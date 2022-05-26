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最Q鯊鯊大軍限時登場超好拍 IKEA推解悶貼紙抽整單免費

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA城市店將鯊鯊打造成蒙娜麗鯊。圖／IKEA提供
IKEA城市店將鯊鯊打造成蒙娜麗鯊。圖／IKEA提供

為了躲疫情，在家裡悶壞了嗎？可以來去IKEA吹冷氣避暑，IKEA在全台7家店，以超人氣的鯊鯊，打造出超好拍照的景點，吸引大家前往門市，另外將人氣玩偶、經典商品圖樣化，推出「夏日解悶貼紙包」，6月12日前單店消費滿500元，可獲得解悶貼紙及刮刮卡一組，最大獎可以刮出「整單免費」，讓大家一起來玩耍。

IKEA的解悶貼紙，讓人看了都為之一笑，共有16款圖樣，每包貼紙有隨機8款，包括當紅鯊魚陪伴一起168、小豬耍廢Work from bed等，可以貼在電腦、手機殼或加劇都可，也搭配送出刮刮卡，獎項包括IKEA禮物卡500元、免費指定玩偶1隻或餐廳滿額折價券等，最大獎為當筆消費整單免費。

另外旗下當紅的網紅鯊鯊，在IKEA全台7店推出最強拍照場景，搭配網友許願選出的7大主題：IKEA城市電呈現出「蒙娜麗鯊」經典場景，一看就發笑；IKEA新店店則是打造夏日泳池，讓鯊鯊陪伴大家游泳；新莊店是海島衝浪的「鯊攤」，桃園店為侏羅紀大逃「鯊」場景，高雄店是跟著鯊鯊一起野餐，內湖店與台中店，則是重現網路鯊魚洗衣機的哏圖。

6月12日前上傳任一家店鯊鯊大軍的場景圖片，於IKEA FB活動貼文，有機會抽中涼感KLUBBSPORRE人體工學枕。

IKEA將旗下人氣玩偶、經典商品圖樣化，推出「夏日解悶貼紙包」。圖／IKEA提供
IKEA將旗下人氣玩偶、經典商品圖樣化，推出「夏日解悶貼紙包」。圖／IKEA提供
IKEA新莊店設計「鯊灘」海島衝浪。圖／IKEA提供
IKEA新莊店設計「鯊灘」海島衝浪。圖／IKEA提供
IKEA將旗下人氣玩偶、經典商品圖樣化，推出「夏日解悶貼紙包」。圖／IKEA提供
IKEA將旗下人氣玩偶、經典商品圖樣化，推出「夏日解悶貼紙包」。圖／IKEA提供
IKEA台中店打造夢幻鯊鯊洗衣店。圖／IKEA提供
IKEA台中店打造夢幻鯊鯊洗衣店。圖／IKEA提供
IKEA將旗下人氣玩偶、經典商品圖樣化，推出「夏日解悶貼紙包」。圖／IKEA提供
IKEA將旗下人氣玩偶、經典商品圖樣化，推出「夏日解悶貼紙包」。圖／IKEA提供
IKEA內湖店設計清新鯊鯊洗衣店。圖／IKEA提供
IKEA內湖店設計清新鯊鯊洗衣店。圖／IKEA提供

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