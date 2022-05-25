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帥氣和話題兼備！Casio攜手頂尖車隊TOM'S、Victorinox打造地表最強悍潛水表

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Casio集團擅長的電鍍技術，運用在6點鐘方向的設計，讓人聯想到排氣管加熱時的顏色變化。圖／Casio提供
Casio集團擅長的電鍍技術，運用在6點鐘方向的設計，讓人聯想到排氣管加熱時的顏色變化。圖／Casio提供

「戴起來是否帥氣？」、「有沒有話題？」是多數男性消費者挑選表款的首要條件。Casio深闇這個道理，所以三度攜手日本頂尖車隊TOM'S合作推出限量聯名表款，充滿速度感元素，叫人怎能不愛。而Victorinox則延續戶外探險精神，受到沉船的啟發，推出全新I.N.O.X. Professional Diver限量版腕表，同樣備受熱議。

TOM'S原為Toyota官方改裝車隊，雖然目前已易主手遊公司，但與Casio的人氣合作系列卻維持不斷。第三度合作，依舊是運用了EDIFICE系列的計時碼表款式為基礎，不同於前作的是新款表殼與表鍊皆為全金屬材質，而且表身的厚度還不到9毫米，配戴起來更為舒適。同時搭配呼應賽車常使用的碳纖維來製作表盤，更把Casio集團擅長的電鍍技術，運用在6點鐘方向的設計，讓人聯想到排氣管加熱時的顏色變化。其他細節還包括在底蓋和表扣都刻上TOM'S及EDIFICE標誌，並提供特殊聯名包裝增添收藏價值。

Victorinox I.N.O.X. Professional Diver腕表，鈦金屬表殼，搭載瑞士製造石英機芯，限量1,200只，約48,500元。圖／Victorinox提供
Victorinox I.N.O.X. Professional Diver腕表，鈦金屬表殼，搭載瑞士製造石英機芯，限量1,200只，約48,500元。圖／Victorinox提供

既然有資格叫做 I.N.O.X. Professional Diver潛水表，就凸顯了兩個事實，一是通過了Victorinox的130種極端耐力測試，二是 ISO 6425認證，真的能使用於潛水作業，而不只是區區防水機能。因此 I.N.O.X. Professional Diver系列，一直都是Victorinox最熱賣的表款之一，因為實在有夠「強悍」。今年新款，除了延續了能對抗不同惡劣環境的DNA之外，Victorinox還自沉船獲得啟發，把銅鏽的特色，利用立體列印圖案方式，呈現於表盤中央，秒針和表圈前20分鐘區標記的黃色，則是向潛水裝備的傳統配色致敬。

Victorinox I.N.O.X. Professional Diver限量版腕表，附送印有相同3D列印圖案的Spartan PS中型瑞士刀。圖／Victorinox提供
Victorinox I.N.O.X. Professional Diver限量版腕表，附送印有相同3D列印圖案的Spartan PS中型瑞士刀。圖／Victorinox提供

Casio EDIFICE x TOM'S聯名EQB-1100TMS腕表，精鋼表殼、表鍊，16,000元。圖／Casio提供
Casio EDIFICE x TOM'S聯名EQB-1100TMS腕表，精鋼表殼、表鍊，16,000元。圖／Casio提供

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