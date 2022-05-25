聽新聞
test
0:00 / 0:00
免費開課！蘋果直營店擴大舉辦「Creative Studios」 台北也入列
蘋果零售店提供的免費「Today at Apple」課程，一直以來幫助了許多新手、對特定產品或功能想要深入了解的用戶，可以快速地得到認證講師、各領域優秀達人的專業知識指導。從去年起，蘋果更進一步推出「Today at Apple Creative Studios」，支持更多過往難以獲得相關支持的年輕創意工作者，透過此系列課程計畫，提供廣泛橫跨各類藝術領域的職涯發展輔導、培訓和資源。
今年，Creative Studio將於納許維爾、邁阿密、柏林、米蘭、台北、東京、雪梨等7個新增城市推出，也將在芝加哥、華盛頓特區、紐約市、倫敦、巴黎、曼谷、北京邁入第2年，去年已有400多名年輕人參與Creative Studios的課程。而今年擴展後的課程，更包括App設計、podcast製作、空間音訊製作和電影製作等全新課程。
其中，在台北蘋果直營店推出的Creative Studios課程，將著重在「藝術與設計」，幫助導師與有志的年輕設計師互相交流，探索身分認同，並思考如何設計、創造和推廣代表自己和社群的內容。台北的課程將創造一個安全空間，供年輕人透過創造力探索性別和身分認同。這些計劃將指導參與者完成製作，提供輔導與靈感，並提供設計產業的資源和洞見。
Creative Studios旨在支持受阻而難以獲得優質創意教育的年輕人，幫助參與者與來自蘋果的導師和30多個專業從事書籍與敘事、App設計、廣播與podcast以及攝影、電影與電視等領域的非營利社群合作夥伴進行交流。參與者將修習實踐課程、培訓，並針對專案獲得回饋。除了培養參與者的創意技能，導師也將鼓勵他們思考如何運用自身才能在社群中發揮社會影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言