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全球首曝光在台灣 香奈兒1932頂級珠寶譜寫傳奇新篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
由嘉柏麗·香奈兒於1932年所創作呈現的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列影片中的畫面。© GP archives – Collection Pathé。圖／香奈兒提供
由嘉柏麗·香奈兒於1932年所創作呈現的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列影片中的畫面。© GP archives – Collection Pathé。圖／香奈兒提供

在嘉柏麗‧香奈兒（Gabrielle Chanel）於1932年發表第一個頂級珠寶系列《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶之後整整90年，香奈兒珠寶創意工作室從傳奇原創中，汲取出經典天文意象、純粹線條與解放身體自由等元素，創作出全新《1932》頂級珠寶系列，為品牌的珠寶譜寫全新故事篇章。全系列作品並於今（5月25）日於台灣全球首度曝光，共68件總價值近16億元的嶄新創作，將在台灣發表結束後會轉戰至巴黎高訂周期間發表。

「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等三大符碼來忠實傳達設計理念。宇宙萬物都閃爍獨有的光芒。」香奈兒珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguéreau說。這些象徵力量的標誌，亦是香奈兒女士個人世界的一部份，她於奧巴辛修道院石鋪路上發現這些標誌，並將其幻化為香奈兒品牌經典圖騰元素。系列珠寶作品中，以Allure Céleste項鍊為集大成之作，是唯一匯聚彗星、月亮與太陽三大設計符碼的珠寶作品，精密的可轉匯設計共有16種配戴方式，造價逾3億元，也是單價最高之作。

1932年是在全球經濟於1929年大蕭條的黑暗時代後逐漸復甦的時刻，嘉柏麗‧香奈兒受到倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）邀請，以女性服裝設計師之姿，跨入當時以男性為主的保守珠寶界，並大膽以蠟雕人台展示珠寶配戴起來的模樣，各方面有別以往的做法，掀起了一陣波濤。而她所創作的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列，也以服裝設計的角度思考：完整系列互相呼應的設計、便於隨著服裝穿著轉換的機關、以及取消釦頭讓女性可以不需別人幫忙就能自己穿戴的想法 – 這些精神，在全新《1932》珠寶中，得到近一步的當代詮釋。

全系列共24個子系列，以星體圖騰分做彗星、月亮、太陽三大篇章，除了當初的鑽石，香奈這次也運用了多種華麗的彩色寶石，包括刻畫湛藍宇宙星空的藍寶石、黑色蛋白石、坦桑石等，以及描繪太陽光澤的黃鑽、黃色剛玉、紅寶石等。所有有主鑽的設計也都精選Type IIa等級美鑽。

全新的彗星設計力求在光芒陽剛的稜角中創造柔美的效果，彗星尾巴的螺旋造型的項鍊線條則透過山形的細節營造速度與流暢感。月亮的珠寶將一彎弦月的造型融入結構中，並以不同鑲嵌的鑽石鉤織柔美的光暈。太陽綻放的光芒以些微錯落高低起伏營造炯然有神的氣息，邊緣綴上包鑲圓鑽更添奢華。

除了延續原創無釦頭的開放式設計，新作許多項鍊的開口也都設計在正面，方便女性自行穿戴。而可轉換式設計更有高達13款，除了集大成之作Allure Céleste項鍊有16種配戴方式，多款耳垂墜的部分都可拆組，Soleil 19 Août項鍊可以轉換為戒指，Soleil 19 Août戒指可轉換成耳環，Comète Volute胸針可以轉換成手鍊，都是極具創意的嶄新設計。

Comète Volute胸針可轉換式胸針設計呼應當年鑽石珠寶系列羽毛胸針的精神，是1932頂級珠寶中最大顆的彗星作品，結合太陽圖騰元素，下方垂墜鍊條可轉換成手鍊。18K白金鑲嵌1 顆重約2.03克拉D FL Type IIa圓形切割鑽石、鑽石，3485萬5,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute胸針可轉換式胸針設計呼應當年鑽石珠寶系列羽毛胸針的精神，是1932頂級珠寶中最大顆的彗星作品，結合太陽圖騰元素，下方垂墜鍊條可轉換成手鍊。18K白金鑲嵌1 顆重約2.03克拉D FL Type IIa圓形切割鑽石、鑽石，3485萬5,000元。圖／香奈兒提供
由嘉柏麗·香奈兒於1932年所創作呈現的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列影片中的畫面。© GP archives – Collection Pathé。圖／香奈兒提供
由嘉柏麗·香奈兒於1932年所創作呈現的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列影片中的畫面。© GP archives – Collection Pathé。圖／香奈兒提供
Comète Aubazine戒指為系列中唯一運用粉紅金與粉紅剛玉之作，光環可拆卸，653萬5,000元。圖／香奈兒提供
Comète Aubazine戒指為系列中唯一運用粉紅金與粉紅剛玉之作，光環可拆卸，653萬5,000元。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊是唯一薈萃1932頂級珠寶三大天體–彗星、月亮及太陽象徵標誌之作，也是系列中造價最高作品，3億498萬3,000元。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊是唯一薈萃1932頂級珠寶三大天體–彗星、月亮及太陽象徵標誌之作，也是系列中造價最高作品，3億498萬3,000元。圖／香奈兒提供
Comète Infinie戒指，主要星體展現鑽石珠寶系列中不對稱五芒星角，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及約5.61克拉FIY VS2枕型切割黃鑽，1,858萬9,000元。圖／香奈兒提供
Comète Infinie戒指，主要星體展現鑽石珠寶系列中不對稱五芒星角，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及約5.61克拉FIY VS2枕型切割黃鑽，1,858萬9,000元。圖／香奈兒提供
Lune Solaire耳環，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及約2.01克拉FIY VVS1梨形切割黃鑽、。約2.01克拉FIY VVS2梨形切割黃鑽，871萬4,000元。圖／香奈兒提供
Lune Solaire耳環，18K白金與黃金鑲嵌鑽石及約2.01克拉FIY VVS1梨形切割黃鑽、。約2.01克拉FIY VVS2梨形切割黃鑽，871萬4,000元。圖／香奈兒提供
Comète Opale手鍊，18K白金鑲嵌鑽石、養珠及蛋白石，842萬3,000元；Comète Opale戒指，18K白金鑲嵌鑽石、養珠及蛋白石，610萬元。圖／香奈兒提供
Comète Opale手鍊，18K白金鑲嵌鑽石、養珠及蛋白石，842萬3,000元；Comète Opale戒指，18K白金鑲嵌鑽石、養珠及蛋白石，610萬元。圖／香奈兒提供
Soleil 19 Août戒指，18K 白金與黃金鑲嵌鑽石及分別重約4.97克拉及5.04克拉枕形切割莫桑比克紅寶石，7,842萬4,000元。圖／香奈兒提供
Soleil 19 Août戒指，18K 白金與黃金鑲嵌鑽石及分別重約4.97克拉及5.04克拉枕形切割莫桑比克紅寶石，7,842萬4,000元。圖／香奈兒提供
嘉柏麗·香奈兒攝於1931年。圖／香奈兒提供
嘉柏麗·香奈兒攝於1931年。圖／香奈兒提供
Comète Saphir不對稱耳環，18K 白金鑲嵌鑽石及藍寶石，1,016萬6,000元。圖／香奈兒提供
Comète Saphir不對稱耳環，18K 白金鑲嵌鑽石及藍寶石，1,016萬6,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute戒指為系列中唯一採用藍鑽之作，鉑金鑲嵌鑽石及約1.60克拉FVB VS枕型切割藍鑽，1億5684萬8,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute戒指為系列中唯一採用藍鑽之作，鉑金鑲嵌鑽石及約1.60克拉FVB VS枕型切割藍鑽，1億5684萬8,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute項鍊，18K 白金鑲嵌約19.32克拉D FL Type IIa橢圓形切割主鑽、2.05克拉D IF Type IIa圓形切割鑽石、鑽石，2億1,203萬6,000元。圖／香奈兒提供
Comète Volute項鍊，18K 白金鑲嵌約19.32克拉D FL Type IIa橢圓形切割主鑽、2.05克拉D IF Type IIa圓形切割鑽石、鑽石，2億1,203萬6,000元。圖／香奈兒提供
Lune Silhouette戒指，18K白金鑲嵌約3.02克拉DFL Type IIa圓形切割主鑽、鑽石，1,539萬4,000元。圖／香奈兒提供
Lune Silhouette戒指，18K白金鑲嵌約3.02克拉DFL Type IIa圓形切割主鑽、鑽石，1,539萬4,000元。圖／香奈兒提供
Soleil 19 Août項鍊結合白K與黃K雙色金及白鑽與黃鑽展現光芒四射的太陽圖騰，轉換式系統可拆卸轉變成戒指，白K與黃K金相牽約22.10克拉FVY IF枕型切割黃鑽、黃鑽、鑽石，1億3,361萬1,000元。圖／香奈兒提供
Soleil 19 Août項鍊結合白K與黃K雙色金及白鑽與黃鑽展現光芒四射的太陽圖騰，轉換式系統可拆卸轉變成戒指，白K與黃K金相牽約22.10克拉FVY IF枕型切割黃鑽、黃鑽、鑽石，1億3,361萬1,000元。圖／香奈兒提供

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