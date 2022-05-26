快訊

弱勢可領免費快篩 陳時中：第二輪「不讓大家等太久」

確診致死率上升恐破千分之一 陳時中：是警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮購物「618全民年中慶」首波冰品飲料限時下殺1元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「618全民年中慶」暖身開跑，6月1日當天多樣夯品祭出超便宜1元起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」暖身開跑，6月1日當天多樣夯品祭出超便宜1元起。圖／蝦皮購物提供

時序進入6月，今年第一檔電商重頭大戲618年中慶即將登場。蝦皮購物「618全民年中慶」暖身活動即日起開跑，首波網羅萊爾富、天仁喫茶趣、功夫茶等品牌，於6月1日當天祭出冰品飲料1元起優惠；此外，蝦皮購物也集結「全站0元起免運」、「超便宜1元起」、「品牌旗艦店1折起」三大超狂優惠，搭配「蝦皮安心退」商城保障，讓消費者在家也能安心下單。

蝦皮購物「618全民年中慶」首檔暖身活動開跑，6月1日當天8個整點時段祭出冰品飲料1元起的限時優惠，包括「萊爾富即享券養樂多Light發酵乳4℃」只要1元；「天仁喫茶趣TOGO 50元飲品兌換券」特價39元，原價50元的飲品任選；「功夫茶冰淇淋雪藏紅茶」祭出39元優惠價；口味兌換不設限的「全家便利商店Fami霜淇淋」優惠價18元。

6月1日當天更祭出「指定店家99元起免運」、「超便宜1元起」優惠，ORA2愛樂齒清新噴霧、NBR環保瑜珈墊、RainSky Folding經典復刻晴雨傘等祭出限時1元破盤價；6月1日至6月18日精選超過百樣商品，天天推出「品牌旗艦店1折起」，包括原價3,190元的TOSHIBA 20L微電腦料理微波爐下殺1折限時優惠價319元，Sulwhasoo潤燥養膚精華限時優惠價400元有找。

此外，夏天是颱風旺季，蝦皮購物6月1日至6月30日推出「防颱專區」，規畫「必備防颱糧食」、「防颱用品」、「緊急避難包」三大主題，各式防颱必備商品最低1折起。台灣生乳製義美保久乳1箱活動價295元；大師兄銷魂麵舖銷魂拌麵活動價65元；台灣霓虹LED緊急照明不到1,000元；頭手工具工程認證太空包可承重500公斤、能作為沙包防水擋泥，優惠價550元；日本山善緊急避難包套組價1,289元起。

蝦皮購物6月1日至6月30日推出「防颱專區」，台灣霓虹地震颱風救命寶LED緊急照明優惠價950元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物6月1日至6月30日推出「防颱專區」，台灣霓虹地震颱風救命寶LED緊急照明優惠價950元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」暖身開跑，Sulwhasoo潤燥養膚精華6月1日限時優惠價368元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」暖身開跑，Sulwhasoo潤燥養膚精華6月1日限時優惠價368元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」暖身開跑，TOSHIBA 20L微電腦料理微波爐6月1日限時優惠價319元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」暖身開跑，TOSHIBA 20L微電腦料理微波爐6月1日限時優惠價319元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」暖身開跑，海底撈多種口味湯底6月1日限時優惠價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」暖身開跑，海底撈多種口味湯底6月1日限時優惠價1元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 年中慶 品牌

延伸閱讀

蝦皮購物推9款「宅家抗疫箱」宅配免運！居家休閒精選下殺25折起

花25元中千萬！萊爾富統一發票千萬特別獎在雲林虎尾

蝦皮購物「5.25商城狂購節」299免運、夯品限時2.5折起

慶端午！蝦皮購物搜羅全台名粽最低下殺5折起

相關新聞

五種露台設計 打造夏季納涼自然生活

又到了「小扇引微涼，悠悠夏日長」的夏季。

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

海外首展「鬼滅之刃全集中展」 6月25日登台

《鬼滅之刃 全集中展》亞洲巡迴第一站6月25日起在士林科教館7樓西側特展區隆重開幕，原汁原味呈現日本展出內容。於日本各地...

PlayStation年度優惠活動開跑 PS Store遊戲最低2折

台灣索尼互動娛樂（SIET）宣布，即日起至6月8日推出「Days of Play」年度全球優惠活動，內容包括PlaySt...

蝦皮購物「618全民年中慶」首波冰品飲料限時下殺1元起

時序進入6月，今年第一檔電商重頭大戲618年中慶即將登場。蝦皮購物「618全民年中慶」暖身活動即日起開跑，首波網羅萊爾富...

The North Face就是那麼會！包辦夏季戲水、露營機能穿搭

初夏雖然偶有下雨的時刻，卻是最適合探索戶外季節，無論是海邊戲水、山林間露營都得面對瞬息萬變的天氣，時尚又兼具機能性服飾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。