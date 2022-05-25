「皮革界最強」喜馬拉雅鱷魚皮包 GUCCI DIY訂製開跑

能夠打造出充滿個人特色的「GUCCI DIY訂製服務」又來到台灣囉！這次同樣提供男女服飾、包款及鞋款的多樣化選擇，包括材質、配色、扣飾與刺繡圖案等等，都是可以讓顧客自由決定的。此外，配色飽和如寶石的珍稀皮革包款也同時上市，今年更有限量款喜馬拉雅鱷魚包所打造的GUCCI標誌性包款，絕對是收藏家不能錯過的品項。

「GUCCI DIY訂製服務」總共分為MTM系列（Made-To-Measure量身訂製）及MTO系列（Made-To-Order客製訂製），前者可以品牌現有的版型與款式按照顧客身形進行修改剪裁與細部微調，後者以挑選個人化標誌裝飾為主。女裝方面，全新推出MTO系列中性休閒西裝套裝、星座開襟外套及圓領毛衣和羽絨外套，有些品項可以選擇搭配珍珠或鑽飾的胸針，或是英文字母布章。而結合法式休閒風的義式剪裁粗花毛呢套裝也有新色，可以搭配裙子或是短褲，背後大面積的12星座刺繡更是品牌訂製服務中超有人氣的設計，同樣可自由選擇。另外也有7種面料的運動褲，側邊配有GUCCI織帶元素。

男裝部分，提供MTM量身訂製系列，從布料、釦子、版型到內裡等都可以自行挑選，西裝布料就提供300種款式，襯衫則有100-150種可選，在領口或袖口、腰間也可以加上個人化刺繡，像是字母或是小花朵圖騰等等。率性的運動服褲裝系列，同樣也可選擇12星座主題、加上英文字母布章。圖騰刺繡棒球外套，也為運動風注入精緻裝飾的優雅氣質。

而男女都可穿的中性服飾，也提供全新的MTO客製訂製作品，像是寬版保齡球衫、印花絲質和服式罩衫、星座刺繡訂製運動長褲及衛衣與新款星座牛仔外套，刺繡棒球外套可以挑選內裡和胸前字母布章。

鞋款方面，男女鞋全新加入小羊皮所製成的MTO客製訂製馬銜鍊皮革鞋款，其他還有鱷魚皮、鴕鳥皮、蟒蛇皮等，都是在「GUCCI DIY訂製服務」期間才有的珍稀皮革選擇。

★頂級喜馬拉雅鱷魚皮包款

隨著「GUCCI DIY訂製服務」一起登場的珍稀皮革包款，提供Diana、Horsebit 1955提包和Bamboo 1947包等經典款式，材質有鱷魚皮、蜥蜴皮、鴕鳥皮及蟒蛇皮。而號稱「皮革界最厲害」的喜馬拉雅鱷魚皮包款，更是珍稀包款中最頂級非凡的藝術傑作。製作上必須使用沒有打鬥痕跡、夠柔軟的A1等級皮革，天生的珍珠雪白色與岩石灰漸層配色看起來就像喜馬拉雅山的景致，因此得名。工匠為了使皮革能貼合包身形狀，更需要將皮革裁切再拼接，神奇的是外觀上很難發現，這也是此包款工藝的細膩之處。