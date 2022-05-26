快訊

台幣貶勢煞不住 央行若加重升息恐衝擊房貸族、建商

2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

指揮中心惹醫護眾怒：放寬新冠專責病房「護病比」錯了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工廠員工確診 星巴克冰粽停賣？業者僅回應：全數預購完畢

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克星冰粽銷售提前喊卡。圖／星巴克提供
星巴克星冰粽銷售提前喊卡。圖／星巴克提供

端午節將到來，各家粽子火力全開搶市場，此刻卻爆出星巴克的「星冰粽」因工廠包粽員工幾乎全數確診，導致生產人力不足，5/25緊急通知全門市停止接單，線上預購也停擺。記者去電詢問，星巴克僅回應，「端午節禮盒已全數預購完畢，為提供顧客多元選擇，門市亦有零售單顆星蕨餅，歡迎顧客前往購買」。

對於是否生產線員工確診導致出貨不及，星巴克未正面回應，指出「生產線均有嚴格食安管理，相關作業規範均依食品安全法規，並遵守中央疫情指揮中心指引。」

星巴克每年熱賣的「星冰粽」，今年於5日9日起開放預購，包括經典咖啡口味的「摩卡可可星冰粽」，以及全新推出以蜜柚紅茶為靈感開發的「蜂蜜柚香紅茶星冰粽」兩款，原定預購日期至5月27日享9折優惠，再送飲料第二杯半價券，但預購期限未到就先喊卡。

據了解，是民眾向媒體反映「要訂卻已訂不到」，才傳出是因工廠員工確診影響出貨。

星巴克門市尚有零售單顆星蕨餅。圖／星巴克提供
星巴克門市尚有零售單顆星蕨餅。圖／星巴克提供

星巴克 端午節

延伸閱讀

星巴克出售果汁品牌 專注發展咖啡業務

適合「外帶」 避免接觸感染 端午節粽子熱賣

星巴克退出俄國 關閉全境130間門市 結束15年營運

免抽優惠券！星巴克飲料5/25、5/26二日加碼「全品項買一送一」

相關新聞

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

自備飲料杯享優惠！麥當勞「飲品現省5元」

響應環保並因應即將上路的環保署法規，麥當勞自6月1日起，推出自備環保杯優惠，凡自備飲料杯至門市購買飲料，無論大、中、小杯...

工廠員工確診 星巴克冰粽停賣？業者僅回應：全數預購完畢

端午節將到來，各家粽子火力全開搶市場，此刻卻爆出星巴克的「星冰粽」因工廠包粽員工幾乎全數確診，導致生產人力不足，5/25...

傳星冰粽因產線員工確診停賣 星巴克：預購完畢

端午節將至，傳出星巴克熱銷的「星冰粽」禮盒因包粽葉員工幾乎全數確診而停止接單。業者回應，生產線均有嚴格食安管理，並遵守中...

流蘇窄裙華麗性感 Rosé朴彩英根本行走的時尚型錄

時尚品牌Saint Laurent夏季也跟上購物袋風格大包潮流，推出了一款名為Icare的大包，以絎縫皮革打造而成，正中...

滿額送小新圓盤 藏壽司再開嘉義博愛路店、台南開元店

獲得許多家庭喜愛的「藏壽司」又要開新店了！除了即將進駐台中大遠百外，藏壽司又將佈局嘉義、台南，分別開設「嘉義博愛路店」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。