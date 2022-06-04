今天出門要帶哪咖包？網推約會拿這咖氣質大增

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「包包」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大包款網路聲量排行，以及四大包包話題關注面向有哪些。

大家每天出門必備的包包，不論是旅遊外出常用的後背包或是約會必備的手提包，相信許多人在選購上都有諸多的考量，而到底哪些包款最受到熱議，民眾在購買時又最關注哪些面向呢？

包款搭配有訣竅，「後背包」好裝好用、「側背包」不怕人撞人

觀察網友熱議的包款，可發現「後背包」及「側背包」因實用性高而常受到討論，其中「後背包」更因大容量的包款設計，方便民眾裝入文件、筆電、雨傘等各式物品，而成為各年齡層網友的首選，如學生網友就提到「上課原文書超重，真的後背包才扛得住」，家長網友則表示「帶小孩出門真的後背包才實用，不然寶寶東西一堆根本裝不下」，可見後背包「一背上肩、騰出雙手」的便利性，普遍被網友稱作是隨處可用的必備包款之一。

網友熱議TOP4包款網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，相較於後背包大容量又負重的特色，「側背包」則被網友認為是「出門逛街」的輕量型包款，尤其因為其側背的造型設計，方便拿取隨身物品，如就有民眾提到「通勤絕對側背…後背超容易撞到人，而且有時候撈不到悠遊卡很煩」，引發不少網友的贊同回應。

除了實用性之外，不少人也將包包視作外出的穿搭配件之一，如部分網友便認為「手提包」是約會穿搭的必備搭配款，像是有網友就提問「約會如果穿洋裝，要背什麼包才好啊？」，其中大部分人回應「絕對手提包！小小的夠裝錢包、手機、口紅就好」，表示洋裝與手提包搭配起來更顯溫柔典雅。

包款「外觀」設計關注多，但「價格」、「材質」怎取捨？

接著觀察民眾對於包包的選購考量，可發現其中最多人對於「外觀」方面有諸多關注，像是有網友就請益「現在最流行哪個包？想入手一個新的肩背」，其中除了部分民眾推薦自己心目中的首選外，許多人也認為「要先講自己日常穿搭風格，才能推薦適合你的」，因此，也有人分享「買不退流行的包款真的要很有眼光，那天拿了媽媽一個十幾年前的包，到現在看起來還是很時髦」，表示民眾在選購上無需特意追求流行，符合自己的風格才是重點。

包包話題四大關注面向網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，許多人同樣熱議包包的「品牌」，其中各家精品包包所推出的經典款更是話題不斷，像是有民眾就表示「經典款真的永遠看不膩，背後的品牌故事也都很吸引人」、「有些包款更多買的是背後品牌，同樣包款買其他家就感覺怪怪」；另外，近年因原物料上漲，因此許多知名品牌包款價格都持續看漲，因此如何在「價格」、「材質」間取捨也是許多民眾關注的面向，像是有人就請益「想要的真皮皮夾一直漲，到底該買平價耐用，還是直上想要的牌子啊？」，引發不少討論關注，其中大部分網友認為「皮夾可以用好幾年的，選自己喜歡的吧」。

每年每季，各種包款設計推陳出新，造型也愈趨五光十色，有人在意包包的實用性，有人關注包包的造型配色，也有人兩者都注重。你最近也想入手一個新的包包嗎？不妨回歸自身的使用及搭配需求，為自己挑選一個合心合意的包包吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》