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UNIQLO進駐台南門戶邀國寶藝術家合作、GU回「嘉」開首店創造文青打卡熱點

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
與在地共好理念一直都是UNIQLO開設新據點時的精神，因此當成立台南第七家門市，就選擇和成大創產所「地方園叮」與國寶級藝術家顏振發老師攜手打造獨家藝術打卡牆。圖／UNIQLO提供
與在地共好理念一直都是UNIQLO開設新據點時的精神，因此當成立台南第七家門市，就選擇和成大創產所「地方園叮」與國寶級藝術家顏振發老師攜手打造獨家藝術打卡牆。圖／UNIQLO提供

UNIQLO宣布將在台南開設第7間實體店舖，就位於甫開幕的MITSUI OUTLET PARK中，距離高鐵站步行距離只要3分鐘，可說是進入台南的門戶。為了配合城市意象，UNIQLO還與在地年輕藝術團隊合作，邀請國寶藝術家顏振發跨界合作，以電影畫報方式呈現LifeWear氛圍，並設立打卡牆，充滿濃濃文青感。

與在地共好理念一直都是UNIQLO開設新據點時的精神，因此當成立台南第七家門市，就選擇和成大創產所「地方園叮」與國寶級藝術家顏振發老師攜手打造獨家藝術打卡牆。透過顏振發老師溫暖又兼具人文氣息的筆觸，繪製出符合LifeWear意象的打卡牆。所以自5月27日到6月2日之間，拍照打卡，就有機會獲得AIRism口罩3入組乙份。同時，MITSUI台南商場店開幕首週還有服飾獨家優惠290元起，消費滿額即可獲得多彩冰霸城市杯與杯套等獨家贈品。

GU首度到嘉義，開出品牌第一家門市，就落腳於耐斯廣場購物中心，讓顧客們不用再舟車勞頓至鄰近地區購物。圖／GU提供
GU首度到嘉義，開出品牌第一家門市，就落腳於耐斯廣場購物中心，讓顧客們不用再舟車勞頓至鄰近地區購物。圖／GU提供

GU則是首度到嘉義，開出品牌第一家門市，就落腳於耐斯廣場購物中心，讓顧客們不用再舟車勞頓至鄰近地區購物。積極展店之餘，GU也希望每間店舖都能融合台灣在地特色，所以嘉義店就請來「嘉義異鄉人」擔任城市風格策展人，特選8個具有生活態度的在地品牌，再由插畫家「一事吳陳」繪製，於店舖內打造展現嘉義風情的「在嘉走走地圖牆」。插畫家以俏皮風格繪製出城市漫遊地圖，帶領民眾感受一同感受獨特魅力及GU「Your Freedom」品牌精神，更是不可錯過的打卡熱點。

GU嘉義店裝飾由插畫家「一事吳陳」繪製，於店舖內打造展現嘉義風情的「在嘉走走地圖牆」。圖／GU提供
GU嘉義店裝飾由插畫家「一事吳陳」繪製，於店舖內打造展現嘉義風情的「在嘉走走地圖牆」。圖／GU提供

UNIQLO MITSUI台南商場店開幕期間，消費滿額即可獲得多彩冰霸城市杯與杯套。圖／UNIQLO提供
UNIQLO MITSUI台南商場店開幕期間，消費滿額即可獲得多彩冰霸城市杯與杯套。圖／UNIQLO提供

UNIQLO MITSUI台南商場店開幕首週，推出服飾獨家優惠290元起。圖／UNIQLO提供
UNIQLO MITSUI台南商場店開幕首週，推出服飾獨家優惠290元起。圖／UNIQLO提供

自5月27日到6月2日之間，在UNIQLO MITSUI台南商場店拍照打卡，就有機會獲得AIRism口罩3入組乙份。圖／UNIQLO提供
自5月27日到6月2日之間，在UNIQLO MITSUI台南商場店拍照打卡，就有機會獲得AIRism口罩3入組乙份。圖／UNIQLO提供

顏振發老師溫暖又兼具人文氣息的筆觸，繪製出符合LifeWear意象的打卡牆。（原圖為吉田春菜創作）圖／UNIQLO提供
顏振發老師溫暖又兼具人文氣息的筆觸，繪製出符合LifeWear意象的打卡牆。（原圖為吉田春菜創作）圖／UNIQLO提供

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