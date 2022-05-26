The North Face就是那麼會！包辦夏季戲水、露營機能穿搭

初夏雖然偶有下雨的時刻，卻是最適合探索戶外季節，無論是海邊戲水、山林間露營都得面對瞬息萬變的天氣，時尚又兼具機能性服飾，可都不能少。The North Face就準備了吸濕排汗褲款，以及防曬衣，助消費者在戲水或野營時，同樣能獲得最佳保護。

The North Face 夏日系列提供了充滿戶外文化元素的各式T恤，包括可愛露營車、經典穹頂帳…等圖案都是設計主題。還準備了迷彩印染襯衫展現率性穿搭，系列中的男、女短褲特別採用吸濕透氣且耐用的FlashDryTM衣料，可迅速帶走皮膚表面汗水濕氣，無論沙灘踏浪或遠足山澗溪流，都能無懼潮濕。The North Face也考慮到戶外毒辣的陽光， 使用具有UPF40+抗紫外線機能面料製成夏日防曬衣，能阻擋高於95%的UVA紫外線。而從即日起到5月31日為止，在The North Face的官方instagram還舉辦「夏日走起」活動，只要符合參加條件，就能獲得 101限量 CITY T+托特包。

The North Face夏季系列中的男、女短褲特別採用吸濕透氣且耐用的FlashDryTM衣料，可迅速帶走皮膚表面汗水濕氣。圖／The North Face提供

針對變化劇烈的氣候，來自法國的Lafuma推出全新ECOLEAF防水外套，採用品牌具防水及防風功能的CLIMACTIVE®獨創科技，透氣度與散熱循環效果，讓身體不易感到潮濕寒冷。整件商品從主面料到拉鍊、襯裡、縫線和標籤等等，皆採用 100%可回收再生材料製成。Millet則呈現G TREK 3 GTX 防水中筒登山鞋，鞋面採用皮革及防水透氣的GORE-TEX ®素材製成，濕氣與熱氣也可輕鬆排出，降低足部的悶熱潮濕感。而且中底的EVA泡棉可減震降低足部負擔，鞋底則採用 VIRBRAM®黃金大底，具抓地力與耐磨性，適用於多數山徑及困難地形。

Millet G TREK 3 GTX 防水中筒登山鞋6,380元。圖／GO WILD野聚戶外提供

The North Face連帽夾克3,380元。圖／The North Face提供

The North Face女裝連帽外套4,380元。圖／The North Face提供