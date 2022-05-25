晶華「美食小管家」化身LINE貼圖 下載就送百元消費金

「晶華美食到你家」有專屬的LINE貼圖了！由可愛俏皮的「美食小管家」天天提醒粉絲吃好、吃飽、吃健康，即起下載，還可抵消費100元。

台北晶華酒店除了積極強化「晶華美食到你家」的餐點內容，也期望能夠透過數位溝通的方式，拉近與消費者之間的距離。因此，宣布即起於LINE通訊平台上推出「晶華美食小管家」貼圖供粉絲們下載，戴著晶華門僮專屬白圓帽的美食小管家，透過可愛俏皮的表情與動作，時時提醒晶華的粉絲們要記得好好吃飯。

晶華酒店表示，新冠疫情改變了人們的生活，減少實體接觸的同時，也加快了數位化的升級。晶華酒店LINE@帳號的粉絲人數與互動率，過去兩年也持續升高，此次鎖定LINE使用者最熟悉的貼圖服務，製作專屬的晶華貼圖，期望融入粉絲的社交圈，時時刻刻服務粉絲與粉絲的親友們。

「晶華美食小管家」貼圖一組共有16張，皆以戴著晶華門僮小白圓帽的管家為主角，從日常的Hello、OK、Thank You等問候語，到記得吃午餐、晚餐、下午茶等提醒，圖中還會出現晶華招牌的冠軍牛肉麵、一天熱賣3,000份的燴炒飯，以及牛排與龍蝦等人氣美食，不僅實用且令人莞爾。

即日起可前往LINE貼圖小舖搜尋「晶華美食小管家」，下載需要50點(33元)；於台北晶華酒店LINE@帳號回傳任何一張小管家貼圖，均可獲贈「晶華美食到你家」100元美食金，6月30日前消費滿500元即可抵用。

晶華酒店Line帳號: @regenttaipei

貼圖網址:https://line.me/S/sticker/19444679