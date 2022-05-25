快訊

TVBS女主播上演宮鬥劇 3主播涉霸凌另1名女主播遭逮

北市疫情洪峰過了 柯文哲：接下來高原期估維持4周

高峰到了？新冠單日確診逼近9萬人 陳時中這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湯唯、黑珍珠娜歐蜜 美胸競秀奢華高級珠寶項鍊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
法國著名女星卡拉布妮配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
法國著名女星卡拉布妮配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供

第75屆坎城影展自5月17日起於法國熱鬧登場，期間每日都有巨星名流於紅毯以華麗的珠寶和高級訂製服亮相，而今年女明星不可或缺的是一條完美配襯禮服又能展現美麗胸線的高級珠寶項鍊。主演南韓名導演朴贊郁的懸疑新片「分手的決心」、有望角逐影后的華人女星湯唯，日前出席電影首映紅毯，以蕭邦（CHOPARD）一串高級珠寶珍珠鑽石短頸鍊配襯大開深U形的米白色禮服，以簡約洗鍊的造型展現優雅氣質。

同場首映紅毯上，超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）則配戴即將於六月初發表、寶格麗最新力作Bulgari Eden The Garden of Wonders系列中的Serpenti Ocean Treasure頂級藍寶石與鑽石項鍊與戒指，裝飾羽毛的黑色禮服V型胸線，讓人完美聚焦胸前一枚絕美的61.30克拉水滴形切割斯里蘭卡藍寶石。前法國總理夫人、義大利知名女星Carla Bruni再度亮相，也選擇配戴了寶格麗Magnifica系列頂級黃鑽與鑽石項鍊和戒指，為一身黑色長禮服畫龍點睛。

而在法國名導Louis Garrel執導新作「L'Innocent」首映紅毯上，曾於好萊塢鉅片中演出的德國影星黛安克魯格（Diane Kruger），大膽地以整套CHAUMET的Ondulation系列項鍊、戒指、寬版手鐲，配搭一身鮮紅的禮服，18K黃金金碇編織而成的珠寶顯得輝煌奪目、氣勢過人。同場出席的加拿大超模Coco Rocha，配戴的CHAUMET Joséphine系列珠寶，梨形鑽石及延伸出如水滴般的設計元素，猶如胸前一道華麗的瀑布。

德國影星黛安克魯格配戴的CHAUMET Ondulation項鍊，18K黃金鑲嵌1顆枕形切割藍綠色indicolite碧璽與鑽石。圖／CHAUMET提供
德國影星黛安克魯格配戴的CHAUMET Ondulation項鍊，18K黃金鑲嵌1顆枕形切割藍綠色indicolite碧璽與鑽石。圖／CHAUMET提供
國際超模Naomi Campbell配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
國際超模Naomi Campbell配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
法國著名女星卡拉布妮配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
法國著名女星卡拉布妮配戴寶格麗頂級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／寶格麗提供
湯唯配戴蕭邦高級珠寶珍珠鑽石項鍊出席第75屆坎城影展活動。圖／蕭邦提供
湯唯配戴蕭邦高級珠寶珍珠鑽石項鍊出席第75屆坎城影展活動。圖／蕭邦提供
加拿大超模Coco Rocha配戴的CHAUMET JOSÉPHINE AIGRETTE IMPÉRIALE白金鑲鑽項鍊。圖／CHAUMET提供
加拿大超模Coco Rocha配戴的CHAUMET JOSÉPHINE AIGRETTE IMPÉRIALE白金鑲鑽項鍊。圖／CHAUMET提供
眾女星坎城紅毯以高級珠寶項鍊競豔。圖／寶格麗、CHAUMET、蕭邦提供
眾女星坎城紅毯以高級珠寶項鍊競豔。圖／寶格麗、CHAUMET、蕭邦提供
德國影星黛安克魯格配戴CHAUMET高級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／CHAUMET提供
德國影星黛安克魯格配戴CHAUMET高級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／CHAUMET提供
加拿大超模Coco Rocha配戴CHAUMET高級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／CHAUMET提供
加拿大超模Coco Rocha配戴CHAUMET高級珠寶出席第75屆坎城影展活動。圖／CHAUMET提供
湯唯配戴蕭邦高級珠寶珍珠鑽石項鍊出席第75屆坎城影展活動。圖／蕭邦提供
湯唯配戴蕭邦高級珠寶珍珠鑽石項鍊出席第75屆坎城影展活動。圖／蕭邦提供
卡拉布妮配戴的寶格麗BVLGARI MAGNIFICA系列頂級黃鑽與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆FIY VVS1 重約18.88克拉梨形切割黃鑽、鑽石。圖／寶格麗提供
卡拉布妮配戴的寶格麗BVLGARI MAGNIFICA系列頂級黃鑽與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆FIY VVS1 重約18.88克拉梨形切割黃鑽、鑽石。圖／寶格麗提供
國際超模Naomi Campbell配戴的寶格麗EDEN THE GARDEN OF WONDERS系列頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆重約61.30克拉斯里蘭卡水滴形切割藍寶石與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
國際超模Naomi Campbell配戴的寶格麗EDEN THE GARDEN OF WONDERS系列頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆重約61.30克拉斯里蘭卡水滴形切割藍寶石與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供

珠寶 鑽石 法國

延伸閱讀

蒂妲史雲頓很仙 暮光女超有個性 香奈兒珠寶完美加乘

安海瑟薇正式代言寶格麗 LISA全新美照同時釋出

湯唯深V性感亮相坎城影展 變蛇蠍女全場起立鼓掌8分鐘

湯唯前進坎城影展大吃宮保雞丁 卻歪樓變成駁斥婚變

相關新聞

疫情影響 新北唯一2輪戲院林園宣布5月31日後暫停營業

新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，今在臉書發文指出，因考量新北疫情嚴重，預計將在5月31日後暫時歇業，待疫情過去會再重...

師園首款「冷凍鹽酥雞」上市！100%神還原40年經典口味

繼日前推出「師園蒜味鹽酥雞餅乾」引爆話題，全球食品代理商上友吃心再掀議題，全新研發「師園鹽酥雞冷凍包」，強調是「100%...

中國成都清末老禪院大變身 古蹟建築優雅詮釋比利時餐酒館

世界上最神秘的製酒配方，藏在西方的修道院，而最好喝的比利時啤酒，就隱遁在成都遠洋太古里的馬家巷禪院裡。

以色彩與材質設計巧思 勾勒年輕夫妻侘寂新日常

千利休曾引用藤原定家的和歌，來形容侘寂感受，而這樣優雅詩意的美學，不僅席捲歐美豪宅圈，也讓一對年輕夫婦嚮往。

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

免費開課！蘋果直營店擴大舉辦「Creative Studios」

蘋果零售店提供的免費「Today at Apple」課程，一直以來幫助了許多新手、對特定產品或功能想要深入了解的用戶，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。