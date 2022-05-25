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PChome 24h購物「節能新生活」空調大賞限時下殺61折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物連續5年響應政府節能季，推出「節能新生活」活動，主打冷氣、電扇、延長線折扣。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物連續5年響應政府節能季，推出「節能新生活」活動，主打冷氣、電扇、延長線折扣。圖／PChome 24h購物提供

進入5月尾聲，接下來全台將進入夏季電費，如何因應夏季電價進行節電成為熱門議題。PChome 24h購物即日起推出「節能新生活」活動，限時祭出空調大賞下殺61折起、勁涼一夏電扇全館57折起、群加延長線指定商品2件88折起等優惠，5月31日前刷指定卡最高回饋22%、Pi拍錢包綁慢點付享5%回饋無上限等多大銀行及支付優惠，讓消費者節電省錢也能清涼一夏。

對抗家中隱藏吃電怪獸，PChome 24h購物分享居家節電的妙招，建議消費者可先盤點家中用電來源，淘汰老舊電器、避免運作過度耗電，且選購發光效率較高、較省電量的LED照明燈具，也可將延長線更換為有開關或定時器設計，長期養成關閉待機電器的習慣。推薦Glolux LED燈泡品牌限時下殺6折起，Glolux 13W節能LED燈泡4入再享全站超值加購價、5月31日前平均單顆僅需65元；群加 Powersync旋轉延長線5月31日前特價990元；太星電工3C數位專用定時器買一送一優惠組5月31日前特價299元。

近期全台持續實施居家辦公及教學，宅在家自煮頻率變高，帶動PChome 24h購物冰箱及電鍋熱搜量增加近40%。PChome 24h購物分享宅食省電小撇步：在電鍋的挑選上，建議依據人口數量選購合適的產品容量，使用後隨手拔起電源減少保溫耗電時間，並定期清理電鍋，以利節省電器用電；冰箱放置空間應保持良好通風散熱，至少距離左右牆面10公分以上，食物存放量可控制於8分滿，有助冷氣流通循環，且減少頻繁開關次數、緊閉冰箱拉門，讓冰箱溫度能穩定維持，對節電也有幫助。推薦大同11人份HELLO KITTY珍珠奶茶不鏽鋼電鍋5月31日前新品價4,990元，附贈迷你紀念電鍋置物盒，下單加碼送隨機限量卡哇伊扭蛋；Panasonic國際牌無邊框三門冰箱，具ECONAVI智慧節能、搭載觸控面板，5月31日前特價35,910元。

PChome 24h購物也提醒消費者在選購冷氣時，可挑選具有能源效率分級標示，級數小、 效率高的冷氣機，使用時可將冷氣溫度設定於26至28℃，定期清洗空氣濾網，並搭配電風扇或循環扇使用，有助增加室內循環提升降溫效果。涼夏熱銷家電推薦Panasonic國際牌K系列變頻冷暖分離式空調，搭載DC直流變頻馬達，採用R32環保新冷媒，5月31日前折後特價24,990元，限時加贈16吋立扇；CASO 遙控擺頭14吋變頻DC立扇，超靜音省電變頻馬達，配備迷你遠端遙控器，5月31日前特價1,290元。

Panasonic國際牌K系列變頻冷暖分離式空調，PChome 24h購物5月31日前折後特價24,990元，限時加贈16吋立扇。圖／PChome 24h購物提供
Panasonic國際牌K系列變頻冷暖分離式空調，PChome 24h購物5月31日前折後特價24,990元，限時加贈16吋立扇。圖／PChome 24h購物提供
大同11人份HELLO KITTY珍珠奶茶不鏽鋼電鍋，PChome 24h購物5月31日前新品價4,990元，附贈迷你紀念電鍋置物盒，下單加碼送隨機限量卡哇伊扭蛋。圖／PChome 24h購物提供
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Panasonic國際牌無邊框三門冰箱，PChome 24h購物5月31日前特價35,910元。圖／PChome 24h購物提供
Panasonic國際牌無邊框三門冰箱，PChome 24h購物5月31日前特價35,910元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物身為全台首家綠色電商，連續5年響應政府節能季，推出「節能新生活」活動，主打一級能效冷氣、電扇、冰箱促惠。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物身為全台首家綠色電商，連續5年響應政府節能季，推出「節能新生活」活動，主打一級能效冷氣、電扇、冰箱促惠。圖／PChome 24h購物提供
Glolux 13W節能LED燈泡（4入），PChome 24h購物享全站超值加購價、5月31日前平均單顆僅需65元。圖／PChome 24h購物提供
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CASO遙控擺頭14吋變頻DC立扇，PChome 24h購物5月31日前特價1,290元。圖／PChome 24h購物提供
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太星電工3C數位專用定時器買一送一優惠組，PChome 24h購物5月31日前特價299元。圖／PChome 24h購物提供
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群加Powersync旋轉延長線，PChome 24h購物5月31日前特價990元。圖／PChome 24h購物提供
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