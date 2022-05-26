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超辣禮服露腿、露胸、又露背 喬治娜喪子後首次登紅毯

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
喬治娜穿著超性感的銀色禮服出席《貓王艾維斯ELVIS》的坎城首映會。圖／摘自Twitter、IG
喬治娜穿著超性感的銀色禮服出席《貓王艾維斯ELVIS》的坎城首映會。圖／摘自Twitter、IG

本屆坎城影展進入倒數階段，去年也受邀與會的C羅女友喬治娜（Georgina Rodriguez）也沒缺席，現身在《貓王艾維斯ELVIS》的首映紅毯上。她本人和隨行攝影師都在IG分享了這次的造型照，有帥氣皮衣look也有華麗的性感禮服風格，也讓人好奇這次的行程會不會出現在第二季的Netflix紀錄片《我是喬治娜》？

喬治娜在坎城紅毯上身穿銀色的深V剪裁禮服，繞頸設計大露美背，不管從前、後、側面看都非常火辣，高衩裙襬也讓美腿隨著步伐若隱若現。搭配綠寶石耳環貴氣沉穩，很有好萊塢古典女星的風采。另一件皮夾克造型褲裝她以Balenciaga的墨鏡搭愛馬仕鱷魚凱莉小包，手上再拎一個橘色柏金包，霸氣逼人。

今年初Netflix推出紀錄片《我是喬治娜》，當中有一段就是在紀錄她去年出席坎城影展的「選衣過程」。而《我是喬治娜》因為反應良好，已經宣佈會推出第二季，也讓人期待當中能收錄今年她在坎城的故事。

兩週前喬治娜在IG曬出龍鳳胎女兒的照片，並公布取名為Bella Esmeralda。這次現身坎城，也是她和C羅痛失龍鳳胎兒子後她的首次公開活動，希望她可以趁這次的坎城之旅散散心，轉換心情。

兩週前喬治娜在IG曬出龍鳳胎女兒的照片，並公布取名為Bella Esmeralda。圖／摘自IG
兩週前喬治娜在IG曬出龍鳳胎女兒的照片，並公布取名為Bella Esmeralda。圖／摘自IG
喬治娜在坎城秀帥氣皮衣造型。圖／摘自IG
喬治娜在坎城秀帥氣皮衣造型。圖／摘自IG
C羅和喬治娜前陣子去度假。圖／摘自IG
C羅和喬治娜前陣子去度假。圖／摘自IG
喬治娜在坎城秀帥氣皮衣造型。圖／摘自IG
喬治娜在坎城秀帥氣皮衣造型。圖／摘自IG
喬治娜穿著超性感的銀色禮服出席《貓王艾維斯ELVIS》的坎城首映會。圖／摘自IG
喬治娜穿著超性感的銀色禮服出席《貓王艾維斯ELVIS》的坎城首映會。圖／摘自IG
喬治娜穿著銀色禮服露出美背。圖／摘自IG
喬治娜穿著銀色禮服露出美背。圖／摘自IG
喬治娜穿著超性感的銀色禮服出席《貓王艾維斯ELVIS》的坎城首映會。圖／摘自Twitter
喬治娜穿著超性感的銀色禮服出席《貓王艾維斯ELVIS》的坎城首映會。圖／摘自Twitter
喬治娜穿著銀色禮服露出美背。圖／摘自IG
喬治娜穿著銀色禮服露出美背。圖／摘自IG

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