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蝦皮購物推9款「宅家抗疫箱」宅配免運！居家休閒精選下殺25折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物精選9款居家抗疫、防護組合，最低269元起，再推宅配免運服務。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物精選9款居家抗疫、防護組合，最低269元起，再推宅配免運服務。圖／蝦皮購物提供

本土疫情飆高，根據蝦皮購物觀察，近期除了酒精、濕紙巾等買氣成長約2成、口罩需求超過4成外，本月居家健身器材需求也提升2成，更有許多民眾選擇宅在家自主防疫升級。為了便利消費者不出門也能輕鬆採買，蝦皮購物推出多款居家防疫包，包括居家存糧、消毒清潔、營養保健、寵物照護、親子同樂等商品，滿足各族群需求，並提供免運送到家服務，不僅可自用，也很適合遠端下單送給親朋好友，即時獻上溫馨關懷。

蝦皮購物推出「居家安心補給站」專區，攜手眾多品牌祭出共9款居家抗疫、防護組合，品類包含零食乾糧、居家清潔、營養保健、幼兒與寵物照護等，內容設計可滿足不同天數的隔離需求，一箱搞定，免運送到家，「小麥安心防護超值包」包含濕紙巾、口罩夾、額溫卡、調理包、能量飲、攜帶式洗手液瓶等，活動價269元；「蝦皮防疫組合包」集結口罩、酒精、電子體溫計、西西美片等，活動價599元；優惠價600元有找的「防疫免運韓食箱」包含韓國好麗友預感香烤洋芋片、韓國蜂蜜柚子茶、韓國成京原味海苔等熱銷韓國零食飲品，宅在家也能享受異國好滋味。

關注到新手爸媽及寵物飼主的居隔需求，蝦皮購物推出千元有找的「寶貝宅家補給包」、「寵物環境清潔守護包」，讓不方便外出的家長們也能持續給予寶寶及毛孩細緻的照顧。孩童停課在家的時期，正是創造親子同樂美好回憶的好時機，原價800元的「宅家享樂必備組」提供色彩繽紛又能促進孩童的手眼協調及想像力的兒童積木，活動價499元。

此外，蝦皮購物針對適合居家的休閒娛樂、運動健身等商品祭出最低25折起的超殺優惠，原價1,599元的「Cardinal卡通長盒拼圖16入套組」集結迪士尼、汪汪隊、冰雪奇緣等卡通主題，活動價699元；「海賊王航海王系列拼圖1,000片」優惠價千元有找；長篇科幻小說《沙丘六部曲》以及《哈利波特》20周年紀念版可享最低75折起優惠價；原價39,800元的「輝葉垂直律動機」破盤價16,800元，附贈六堂居家全律動線上課程；原價1,090元的「Tumaz月熊瑜珈墊」活動價不到300元。

蝦皮購物推出「居家安心補給站」專區，再祭居家休閒精選商品下殺25折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出「居家安心補給站」專區，再祭居家休閒精選商品下殺25折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「宅家享樂必備組」，優惠價499元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「宅家享樂必備組」，優惠價499元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「Cardinal卡通長盒拼圖18入套組（冰雪奇緣）」，優惠價699元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「Cardinal卡通長盒拼圖18入套組（冰雪奇緣）」，優惠價699元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「寵物環境清潔守護包」，優惠價999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「寵物環境清潔守護包」，優惠價999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦皮超市防疫組合包」，優惠價592元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦皮超市防疫組合包」，優惠價592元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「寶貝宅家補給包」，優惠價699元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「寶貝宅家補給包」，優惠價699元。圖／蝦皮購物提供

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