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LEVI'S 501褲149歲了！邀黃宣、全聯先生詮釋經典設計

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
黃宣（左）、全聯先生（右）受邀詮釋LEVI'S 501牛仔褲。圖／LEVI'S提供
黃宣（左）、全聯先生（右）受邀詮釋LEVI'S 501牛仔褲。圖／LEVI'S提供

一切就從149年前的第一條501牛仔褲開始，催生出我們熟悉的丹寧文化以及LEVI'S。歷史上，也只有501牛仔褲夠資格說等同於丹寧文化，經典不過時的元素，更是歷久不衰，受到每個世代的喜愛，因此在它149歲的生日這年，LEVI'S邀請了黃宣、全聯先生等人來演繹，傳達無論你是什麼年紀或風格，都能穿出個人特色。

LEVI'S的501牛仔褲，是絕大多數人，認識丹寧文化的開端。招牌的臀腿方正剪裁、排釦、鉚釘裝飾、五口袋、鷹翅弧線、紅旗標和雙馬皮標等細節，都是這條褲款歷經百年，都倍受喜愛的特色。501的誕生，除了讓LEVI'S衍生出其他經典褲型之外，更影響了全世界的人怎麼看待牛仔褲。就如同LEVI'S邀請了黃宣跟全聯先生（邱彥翔）等人，來詮釋同款501褲，卻有不同風格，說明其百搭性，也是品牌訴求無論什麼性別或身型，都該穿出自己的樣貌；黃宣更覺得「501 像一位老友，人狠話不多，簡單卻雋永」。

全聯先生（邱彥翔）受邀詮釋LEVI'S 501牛仔褲。圖／LEVI'S提供
全聯先生（邱彥翔）受邀詮釋LEVI'S 501牛仔褲。圖／LEVI'S提供

而AllSaints則自日光將出、及黃昏日落時分獲得啟發，打破品牌以往偏向秋冬感、皮衣等厚重穿搭迷思，創造度假感的夏日系列。像是女裝色彩比以往更柔美溫和，設計團隊透過漂色工序、紮染技法，及手繪虎紋，印染出沙粒經水流帶動後，留下的波狀紋理與潮汐波動意境。除了印花款，經典兩件式長洋裝亦推出全新搭配，素色裙身配上短版針織背心，簡單卻典雅。 男裝則取材自洛杉磯日落大道，打造一系列米白色系印花襯衫及淺色皮衣款式，呈現都市夏日風情。

黃宣覺得「501 像一位老友，人狠話不多，簡單卻雋永」。圖／LEVI'S提供
黃宣覺得「501 像一位老友，人狠話不多，簡單卻雋永」。圖／LEVI'S提供

AllSaints JACK藍色直筒牛仔褲6,700元。圖／AllSaints提供
AllSaints JACK藍色直筒牛仔褲6,700元。圖／AllSaints提供

AllSaints ARI印花短洋裝10,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints ARI印花短洋裝10,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints NICKY丹寧夾克7,300元。圖／AllSaints提供
AllSaints NICKY丹寧夾克7,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints PIMA白底印花短袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints PIMA白底印花短袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints LANA丹寧短裙4,500元。圖／AllSaints提供
AllSaints LANA丹寧短裙4,500元。圖／AllSaints提供

AllSaints TAIN雙色拼接牛仔夾克9,00元。圖／AllSaints提供
AllSaints TAIN雙色拼接牛仔夾克9,00元。圖／AllSaints提供

AllSaints CASS白色兩件式長洋裝10,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints CASS白色兩件式長洋裝10,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints SILVERLAKE印花短袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints SILVERLAKE印花短袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供

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