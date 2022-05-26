流蘇窄裙華麗性感 Rosé朴彩英根本行走的時尚型錄

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Icare logo絎縫皮革大型購物袋，14萬5,000元。圖／Saint Laurent提供
Icare logo絎縫皮革大型購物袋，14萬5,000元。圖／Saint Laurent提供

時尚品牌Saint Laurent夏季也跟上購物袋風格大包潮流，推出了一款名為Icare的大包，以絎縫皮革打造而成，正中央有金色的YSL logo點綴。包身柔軟，背用時可以展開外翻，也可以往內折，讓一包擁有兩種面貌，受到許多時尚名人的喜愛，包括「貓女」﻿柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）、麥莉希拉、海莉比柏等人。之前品牌韓國大使Rosé朴彩英也曾背著它現身機場，搭配黑色西裝與白T恤，率性有型。

時隔多日，Rosé再度在IG更新了一組Icare穿搭照，但這次風格與之前截然不同，她選穿Saint Laurent春季的黑色背心搭配羽毛裝飾直筒裙，古典優雅又性感。這件看起來有點華麗的裙子採用有機真絲製成，腰部飾有皮革飾邊，下擺以羽毛點綴出浪漫狂野感，花朵與樹葉都是以亮片刺繡打造而成。Rosé以厚底粗跟短靴搭配，也增添了一絲帥氣的搖滾味。這一系列照片搭配嘴唇微張、不經意流露的性感表情，完全就是行走的時尚型錄本人a.k.a街拍範本吧？

Rosé選穿Saint Laurent春季的黑色背心搭配羽毛裝飾直筒裙，配上Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／Saint Laurent提供
Rosé選穿Saint Laurent春季的黑色背心搭配羽毛裝飾直筒裙，配上Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／Saint Laurent提供
Rosé選穿Saint Laurent春季的黑色背心搭配羽毛裝飾直筒裙，配上Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／摘自IG
Rosé選穿Saint Laurent春季的黑色背心搭配羽毛裝飾直筒裙，配上Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／摘自IG
韓國大使Rosé朴彩英曾背著Icare logo絎縫皮革大型購物袋搭配搭配黑色西裝與白T恤現身機場
韓國大使Rosé朴彩英曾背著Icare logo絎縫皮革大型購物袋搭配搭配黑色西裝與白T恤現身機場
麥莉希拉背Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／Saint Laurent提供
麥莉希拉背Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／Saint Laurent提供
海莉比柏背Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／Saint Laurent提供
海莉比柏背Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／Saint Laurent提供
Icare logo絎縫皮革大型購物袋，14萬5,000元。圖／Saint Laurent提供
Icare logo絎縫皮革大型購物袋，14萬5,000元。圖／Saint Laurent提供
Rosé選穿Saint Laurent春季的黑色背心搭配羽毛裝飾直筒裙，配上Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／摘自IG
Rosé選穿Saint Laurent春季的黑色背心搭配羽毛裝飾直筒裙，配上Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／摘自IG
Rosé選穿Saint Laurent春季的黑色背心搭配羽毛裝飾直筒裙，配上Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／Saint Laurent提供
Rosé選穿Saint Laurent春季的黑色背心搭配羽毛裝飾直筒裙，配上Icare logo絎縫皮革大型購物袋。圖／Saint Laurent提供

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