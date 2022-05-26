PlayStation年度優惠活動開跑 PS Store遊戲最低2折

台灣索尼互動娛樂（SIET）宣布，即日起至6月8日推出「Days of Play」年度全球優惠活動，內容包括PlayStation周邊產品及遊戲軟體，優惠適用於全台PlayStation特約經銷商，數量有限，售完即止。活動期間於全台各大超商購買PlayStation禮物卡，更可享有額外限定優惠。

凡於「Days of Play」優惠活動期間內購買以下產品，即可享有優惠，包括PlayStation VR豪華全配包優惠價8,980元，最多現省3,000元；指定色系的DualSense無線控制器優惠價1,880元，最多現省400元。還有多款精選PS5藍光光碟版遊戲享有最低8.7折優惠；PS Store上多款PS4、PS5遊戲也將以優惠價發售，折扣低至2折，當中包括遊戲大作《Ghostwire: Tokyo》、《雙人成行》和《審判之逝：湮滅的記憶》數位豪華版等。