快訊

弱勢可領免費快篩 陳時中：第二輪「不讓大家等太久」

確診致死率上升恐破千分之一 陳時中：是警訊

The North Face就是那麼會！包辦夏季戲水、露營機能穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
The North Face準備了吸濕排汗褲款，以及防曬衣，助消費者在戲水或野營時，同樣能獲得最佳保護。圖／The North Face提供
The North Face準備了吸濕排汗褲款，以及防曬衣，助消費者在戲水或野營時，同樣能獲得最佳保護。圖／The North Face提供

初夏雖然偶有下雨的時刻，卻是最適合探索戶外季節，無論是海邊戲水、山林間露營都得面對瞬息萬變的天氣，時尚又兼具機能性服飾，可都不能少。The North Face就準備了吸濕排汗褲款，以及防曬衣，助消費者在戲水或野營時，同樣能獲得最佳保護。

The North Face 夏日系列提供了充滿戶外文化元素的各式T恤，包括可愛露營車、經典穹頂帳…等圖案都是設計主題。還準備了迷彩印染襯衫展現率性穿搭，系列中的男、女短褲特別採用吸濕透氣且耐用的FlashDryTM衣料，可迅速帶走皮膚表面汗水濕氣，無論沙灘踏浪或遠足山澗溪流，都能無懼潮濕。The North Face也考慮到戶外毒辣的陽光， 使用具有UPF40+抗紫外線機能面料製成夏日防曬衣，能阻擋高於95%的UVA紫外線。而從即日起到5月31日為止，在The North Face的官方instagram還舉辦「夏日走起」活動，只要符合參加條件，就能獲得 101限量 CITY T+托特包。

The North Face夏季系列中的男、女短褲特別採用吸濕透氣且耐用的FlashDryTM衣料，可迅速帶走皮膚表面汗水濕氣。圖／The North Face提供
The North Face夏季系列中的男、女短褲特別採用吸濕透氣且耐用的FlashDryTM衣料，可迅速帶走皮膚表面汗水濕氣。圖／The North Face提供

針對變化劇烈的氣候，來自法國的Lafuma推出全新ECOLEAF防水外套，採用品牌具防水及防風功能的CLIMACTIVE®獨創科技，透氣度與散熱循環效果，讓身體不易感到潮濕寒冷。整件商品從主面料到拉鍊、襯裡、縫線和標籤等等，皆採用 100%可回收再生材料製成。Millet則呈現G TREK 3 GTX 防水中筒登山鞋，鞋面採用皮革及防水透氣的GORE-TEX ®素材製成，濕氣與熱氣也可輕鬆排出，降低足部的悶熱潮濕感。而且中底的EVA泡棉可減震降低足部負擔，鞋底則採用 VIRBRAM®黃金大底，具抓地力與耐磨性，適用於多數山徑及困難地形。

Millet G TREK 3 GTX 防水中筒登山鞋6,380元。圖／GO WILD野聚戶外提供
Millet G TREK 3 GTX 防水中筒登山鞋6,380元。圖／GO WILD野聚戶外提供

The North Face連帽夾克3,380元。圖／The North Face提供
The North Face連帽夾克3,380元。圖／The North Face提供

The North Face女裝連帽外套4,380元。圖／The North Face提供
The North Face女裝連帽外套4,380元。圖／The North Face提供

Lafuma ECOLEAF防水外套5,680元。圖／GO WILD野聚戶外提供
Lafuma ECOLEAF防水外套5,680元。圖／GO WILD野聚戶外提供

紫外線 露營 防曬

延伸閱讀

年輕男女忘情「摸赤嘴」受困沙洲海巡警消急救援

福斯商旅Caddy專用的「VanLife Box好野露營組」來了！免17萬就能晉升露營玩家

遊客入台東布農族祭祀聖地露營野炊引眾怒 鞠躬道歉！

安珀赫德「水行俠2」遭砍怪強尼戴普　DC總裁認「她表演僅勉強合格」

相關新聞

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

PlayStation年度優惠活動開跑 PS Store遊戲最低2折

台灣索尼互動娛樂（SIET）宣布，即日起至6月8日推出「Days of Play」年度全球優惠活動，內容包括PlaySt...

蝦皮購物「618全民年中慶」首波冰品飲料限時下殺1元起

時序進入6月，今年第一檔電商重頭大戲618年中慶即將登場。蝦皮購物「618全民年中慶」暖身活動即日起開跑，首波網羅萊爾富...

The North Face就是那麼會！包辦夏季戲水、露營機能穿搭

初夏雖然偶有下雨的時刻，卻是最適合探索戶外季節，無論是海邊戲水、山林間露營都得面對瞬息萬變的天氣，時尚又兼具機能性服飾，...

最Q鯊鯊大軍限時登場超好拍 IKEA推解悶貼紙抽整單免費

為了躲疫情，在家裡悶壞了嗎？可以來去IKEA吹冷氣避暑，IKEA在全台7家店，以超人氣的鯊鯊，打造出超好拍照的景點，吸引...

為何百貨業績「聞香而動」？疫情時代美妝唯一止跌反升的香氛

疫情以來被口罩遮蓋住的面孔雖然讓彩妝需求硬生生下滑，但隨著越來越多人重視香氛是個人風格的一部分，相對較高單價的個性小眾香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。