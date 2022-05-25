全球首曝光在台灣 香奈兒1932頂級珠寶譜寫傳奇新篇章

在嘉柏麗‧香奈兒（Gabrielle Chanel）於1932年發表第一個頂級珠寶系列《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶之後整整90年，香奈兒珠寶創意工作室從傳奇原創中，汲取出經典天文意象、純粹線條與解放身體自由等元素，創作出全新《1932》頂級珠寶系列，為品牌的珠寶譜寫全新故事篇章。全系列作品並於今（5月25）日於台灣全球首度曝光，共68件總價值近16億元的嶄新創作，將在台灣發表結束後會轉戰至巴黎高訂周期間發表。

「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等三大符碼來忠實傳達設計理念。宇宙萬物都閃爍獨有的光芒。」香奈兒珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguéreau說。這些象徵力量的標誌，亦是香奈兒女士個人世界的一部份，她於奧巴辛修道院石鋪路上發現這些標誌，並將其幻化為香奈兒品牌經典圖騰元素。系列珠寶作品中，以Allure Céleste項鍊為集大成之作，是唯一匯聚彗星、月亮與太陽三大設計符碼的珠寶作品，精密的可轉匯設計共有16種配戴方式，造價逾3億元，也是單價最高之作。

1932年是在全球經濟於1929年大蕭條的黑暗時代後逐漸復甦的時刻，嘉柏麗‧香奈兒受到倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）邀請，以女性服裝設計師之姿，跨入當時以男性為主的保守珠寶界，並大膽以蠟雕人台展示珠寶配戴起來的模樣，各方面有別以往的做法，掀起了一陣波濤。而她所創作的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列，也以服裝設計的角度思考：完整系列互相呼應的設計、便於隨著服裝穿著轉換的機關、以及取消釦頭讓女性可以不需別人幫忙就能自己穿戴的想法 – 這些精神，在全新《1932》珠寶中，得到近一步的當代詮釋。

全系列共24個子系列，以星體圖騰分做彗星、月亮、太陽三大篇章，除了當初的鑽石，香奈這次也運用了多種華麗的彩色寶石，包括刻畫湛藍宇宙星空的藍寶石、黑色蛋白石、坦桑石等，以及描繪太陽光澤的黃鑽、黃色剛玉、紅寶石等。所有有主鑽的設計也都精選Type IIa等級美鑽。

全新的彗星設計力求在光芒陽剛的稜角中創造柔美的效果，彗星尾巴的螺旋造型的項鍊線條則透過山形的細節營造速度與流暢感。月亮的珠寶將一彎弦月的造型融入結構中，並以不同鑲嵌的鑽石鉤織柔美的光暈。太陽綻放的光芒以些微錯落高低起伏營造炯然有神的氣息，邊緣綴上包鑲圓鑽更添奢華。