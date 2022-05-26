BVLGARI x DUCATI 義大利傳奇品牌重磅聯名

寶格麗（BVLGARI）與杜卡迪（Ducati）兩大義大利傳奇品牌，分別是精品與摩托車界中的翹楚，雙方宣布攜手推出全新的聯名表款BVLGARI Aluminium計時腕表Ducati特別版，表盤配色採用搶眼的Ducati紅，以輕盈的鋁合金、鈦金屬和橡膠製作，全球限量1,000只。

專注於性能、設計與高科技的寶格麗與Ducati，聯名表款以寶格麗深受歡迎的Aluminium計時腕表為藍本，40毫米尺寸時尚俐落，鮮明的Ducati標準紅色，致敬Ducati歷史悠久的義大利波隆那車廠，與三個黑色小表盤對比出強烈的速度感。數字 10、11、12 的時標示設計巧妙呼應Ducati車款的儀表板。表面配置中央計時秒針，位於9點鐘的黑色計時分鐘盤與6點鐘的黑色計時小時盤則搭配紅色指針，3點鐘位置為小秒盤。橡膠表圈裝飾經典的BVLGARI BVLGARI logo，鋁合金表殼配上鈦金屬表冠與計時按把。腕表搭載BVL 130自動上鍊機械機芯。