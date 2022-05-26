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海外首展「鬼滅之刃全集中展」 6月25日登台
《鬼滅之刃 全集中展》亞洲巡迴第一站6月25日起在士林科教館7樓西側特展區隆重開幕，原汁原味呈現日本展出內容。於日本各地巡迴展出，觀展人潮絡繹不絕，科教館表示，喜愛鬼滅之刃民眾千萬不可錯過，搶先購票洽時藝官網。
科教館表示，本次展覽將完整呈現日本展出的所有內容，包含了1比1打造的日輪刀，鬼殺隊制服外，鬼殺隊角色介紹、無限城、原畫等區域，更有9米寬的大型螢幕重現那田蜘蛛山戰役。讓因疫情影響，無法前往日本看展的粉絲們，不用出國，就能在科教館現場欣賞到鬼滅之刃各角色與名場面的經典風采。
本次除了原汁原味的展覽內容之外，台北站獨家限時販售的「經典角色小卷軸套票」（全六款，隨機出貨），採用全集中展專屬角色主視覺圖設計，喜愛鬼滅之刃的粉絲們千萬不要錯過。這次全集中展台北站，主辦單位開發多樣展覽專屬「限定商品」，同時也將引進限量「日本進口商品」。
《鬼滅之刃 全集中展》6月25日起至10月10日於台灣科學教育館展出。全票350元、優待票320元、特惠票175元。
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