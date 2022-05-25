天天吃星料理...每套1,480起 晶華推動「美食訂閱制」

疫情升溫，宅家的時間變得更多，忙著線上工作、還得擔憂居家在線上課的孩兒三餐，又或者被居隔在家，因這類「在家防疫」的餐飲需求日增，台北晶華酒店即日起推出「晶華宅家美食訂閱制」，一次搞定防疫期間所需的餐食，也可彈性安排不同日期自取或外送，此外，訂的組數越多、折扣越大也省更多。

台北晶華酒店首波推出的5款分享餐，分別採日、泰、西、中式及蔬食為主題，每款菜單的設計架構為舍四菜一湯，菜色內容集結酒店內各餐廳的人氣美食，包括極品散壽司盛合、牛肉壽喜燒，泰式海鮮東蔭酸辣湯、泰北打拋豬肉飯、燻鮭魚凱薩沙拉、波隆肉醬千層麵、蟹粉海鮮豆腐煲、XO醬蝦仁炒飯、黑蒜香菇燉雞湯等，每套訂價2,080元，優惠價1,680元，訂兩套每套1,580元，訂三套每套1,480元，訂愈多省愈多。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，「晶華美食到你家」美食平台成立至今約一年，除了累積了許多忠實粉絲，也創造出多款話題美食，因應近來民眾外帶餐點的需求增加，因此積極規劃出更多不同的選擇及購買方式。「晶華宅家美食訂閱制」就是以小家庭顧客的需求出發，考量方便性及豐富性，主廚團隊特別挑選出最受歡迎且符合飲食營養的各式美饌，集結成5款主題式分享餐，民眾可以一次下訂再分次取餐，餐餐都能享有健康營養的五星餐點。

5款主題分享餐皆為四菜一湯，其中，「和風日式分享餐」是主廚取材漁港新鮮直送的漁獲，製成各式料理，包括人氣第一名的極品散壽司盛合、刺身盛合，以及海老天婦羅、時令魚味噌湯，搭配以三燔秘製醬汁料理而成的牛肉壽喜燒，一次網羅最經典的日料美味。

「南洋泰式分享餐」則是集結泰市場餐廳中，最受客人喜愛的青木瓜沙拉、黃金月亮蝦餅、薑黃咖哩蟹、海鮮冬蔭酸辣湯及泰北打拋豬肉飯，各式開胃的辛香料理，讓人胃口大開。

「經典義式分享餐」是以海鮮巧達湯佐以清爽的燻鮭魚凱薩沙拉，主食部分搭配軟嫩入味的勃根地紅酒牛肉，以及鮮香開胃的番紅花燴海鮮，豐美的料理點綴出上乘的西式饗宴。

「手路中式分享餐」以養生的黑蒜香菇燉雞湯為主角，搭配上鹹香Q彈的文火老滷牛子腱及辛辣開胃的川味剁椒鮮魚，主食則是晶華最經典的XO醬蝦仁炒飯。

針對獨鍾蔬食的家庭也有「低GI蔬食分享餐」的選項，其中紅藜麥鮮綠沙拉及義式蔬菜湯有著滿滿膳食纖維，美味、健康營養滿分。

上述套餐每套原價2,080元，優惠價每套1,680元，單次訂購兩套可享特惠價3,160元 ，平均每套1,580元；單次訂購三套可享特惠價4,440元，平均每套只需1,480元，訂越多越划算。6月底前持「2021台北國際旅展」購買的栢麗廳餐券，也可兌換上述套餐。

晶華美食到你家Take Regent Home

網址：https://shop.silkshotelgroup.com/RT

地址：台北市中山北路二段39巷3號