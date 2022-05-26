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BVLGARI x DUCATI 義大利傳奇品牌重磅聯名
寶格麗（BVLGARI）與杜卡迪（Ducati）兩大義大利傳奇品牌，分別是精品與摩托車界中的翹楚，雙方宣布攜手推出全新的聯名表款BVLGARI Aluminium計時腕表Ducati特別版，表盤配色採用搶眼的Ducati紅，以輕盈的鋁合金、鈦金屬和橡膠製作，全球限量1,000只。
專注於性能、設計與高科技的寶格麗與Ducati，聯名表款以寶格麗深受歡迎的Aluminium計時腕表為藍本，40毫米尺寸時尚俐落，鮮明的Ducati標準紅色，致敬Ducati歷史悠久的義大利波隆那車廠，與三個黑色小表盤對比出強烈的速度感。數字 10、11、12 的時標示設計巧妙呼應Ducati車款的儀表板。表面配置中央計時秒針，位於9點鐘的黑色計時分鐘盤與6點鐘的黑色計時小時盤則搭配紅色指針，3點鐘位置為小秒盤。橡膠表圈裝飾經典的BVLGARI BVLGARI logo，鋁合金表殼配上鈦金屬表冠與計時按把。腕表搭載BVL 130自動上鍊機械機芯。
創立於1926年的Ducati，自1946年開始生產結合強大引擎、原創設計與先進科技的頂級摩托車，是精密工程的代名詞，動感流線的車身將義式美學發揮淋漓盡致。在設計美學與精密機械上同樣擁有無窮熱忱的寶格麗，備受喜愛的Aluminium腕表目前演進至第二代，將品牌1998年的經典表款，換上嶄新的自製機芯後重新發揚光大，內外皆精密有型，聯名之作更為大膽無畏的義式風格注入恰如其分的新意。
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