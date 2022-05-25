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潮濕下雨讓頭髮扁塌怎麼辦？快學3招拯救：吹髮很重要

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
狂下雨讓頭髮扁塌該怎麼辦？圖／juliArt提供
狂下雨讓頭髮扁塌該怎麼辦？圖／juliArt提供

近期天氣濕度高，還常常下雨，讓許多女生的頭髮跟著扁塌，看起來顯老又沒精神，該怎麼拯救扁塌髮型呢？台灣髮肌保養專家juliArt就提出3點，能更對抗扁塌髮型，還能展現出亮麗柔順的髮型。

一、逆向吹整頭髮

天氣悶熱時，洗完頭髮，更一定要馬上吹乾頭髮，千萬不能自然風乾或是用毛巾包頭，因為頭髮的水分容易喪失，會讓頭髮毛躁與更容易扁塌。吹頭髮時，要先將髮尾吹乾，再逆向吹乾髮根，打造出髮型的立體度。

二、洗髮精的挑選

選擇洗髮精時，可以挑選兼具清潔力與蓬鬆效果的洗髮精，且要洗髮兩次，第一次用洗髮精泡沫包覆油污，約15秒後就能沖洗，第二次清潔時，可以用指腹按摩頭皮1～2分鐘，加強血液循環，再用清水洗淨。

juliArt推出蓬鬆豐盈洗髮精，適合細軟髮絲、扁塌髮使用，給予頭髮蓬鬆，強化髮質結構，讓細軟髮質更有支撐力。

三、使用造型品，加強養護

如果有使用造型品，更要重視清潔，還要加強使用保濕、抗毛躁的養護品，增加髮絲彈力與韌性。juliArt 髮現完美魔髮精靈可單獨做免沖洗護髮品，塗抹於半乾髮尾，也可搭配造型品、染髮劑以補充髮絲所需之營養。

juliArt蓬鬆豐盈洗髮精／1,000ml／2,100元。圖／juliArt提供
juliArt蓬鬆豐盈洗髮精／1,000ml／2,100元。圖／juliArt提供
juliArt髮現完美魔髮精靈／150ml／1,600元。圖／juliArt提供
juliArt髮現完美魔髮精靈／150ml／1,600元。圖／juliArt提供

洗髮 髮型

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