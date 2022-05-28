你今天洗手了嗎？熱議手部清潔用品一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「手部清潔用品」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的各種手部清潔用品，與最熱門手部清潔商品的選購考量面向。

新冠疫情迫使人們改變日常生活模式，民眾早已習慣防疫新生活，除了出門前默念「手機、鑰匙、錢包、口罩」，用餐前、回家後也必須第一時間清潔雙手，以免病毒入侵，因此，手部清潔用品在這段期間獲得大量關注與討論。

「洗手乳」好沖又能徹底清潔成網友最愛 「乾洗手」方便親膚備受討論

前3大手部清潔用品 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

疫情持續，清潔雙手已成為生活中的一部份，就有民眾提問「平時有何手部衛生秘訣」，其中許多回覆就提到「洗手乳」，認為比起其他清潔用品，洗手乳擠一下就能使用十分方便，又能徹底溼洗清潔，紛紛留言如「回家一定會用洗手乳洗手」、「我還會加口訣欸，內外夾弓大立腕」等等，還有人提到「好洗好沖掉真的比較方便」，是選購的一大主因。

而「乾洗手」則是因為小巧方便，可以輕鬆收納進包包，成為民眾在戶外的一大主力手部清潔用品，就有人提到「吃飽飯就可以拿出來擦一下，很方便」、「有些（乾洗手）滑滑的，有保濕的感覺」；除此之外，也有網友表示比起洗手乳、肥皂等，乾洗手「更為溫和細緻」、「比較不會紅腫脫皮」等，是過敏性皮膚的民眾在日常手部清潔的另一好選擇。

「肥皂」同樣獲得許多討論，就有民眾說「肥皂比較天然、洗完沒有黏膩感」、「肥皂需要搓的動作，其實對防疫比較好」，不過也正是因為需要搓洗才能產生泡泡，也有人擔憂公共場所提供的肥皂，由於許多人接觸使用，洗了不見得比較乾淨。另外也有網友以環保角度出發，認為「肥皂不會產生大量塑膠垃圾」、「手工皂沖進海裡也比起洗手乳友善」等等，不僅做好防疫，也同時為地球環境出一份心力。

洗手乳選購「眉角」多 是否傷手、去污力最被看重

洗手乳5大選購因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

洗手乳在當前疫情下最受到民眾關注，然而市售商品琳瑯滿目，究竟該如何挑選？日前，有網友表示自己因為疫情，十分注重洗手的重要性，並分享自己選購洗手乳的「眉角」，其中「手部感受」、「清潔效果」最引起共鳴，如「喜歡微微的滑感」、「我常在廚房進出，很看重去油效果」等。由於現在洗手較以往頻繁，因此有些手部肌膚較敏感的人經常有乾裂、脫皮的困擾，直言選購洗手乳除了要能徹底清潔病菌、油污以外，不傷手更是選購的第一要素。

另外，「香味」、「價格」也是許多人在意的部分，相關討論像是「推柑橘味的，洗完心情都很好」、「馬鞭草洗手乳，有種清新、清爽的感覺」、「我都一次買很大罐，用很久」，在經常需要洗手的狀況下，能否兼顧香氣與錢包備受矚目，好聞的味道不只療癒心靈，划算的選擇也能在使用時更不心痛，更能安心防疫。

在疫情肆虐的如今，清潔手部的重要性已經大幅提升，無論你進出任何地方，都別忘了洗洗手，保持手部的清潔，才不會將病菌帶回家！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》