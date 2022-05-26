蔡司光學鏡頭加持！vivo X80雙晶片旗艦手機重磅登場

全球前5大智慧手機品牌vivo今天（5月26日）宣布推出全新旗艦手機vivo X80，作為X系列10年里程碑之作，vivo X80雙晶片旗艦手機搭載全台首款聯發科技天璣9000與vivo獨家訂製V1+專業影像晶片，在影像、遊戲、錄影等多方面實現專業級視覺效果。此外，vivo延續與蔡司的合作，所有鏡頭達到蔡司專業T*鍍膜認證標準，降低反射率和雜散光，逆光拍攝也能有純淨視野。

vivo X80搭載聯發科技天璣9000與vivo獨家訂製V1+專業影像晶片，將手機的拍照、錄影、遊戲等應用提高至新境界。天璣9000性能指標傲視群雄，在安兔兔實驗室跑分超過了107萬，而vivo獨家自研V1+晶片，通過精準的AI演算法，大幅提升手機夜拍能力。

vivo自2020年起即與全球專業鏡頭品牌蔡司緊密合作，X旗艦系列中的X60、X70系列皆使用與蔡司聯合研發的專業光學鏡頭。全新的vivo X80延續與蔡司的合作，搭載蔡司專業影像鏡頭，所有鏡頭達到蔡司T*鍍膜認證標準，透過降低反射率、減少雜散光，有效提升畫質，還原真實色彩。vivo X80也復刻蔡司Anamorphic電影鏡頭效果，帶來全新cinematic影像虛化功能，在影片和照片中呈現獨有的橢圓形光斑效果和2.39：1的專業電影畫面風格。

此外，vivo X80也新增360°地平線防手震模式，效果比擬運動相機，能夠應付各種畫面偏轉；全新人像動態追焦功能則能識別多種主體，在物體移動的同時精準對焦，提供完美的極速影像拍攝。

為了提供更流暢的手機遊戲體驗，vivo X80採用6.78吋E5 AMOLED FHD+超感光曲面螢幕，更藉助vivo專業影像晶片V1+全新支援遊戲插幀技術，達到90Hz或最高120Hz遊戲體驗，4,500mAh大電池支援80W超級閃充，18分鐘充電可達70%、35分鐘即可充滿100%。

vivo延續去年vivo X70「影像創想家」微電影計畫，邀請《角頭－浪流連》導演姜瑞智運用vivo X80拍攝微電影，全程使用vivo X80拍攝，並將於vivo官方YouTube播出。姜瑞智表示，過去在拍攝大型影片時，總是會有一些角度或鏡位礙於專業設備的體積而受到限制，但手機體積小巧輕便，取景角度就能更大膽、更靈活地運用，他也鼓勵年輕人試著用影像說故事，拿起手機創作出屬於自己獨一無二的作品。

歡慶vivo X80上市，vivo也宣布贊助Pokémon UNITE「台灣公開賽2022」，比賽將使用vivo X80作為官方指定賽事手機，總獎金高達3萬美元，總冠軍隊伍除可獲得15,000元美元外，還能獲得5支vivo X80旗艦手機，6月12日將舉辦決賽並全程直播。

vivo X80共推出「極夜黑」、「都市藍」等兩色，建議售價27,990元，即起至5月31日預購最高可享近2萬元好禮，6月1日起於指定通路正式開賣，6月10日起搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星和亞太電信指定資費手機專案價0元起。