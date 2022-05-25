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茱莉亞羅勃茲坎城紅毯吸睛 蕭邦巨鑽、火鶴、玫瑰助攻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦高級珠寶系列火鶴造型戒指。圖／摘自IG @juliaroberts
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦高級珠寶系列火鶴造型戒指。圖／摘自IG @juliaroberts

好萊塢巨星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）今年坎城影展期間出席多場活動，多次亮相都優雅得體、造型穿搭廣受好評，是本屆紅毯一大亮點。在影展開幕第三日首度亮相的她，以一套合身的訂製海軍藍緞領羊毛燕尾連身套裝襯托蕭邦紅地毯系列的黃鑽項鍊登上電影「世界末日」（Armageddon Time）首映紅毯，這條胸前的黃鑽重量足足100.5克拉，不但成功搶鏡，更成為時尚話題。

當晚出席蕭邦晚宴，為「蕭邦最具潛質演員獎」（Trophée Chopard）提名並為選出兩位獲獎者頒獎，她在經典的Dior高級訂製服BAR套裝外套上別上了蕭邦的紅地毯系列玫瑰胸針，這朵灰階色調的鈦金屬玫瑰是蕭邦今年以經典電影為創作靈感推出的Chopard Loves Cinema系列中的代表作，讓人想起卓别林名作「城市之光」，別著頒獎給後起新秀，優雅又具傳承意味。

除了正裝出席活動配戴珠寶，蕭邦別具童心巧思的動物造型珠寶，也讓茱莉亞認不住在自己IG發了一張火鶴戒指的特寫照，大呼驚奇。她身穿義大利品牌Stella Jean色調鮮亮的炫染印花洋裝，配上粉紅色火鶴彩寶戒指，展現有別於紅毯造型的貴氣，露出深具感染力的招牌笑容，展現活潑熱情的另一面！

蕭邦紅地毯系列項鍊，獲公平採礦業認證之18K白金和黃金鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽、總重27.04克拉梨形切割鑽石、總重27.63克拉枕形切割鑽石。
蕭邦紅地毯系列項鍊，獲公平採礦業認證之18K白金和黃金鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽、總重27.04克拉梨形切割鑽石、總重27.63克拉枕形切割鑽石。
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦紅地毯系列玫瑰花胸針、穿DIOR高級訂製服，出席蕭邦晚宴。圖／DIOR提供
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦紅地毯系列玫瑰花胸針、穿DIOR高級訂製服，出席蕭邦晚宴。圖／DIOR提供
巨星茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦珠寶出席坎城影展活動。圖／DIOR、蕭邦提供
巨星茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦珠寶出席坎城影展活動。圖／DIOR、蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列高級珠寶玫瑰胸針，獲公平採礦認證之18K白金和鈦金鑲嵌白色鑽石和黑色鑽石。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列高級珠寶玫瑰胸針，獲公平採礦認證之18K白金和鈦金鑲嵌白色鑽石和黑色鑽石。圖／蕭邦提供
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦紅地毯系列黃鑽項鍊出席坎城影展電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦紅地毯系列黃鑽項鍊出席坎城影展電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦紅地毯系列黃鑽項鍊出席坎城影展電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦紅地毯系列黃鑽項鍊出席坎城影展電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊，獲公平採礦業認證之18K白金和黃金鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽、總重27.04克拉梨形切割鑽石、總重27.63克拉枕形切割鑽石。
蕭邦紅地毯系列項鍊，獲公平採礦業認證之18K白金和黃金鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽、總重27.04克拉梨形切割鑽石、總重27.63克拉枕形切割鑽石。

珠寶 電影 義大利

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