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工廠員工確診 星巴克冰粽停賣？業者僅回應：全數預購完畢
端午節將到來，各家粽子火力全開搶市場，此刻卻爆出星巴克的「星冰粽」因工廠包粽員工幾乎全數確診，導致生產人力不足，5/25緊急通知全門市停止接單，線上預購也停擺。記者去電詢問，星巴克僅回應，「端午節禮盒已全數預購完畢，為提供顧客多元選擇，門市亦有零售單顆星蕨餅，歡迎顧客前往購買」。
對於是否生產線員工確診導致出貨不及，星巴克未正面回應，指出「生產線均有嚴格食安管理，相關作業規範均依食品安全法規，並遵守中央疫情指揮中心指引。」
星巴克每年熱賣的「星冰粽」，今年於5日9日起開放預購，包括經典咖啡口味的「摩卡可可星冰粽」，以及全新推出以蜜柚紅茶為靈感開發的「蜂蜜柚香紅茶星冰粽」兩款，原定預購日期至5月27日享9折優惠，再送飲料第二杯半價券，但預購期限未到就先喊卡。
據了解，是民眾向媒體反映「要訂卻已訂不到」，才傳出是因工廠員工確診影響出貨。
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