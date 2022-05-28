隨拍隨印 出遊必備拍立得珍藏回憶！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「拍立得」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大家用拍立得品牌網路聲量排行，以及五大拍立得選購考量有哪些。

許多民眾在出遊時，除了會選擇以相機拍下珍貴回憶外，也會選擇攜帶可以隨拍隨印的「拍立得」，享受當下洗出照片的即時感，然而市面上拍立得百百款，到底網友熱議的選購考量又有哪些呢？

老牌富士選擇多、寶麗來觸控螢幕方便編輯

觀察網友熱議的拍立得品牌，可發現老字號品牌「富士 FUJIFILM」、「柯達 KODAK」、「佳能 Canon」近年來都爭相推出拍立得的相機機款，其中「富士」在拍立得的機身設計上多有不同的造型主題，引發許多討論關注，如就有網友表示「富士的拍立得超可愛，出遊掛在身上也好看」、「不管當道具還是背在身上都很時尚」等，可見有部分民眾將富士的拍立得作為時尚的穿搭使用；而同樣廣為人知的「佳能」更推出貼紙式底片，方便想直接將相片貼在牆上或是日記上的人，推薦給有相關需求的民眾。

拍立得TOP4品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，身為拍立得創始品牌的「寶麗來」則因有少見的觸控編輯功能，讓民眾在印出拍立得照片前，可以先行編修，因此讓許多人直呼「真的好方便！完全不用怕拍壞」、「很貼心欸，亮度什麼調一下很重要」等。

拍立得「底片」效果大不同，出門遊玩「體積大小」最重要！

接著觀察拍立得的選購考量，發現多數網友普遍關注拍立得的「外觀造型」，許多打算購入拍立得的網友表示「被拍立得的復古造型燒到所以才入手」、「紫色外殼好美，所以很猶豫不知道怎麼下手」等，可見拍立得的外觀設計常是吸引民眾購入的優先要點。

TOP5拍立得選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

撇除拍立得的外觀設計，網友接著便是經常請益評比不同機款之間的「配件規格」，例如拍立得的相紙底片除了有分為「正方形」及「長方形」的尺寸外，其底片邊框、顏色、品質等也都有許多不同圖案可挑選，因此就有民眾分享「用復古黑白的特色相紙，拍出來超有質感的啦」、「相紙底片的品質真的很有差，選購前建議多看其他人的實際印出狀況」等；又如拍照成像最重要的「鏡頭」配件也受到熱議，就有網友提醒「鏡頭的位置不對」，都會影響照片的成像。

另外，「價錢」同樣也是許多人重要的考量之一，日前就有網友請益「價錢較高，功能多，但不知道適不適合新手的拍立得機款」，引發熱議，部分民眾就回應「建議可以先買便宜初階款就好，以免等下就玩膩收進倉庫」，表示民眾花錢選購前除了審慎考慮外，也可先設定預算費為後再入手。

而「體積大小」也同樣讓不少網友在意，像有多數網友表示「一定先挑又輕又小的！不然帶出門超麻煩」，也有民眾表示「之前買一台太大，背小包根本放不下，之後就沒帶出去過了」，認為出門遊玩拍立得的體積大小絕對是重要考量。

你也有使用拍立得的習慣嗎？不妨參考上述熱門品牌及選購考量，挑選一台適合自己的拍立得，下回和家人朋友出門遊玩時，用拍立得拍下珍貴回憶留念吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》