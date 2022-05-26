LEVI'S 501褲149歲了！邀黃宣、全聯先生詮釋經典設計

一切就從149年前的第一條501牛仔褲開始，催生出我們熟悉的丹寧文化以及LEVI'S。歷史上，也只有501牛仔褲夠資格說等同於丹寧文化，經典不過時的元素，更是歷久不衰，受到每個世代的喜愛，因此在它149歲的生日這年，LEVI'S邀請了黃宣、全聯先生等人來演繹，傳達無論你是什麼年紀或風格，都能穿出個人特色。

LEVI'S的501牛仔褲，是絕大多數人，認識丹寧文化的開端。招牌的臀腿方正剪裁、排釦、鉚釘裝飾、五口袋、鷹翅弧線、紅旗標和雙馬皮標等細節，都是這條褲款歷經百年，都倍受喜愛的特色。501的誕生，除了讓LEVI'S衍生出其他經典褲型之外，更影響了全世界的人怎麼看待牛仔褲。就如同LEVI'S邀請了黃宣跟全聯先生（邱彥翔）等人，來詮釋同款501褲，卻有不同風格，說明其百搭性，也是品牌訴求無論什麼性別或身型，都該穿出自己的樣貌；黃宣更覺得「501 像一位老友，人狠話不多，簡單卻雋永」。

全聯先生（邱彥翔）受邀詮釋LEVI'S 501牛仔褲。圖／LEVI'S提供

而AllSaints則自日光將出、及黃昏日落時分獲得啟發，打破品牌以往偏向秋冬感、皮衣等厚重穿搭迷思，創造度假感的夏日系列。像是女裝色彩比以往更柔美溫和，設計團隊透過漂色工序、紮染技法，及手繪虎紋，印染出沙粒經水流帶動後，留下的波狀紋理與潮汐波動意境。除了印花款，經典兩件式長洋裝亦推出全新搭配，素色裙身配上短版針織背心，簡單卻典雅。 男裝則取材自洛杉磯日落大道，打造一系列米白色系印花襯衫及淺色皮衣款式，呈現都市夏日風情。

黃宣覺得「501 像一位老友，人狠話不多，簡單卻雋永」。圖／LEVI'S提供

AllSaints JACK藍色直筒牛仔褲6,700元。圖／AllSaints提供

AllSaints ARI印花短洋裝10,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints NICKY丹寧夾克7,300元。圖／AllSaints提供

AllSaints PIMA白底印花短袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints LANA丹寧短裙4,500元。圖／AllSaints提供

AllSaints TAIN雙色拼接牛仔夾克9,00元。圖／AllSaints提供

AllSaints CASS白色兩件式長洋裝10,100元。圖／AllSaints提供