流蘇窄裙華麗性感 Rosé朴彩英根本行走的時尚型錄
時尚品牌Saint Laurent夏季也跟上購物袋風格大包潮流，推出了一款名為Icare的大包，以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，讓一包擁有兩種面貌，受到許多時尚名人的喜愛，包括「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）、麥莉希拉、海莉比柏等人。之前品牌韓國大使Rosé朴彩英也曾背著它現身機場，搭配黑色西裝與白T恤，率性有型。
時隔多日，Rosé再度在IG更新了一組Icare穿搭照，但這次風格與之前截然不同，她選穿Saint Laurent春季的黑色背心搭配羽毛裝飾直筒裙，古典優雅又性感。這件看起來有點華麗的裙子採用有機真絲製成，腰部飾有皮革飾邊，下擺以羽毛點綴出浪漫狂野感，花朵與樹葉都是以亮片刺繡打造而成。Rosé以厚底粗跟短靴搭配，也增添了一絲帥氣的搖滾味。這一系列照片搭配嘴唇微張、不經意流露的性感表情，完全就是行走的時尚型錄本人a.k.a街拍範本吧？
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