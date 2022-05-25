湯唯、黑珍珠娜歐蜜 美胸競秀奢華高級珠寶項鍊

第75屆坎城影展自5月17日起於法國熱鬧登場，期間每日都有巨星名流於紅毯以華麗的珠寶和高級訂製服亮相，而今年女明星不可或缺的是一條完美配襯禮服又能展現美麗胸線的高級珠寶項鍊。主演南韓名導演朴贊郁的懸疑新片「分手的決心」、有望角逐影后的華人女星湯唯，日前出席電影首映紅毯，以蕭邦（CHOPARD）一串高級珠寶珍珠鑽石短頸鍊配襯大開深U形的米白色禮服，以簡約洗鍊的造型展現優雅氣質。

同場首映紅毯上，超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）則配戴即將於六月初發表、寶格麗最新力作Bulgari Eden The Garden of Wonders系列中的Serpenti Ocean Treasure頂級藍寶石與鑽石項鍊與戒指，裝飾羽毛的黑色禮服V型胸線，讓人完美聚焦胸前一枚絕美的61.30克拉水滴形切割斯里蘭卡藍寶石。前法國總理夫人、義大利知名女星Carla Bruni再度亮相，也選擇配戴了寶格麗Magnifica系列頂級黃鑽與鑽石項鍊和戒指，為一身黑色長禮服畫龍點睛。