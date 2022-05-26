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蝦皮購物「618全民年中慶」首波冰品飲料限時下殺1元起
時序進入6月，今年第一檔電商重頭大戲618年中慶即將登場。蝦皮購物「618全民年中慶」暖身活動即日起開跑，首波網羅萊爾富、天仁喫茶趣、功夫茶等品牌，於6月1日當天祭出冰品飲料1元起優惠；此外，蝦皮購物也集結「全站0元起免運」、「超便宜1元起」、「品牌旗艦店1折起」三大超狂優惠，搭配「蝦皮安心退」商城保障，讓消費者在家也能安心下單。
蝦皮購物「618全民年中慶」首檔暖身活動開跑，6月1日當天8個整點時段祭出冰品飲料1元起的限時優惠，包括「萊爾富即享券養樂多Light發酵乳4℃」只要1元；「天仁喫茶趣TOGO 50元飲品兌換券」特價39元，原價50元的飲品任選；「功夫茶冰淇淋雪藏紅茶」祭出39元優惠價；口味兌換不設限的「全家便利商店Fami霜淇淋」優惠價18元。
6月1日當天更祭出「指定店家99元起免運」、「超便宜1元起」優惠，ORA2愛樂齒清新噴霧、NBR環保瑜珈墊、RainSky Folding經典復刻晴雨傘等祭出限時1元破盤價；6月1日至6月18日精選超過百樣商品，天天推出「品牌旗艦店1折起」，包括原價3,190元的TOSHIBA 20L微電腦料理微波爐下殺1折限時優惠價319元，Sulwhasoo潤燥養膚精華限時優惠價400元有找。
此外，夏天是颱風旺季，蝦皮購物6月1日至6月30日推出「防颱專區」，規畫「必備防颱糧食」、「防颱用品」、「緊急避難包」三大主題，各式防颱必備商品最低1折起。台灣生乳製義美保久乳1箱活動價295元；大師兄銷魂麵舖銷魂拌麵活動價65元；台灣霓虹LED緊急照明不到1,000元；頭手工具工程認證太空包可承重500公斤、能作為沙包防水擋泥，優惠價550元；日本山善緊急避難包套組價1,289元起。
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