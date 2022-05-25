蝦皮購物推9款「宅家抗疫箱」宅配免運！居家休閒精選下殺25折起

本土疫情飆高，根據蝦皮購物觀察，近期除了酒精、濕紙巾等買氣成長約2成、口罩需求超過4成外，本月居家健身器材需求也提升2成，更有許多民眾選擇宅在家自主防疫升級。為了便利消費者不出門也能輕鬆採買，蝦皮購物推出多款居家防疫包，包括居家存糧、消毒清潔、營養保健、寵物照護、親子同樂等商品，滿足各族群需求，並提供免運送到家服務，不僅可自用，也很適合遠端下單送給親朋好友，即時獻上溫馨關懷。

蝦皮購物推出「居家安心補給站」專區，攜手眾多品牌祭出共9款居家抗疫、防護組合，品類包含零食乾糧、居家清潔、營養保健、幼兒與寵物照護等，內容設計可滿足不同天數的隔離需求，一箱搞定，免運送到家，「小麥安心防護超值包」包含濕紙巾、口罩夾、額溫卡、調理包、能量飲、攜帶式洗手液瓶等，活動價269元；「蝦皮防疫組合包」集結口罩、酒精、電子體溫計、西西美片等，活動價599元；優惠價600元有找的「防疫免運韓食箱」包含韓國好麗友預感香烤洋芋片、韓國蜂蜜柚子茶、韓國成京原味海苔等熱銷韓國零食飲品，宅在家也能享受異國好滋味。

關注到新手爸媽及寵物飼主的居隔需求，蝦皮購物推出千元有找的「寶貝宅家補給包」、「寵物環境清潔守護包」，讓不方便外出的家長們也能持續給予寶寶及毛孩細緻的照顧。孩童停課在家的時期，正是創造親子同樂美好回憶的好時機，原價800元的「宅家享樂必備組」提供色彩繽紛又能促進孩童的手眼協調及想像力的兒童積木，活動價499元。