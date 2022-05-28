打造完美無瑕底妝！遮瑕產品網推這樣挑

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「遮瑕產品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大遮瑕產品網路聲量排行，以及四大遮瑕產品選購因素有哪些。

若想呈現完美妝容，底妝中的遮瑕絕不能少，除了能淡化黑眼圈外，還能遮掉痘疤等任何臉上的瑕疵。而為了貼合民眾對於遮瑕的各種需求，市面上出現了許多不同種類的遮瑕產品。

應付各種臉部瑕疵，遮瑕力跟自然妝感很重要

市面上的遮瑕產品除了最為人熟知的「遮瑕膏」及「遮瑕液」外，還有如「遮瑕盤」、「遮瑕筆」等產品的推陳出新，各獲得不少民眾討論。如被稱為「基本款」的「遮瑕膏」因受到許多網友大推能「大範圍使用」，而有著高關注度，該產品因遮瑕力強，而讓不少人表示「遮瑕膏超讚！痘痘肌常有痘印會超遮」，不過也有些網友認為「個人覺得遮瑕膏乾但是很遮」，表示遮瑕膏質地偏乾，還是要先做好保濕再上比較好；反觀「遮瑕液」則因延展性較高，加上質地較為保濕，而受到不少網友喜愛，有民眾就表示「遮瑕液超級好用愛到不行」、「遮瑕液不乾但是不遮」等。

網友熱議Top4遮瑕產品網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，為因應民眾各種遮瑕需求，業者也推出新型產品，像是「遮瑕盤」及「遮瑕筆」，並獲得了許多關注。其中，「遮瑕盤」的設計如眼影盤，因能自行調配出符合需求的遮瑕色而獲得關注，有不少民眾就表示「遮瑕盤真心好用！不管你是青色還是紫色的黑眼圈，你想怎麼遮就怎麼遮」、「遮瑕盤真的很推薦，可以依據自己狀況去調色」等，可見遮瑕盤備受網友喜愛；而「遮瑕筆」也是許多民眾的選擇之一，因不沾手的方便設計，讓不少民眾大讚「海綿刷頭，可以壓一壓就上妝了，完全不沾手」、「我推擦擦筆，遮瑕夠力保濕度也夠，海綿頭轉開推開就好」等，廣受好評。

「水狀」質地引熱論 選購因素「這幾點」也很重要

接著，觀察網友熱議的遮瑕產品選購因素，可發現民眾關注的選購要點大多首要聚焦在基本的「質地」及「色號」。其中因遮瑕產品的種類眾多，不同產品間的「質地」也有所差異，因此常見網友比較各產品質地的遮瑕表現，如就有網友開箱表示「遮瑕筆的質地較硬，建議避開皮膚較薄的部位」、「遮瑕液的水分較多、質地滑順保濕好推」、「用來遮眼周暗沉，選質地水狀的才不會積線」等，可見遮瑕之餘，水狀保濕質地也相當受矚。

網友熱議4大遮瑕產品選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，遮瑕產品的「色號」也經常受到熱議，因不同顏色能遮蓋的痘疤、黑眼圈、斑點等不同狀況，因此就常有民眾表示「綠色真的超棒，全臉泛紅人的福音」、「黑眼圈如果是偏紅那種也可以用黃色校正，如果是很深色的可能要用粉橘色」等，紛紛分享自己的遮瑕方式。

而遮瑕產品的「持久度」也是許多網友討論的選購要點，就有不少網友會上網分享遮瑕產品的開箱文，並表示近期因戴口罩的關係，而導致肌膚產生許多狀況，如易出油、口罩沾妝等，進而產生脫妝的問題，因此就常在留言區看到民眾推薦「遮瑕粉也超好用，持妝效果神好、控油又不乾」、「遮瑕粉遮眼下，效果自然不卡粉，持久度也好」等。

遮瑕產品百百種，若你最近剛好有購買遮瑕產品的需求，不妨參考上面網友們的建議，選擇一個符合自己肌膚的遮瑕產品，來打造完美底妝吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》