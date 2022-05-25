屈臣氏「玩句動員令」集點首波推5款商品可愛又實用

與疫情共存的時代來臨，在疫情新常態下，有些人喜歡窩在家防疫兼放鬆身心靈，有些人則是避開人群、到戶外接觸大自然。屈臣氏首次與迪士尼．皮克斯超人氣動畫《玩具總動員》攜手合作，於5月26日至7月27日推出兩檔「玩句動員令」集點活動，5月26日至6月29日首波共祭出5款商品，不僅造型可愛，每款不論室內、戶外皆實用，每天都有胡迪、巴斯光年、三眼怪等萌翻角色來陪伴。

經典動畫《玩具總動員》從1995年上映至今，深受許多大朋友小朋友的喜愛，而其中的金句也是廣為流傳，本次屈臣氏「玩句動員令」5款集點商品結合幽默金句，療癒大家深受疫情所苦的煩悶心情。活動期間消費滿200元即贈1點，最少只要集滿5點就能加價換購1款集點活動商品。其中「腿短踏不到地包」、「更舒適野餐墊」及「再睡一覺寢具組」為5月26日至6月29日期間限定商品。

立體絨毛腳腳造型的「腿短踏不到地包」共有熊抱哥、叉奇、火腿等3款設計，集5點加99元可兌換一款；「更舒適野餐墊」具有四邊營釘孔設計、可固定地墊不易滑動，收納袋設計方便攜帶，抱抱龍滿版大臉設計超可愛，集8點加199元或45點免費換；「再睡一覺寢具組」採用冰絲涼感材質，搭配三眼怪太空主題圖素設計，集8點加999元。

另兩款為超萌叉奇造型、採用超彈力材質的「難免壓力枕」窩在沙發看劇、床上睡覺或辦公室午休都好用，集8點加399元或50點免費換；「一秒都不浪費壺」選用三眼怪配色設計，採用食品級304不銹鋼，搭載防止空燒功能，壺身也具有隔熱配件，集8點加699元或70點免費換。

此外，屈臣氏特別加碼回饋寵i會員，推出限量的巴斯光年設計「做人要有禮帽」安全帽，全店消費不限金額即可享999元預購價。

屈臣氏於5月26日至6月29日推出夏特賣優惠，全店700件商品任挑任選買一送一，開架彩妝商品及精選髮類商品享85折優惠；醫美商品折扣後消費滿2,000元送300元商品提貨券，點金會員更加碼贈送100元商品提貨券；衛生棉另享折扣後消費滿259元現折30元。如果想要快速集點，購買醫美商品折扣後滿1,500元即可一次獲得10點「玩句動員令」集點貼紙；購買衛生棉折扣後滿400元可一次獲得3點。