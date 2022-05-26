洗衣旺季 易洗樂洗衣精一用就圈粉

能抗菌又防螨的洗衣精，是家庭洗淨首選。 圖／台酒生技提供

古早智慧常說「未食五日節粽，破裘毋甘放」，每到端午前後預備收冬衣厚被，家戶進入瘋狂洗衣旺季！再加上疫情期間，從外頭返家後全身衣物都需要徹底清潔，增加了家庭洗衣的頻率，如何挑選洗衣精格外重要。有網友搜尋關鍵字發現易洗樂抗菌防螨洗衣精符合期待，結果一用上癮！啤酒花與柑橘植萃雙效精華抗菌力達99%，易洗樂抗菌防螨洗衣精是換季清潔衣物的好幫手。

網友好評大推的易洗樂抗菌防蟎洗衣精為台酒生技研發，以自家強項原料獨家啤酒花配方與柑橘植萃雙效精華，可以輕鬆洗淨衣物汙漬異味，還散發著天然植萃的舒服柑橘芳香，從曬衣物就能感受觸感潔淨，穿在身上更是滿意度上升。

嬰幼兒、敏感膚質貼身衣物都可安心的洗衣精，才能讓人放心使用。 圖／台酒生技提供

很多人有過經驗，怎麼洗好的衣物還會有異味？特別在梅雨季節，抗菌力不夠的洗衣精是無法徹底清除異味。易洗樂抗菌防蟎洗衣精經SGS第三方公正單位的檢測，抗菌力高達99%！並且有效防螨，讓有易敏肌膚的家人也能夠安心。植萃獨家配方成分中性溫和不刺激，沒有添加香精、螢光劑，是一款連嬰幼兒、敏感膚質貼身衣物都可以放心使用的洗衣精。

不僅對家人肌膚的呵護，對環境同樣以友善出發。易洗樂抗菌防蟎洗衣精低泡是省水第一步，產品成分當中有超過99%來自大自然，用天然的成分盡到友善地球的責任。通過美國農業部USDA綠色產品生質標章，以及FDA認證皮膚臨床實驗室低敏驗證，台酒生技從呵護出發做到承諾，從大環境到你我的肌膚，都提供全方位的安心感。

抗菌防螨洗衣精，同時友善環境，就是一級棒的選擇。 圖／台酒生技提供

疫情升溫，呵護家人健康是最重要的責任，洗衣大小事就交給易洗樂抗菌防蟎洗衣精，抗菌、防蟎一次到位，選專業的台酒生技準沒錯。

蝦皮官方直營「台酒旗艦店」、PC Home、全聯、家樂福都有販售。易洗樂抗菌防蟎洗衣精購買傳送門： https://reurl.cc/loQemq