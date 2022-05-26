麥當勞「2杯大杯汽水35元」！甜心卡＋環保杯現省55

配合即將上路的環保署法規，麥當勞宣佈自6月1日起，推出「自備飲料杯，飲料現折5元」的新優惠。實際求證麥當勞，此優惠不僅適用單杯飲料，未來同時也適用「甜心卡」方案，因此若自備2個環保飲料杯，再搭配甜心卡優惠，2杯大杯飲料原價90元，優惠後為35元，等於現省55元。

麥當勞自6月1日起，凡消費者自備飲料杯購買飲料，均可現折5元，包括所有McCafé咖啡、茶飲、冰沙都適用（罐裝、瓶裝飲品、玉米濃湯不適用），限使用「非一次用飲料杯」（寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等容器恕不適用）。另外限以櫃檯、得來速點餐、結帳。

至於在麥當勞所販售的「甜心卡」中，提供了「買A送B」的組合優惠，其中A區的經典那堤、經典美式、蜂蜜紅茶、大杯奶茶、大杯汽水等飲品，同樣適用「自備飲料杯折5元」的優惠。另外麥當勞也指出，贈品B區的大杯汽水、美式咖啡、熱紅茶等飲品，也可適用環保杯優惠。