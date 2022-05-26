快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡司光學鏡頭加持！vivo X80雙晶片旗艦手機重磅登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
vivo推出全新雙晶片旗艦手機vivo X80。圖／vivo提供
vivo推出全新雙晶片旗艦手機vivo X80。圖／vivo提供

全球前5大智慧手機品牌vivo今天（5月26日）宣布推出全新旗艦手機vivo X80，作為X系列10年里程碑之作，vivo X80雙晶片旗艦手機搭載全台首款聯發科技天璣9000與vivo獨家訂製V1+專業影像晶片，在影像、遊戲、錄影等多方面實現專業級視覺效果。此外，vivo延續與蔡司的合作，所有鏡頭達到蔡司專業T*鍍膜認證標準，降低反射率和雜散光，逆光拍攝也能有純淨視野。

vivo X80搭載聯發科技天璣9000與vivo獨家訂製V1+專業影像晶片，將手機的拍照、錄影、遊戲等應用提高至新境界。天璣9000性能指標傲視群雄，在安兔兔實驗室跑分超過了107萬，而vivo獨家自研V1+晶片，通過精準的AI演算法，大幅提升手機夜拍能力。

vivo自2020年起即與全球專業鏡頭品牌蔡司緊密合作，X旗艦系列中的X60、X70系列皆使用與蔡司聯合研發的專業光學鏡頭。全新的vivo X80延續與蔡司的合作，搭載蔡司專業影像鏡頭，所有鏡頭達到蔡司T*鍍膜認證標準，透過降低反射率、減少雜散光，有效提升畫質，還原真實色彩。vivo X80也復刻蔡司Anamorphic電影鏡頭效果，帶來全新cinematic影像虛化功能，在影片和照片中呈現獨有的橢圓形光斑效果和2.39：1的專業電影畫面風格。

此外，vivo X80也新增360°地平線防手震模式，效果比擬運動相機，能夠應付各種畫面偏轉；全新人像動態追焦功能則能識別多種主體，在物體移動的同時精準對焦，提供完美的極速影像拍攝。

為了提供更流暢的手機遊戲體驗，vivo X80採用6.78吋E5 AMOLED FHD+超感光曲面螢幕，更藉助vivo專業影像晶片V1+全新支援遊戲插幀技術，達到90Hz或最高120Hz遊戲體驗，4,500mAh大電池支援80W超級閃充，18分鐘充電可達70%、35分鐘即可充滿100%。

vivo延續去年vivo X70「影像創想家」微電影計畫，邀請《角頭－浪流連》導演姜瑞智運用vivo X80拍攝微電影，全程使用vivo X80拍攝，並將於vivo官方YouTube播出。姜瑞智表示，過去在拍攝大型影片時，總是會有一些角度或鏡位礙於專業設備的體積而受到限制，但手機體積小巧輕便，取景角度就能更大膽、更靈活地運用，他也鼓勵年輕人試著用影像說故事，拿起手機創作出屬於自己獨一無二的作品。

歡慶vivo X80上市，vivo也宣布贊助Pokémon UNITE「台灣公開賽2022」，比賽將使用vivo X80作為官方指定賽事手機，總獎金高達3萬美元，總冠軍隊伍除可獲得15,000元美元外，還能獲得5支vivo X80旗艦手機，6月12日將舉辦決賽並全程直播。

vivo X80共推出「極夜黑」、「都市藍」等兩色，建議售價27,990元，即起至5月31日預購最高可享近2萬元好禮，6月1日起於指定通路正式開賣，6月10日起搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星和亞太電信指定資費手機專案價0元起。

vivo與全台4,000多家全家便利商店合作，於全家便利商店回收手機，除手機回收價外，在vivo全台體驗店及vivo官方商城還可享購買vivo X80現折3,000元加碼折扣，回收成功再送Let’s Café經典拿鐵（大杯） 一杯與Fami!ce霜淇淋、回收指定機型還送全家便利商店Fami錢包加碼回收金。

vivo與聯發科技聯手打造雙晶片旗艦手機vivo X80，圖左為聯發科技副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全、圖右為vivo業務副總陳怡婷。圖／vivo提供
vivo與聯發科技聯手打造雙晶片旗艦手機vivo X80，圖左為聯發科技副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全、圖右為vivo業務副總陳怡婷。圖／vivo提供
vivo X80採用6.78吋E5 AMOLED FHD+超感光曲面螢幕，帶來更暢快的影音、遊戲體驗。圖／vivo提供
vivo X80採用6.78吋E5 AMOLED FHD+超感光曲面螢幕，帶來更暢快的影音、遊戲體驗。圖／vivo提供
vivo X80雙晶片旗艦手機搭載全台首款聯發科技天璣9000與vivo獨家訂製V1+專業影像晶片。圖／vivo提供
vivo X80雙晶片旗艦手機搭載全台首款聯發科技天璣9000與vivo獨家訂製V1+專業影像晶片。圖／vivo提供
vivo X80共推出「極夜黑」、「都市藍」兩色，建議售價27,990元。圖／vivo提供
vivo X80共推出「極夜黑」、「都市藍」兩色，建議售價27,990元。圖／vivo提供
vivo X80延續與蔡司的合作，搭載蔡司專業影像鏡頭，所有鏡頭達到蔡司T*鍍膜認證標準，降低反射率、減少雜散光。圖／vivo提供
vivo X80延續與蔡司的合作，搭載蔡司專業影像鏡頭，所有鏡頭達到蔡司T*鍍膜認證標準，降低反射率、減少雜散光。圖／vivo提供

微電影 便利商店 品牌

延伸閱讀

成大蛋白晶片 一滴血檢測疫苗效力及患者免疫特徵

外媒爆：三星秘密籌組「夢幻隊」 將推新晶片挑戰蘋果M1

全家便利商店統一發票開出2組千萬特別獎！買60元零食就中獎

vivo S15系列手機主打自拍功能 加碼推出新款真無線藍牙耳機

相關新聞

海外首展「鬼滅之刃全集中展」 6月25日登台

《鬼滅之刃 全集中展》亞洲巡迴第一站6月25日起在士林科教館7樓西側特展區隆重開幕，原汁原味呈現日本展出內容。於日本各地...

五種露台設計 打造夏季納涼自然生活

又到了「小扇引微涼，悠悠夏日長」的夏季。

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

時髦唇色散發絲緞光芒！亞曼尼、TOM FORD頂級唇妝來了

雖然目前多數時間都得戴口罩，但女人對於唇妝的愛好，依然不減，更要強調散發霧面絲絨光芒，產現出無比的女神氣勢。亞曼尼奢華絲...

GU進駐大葉高島屋 首三日限定超Q開幕禮、精選品99元起

天母地區快時尚品牌又多一發，除了SOGO天母店的UNIQLO，GU進駐大葉高島屋4樓於5月27日正式開幕。大葉高島屋近來...

LEVI'S 501褲149歲了！邀黃宣、全聯先生詮釋經典設計

一切就從149年前的第一條501牛仔褲開始，催生出我們熟悉的丹寧文化以及LEVI'S。歷史上，也只有501牛仔褲夠資格說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。