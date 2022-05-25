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韓風來襲！伯爵、浪琴新代言人 李俊昊、裴秀智火熱出線

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
秀智在最新宣傳中配戴上Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕表，一展甜美風格。圖 / 伯爵提供
秀智在最新宣傳中配戴上Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕表，一展甜美風格。圖 / 伯爵提供

韓國綜藝娛樂風潮席捲全世界，連帶也讓全世界精品品牌趨之若鶩、邀請韓星成為品牌代言人。近期便有高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）、瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）相繼邀請李俊昊、Suzy秀智（裴秀智）加入品牌家族，展現了腕表與珠寶的優雅輕奢造型。

Suzy秀智在2010年時已經以K-Pop 女團Miss A的成員出道，2017年時她選擇展示更多人風采，並以單曲「Pretend」登上音樂榜單榜首，近年表現持續亮眼，同時她的愛心也廣為人知，無論是捐助善款予低收入家庭、或COVID-19防治，Suzy秀智都善加發揮了她身為公眾人物對於社會公眾的正面影響力。而在最新形象廣告中，秀智則配戴上Master巨擘系列的珍珠母貝面盤月相女士腕表，珍珠母貝的面盤上小時時標都鑲嵌以鑽石，加上月相顯示功能，自然流露了一如秀智般的甜美與小女人。

伯爵家族的新成員、「百想藝術大賞視帝」李俊昊，則是1990年1月25日出生，是標準的90後「星」生代，今年李俊昊並以《衣袖紅鑲邊》獲得韓國百想藝術大賞的「電視部門男子最優秀演技獎」與「男子人氣獎」雙項肯定，過往從歌手出道、跨足到演藝領域並留下實績的他，演、歌雙棲的斜槓才華，或正是他受邀加入伯爵的箇中原因。在品牌最新釋出宣傳視覺中，李俊昊選擇了深藍色西裝、白色襯衫搭配上Polo系列藍色面盤自動腕表與多款Possession鑽石戒指或手環。簡約造型卻呈現了貴氣印象，除了讓人發現男仕也能輕鬆駕馭輕珠寶，也像是李俊昊的斜槓藝能人生，敢嘗試，自然創造更多風格可能。

PIAGET Polo系列伯爵藍日期顯示精鋼自動上鍊腕表，38萬3,000元。圖 / 伯爵提供
PIAGET Polo系列伯爵藍日期顯示精鋼自動上鍊腕表，38萬3,000元。圖 / 伯爵提供
無論是捐助善款予低收入家庭、或COVID-19防治，Suzy秀智都發揮了身為公眾人物對社會的正面影響力，並在今年成為浪琴的品牌代言人。圖 / 浪琴表提供
無論是捐助善款予低收入家庭、或COVID-19防治，Suzy秀智都發揮了身為公眾人物對社會的正面影響力，並在今年成為浪琴的品牌代言人。圖 / 浪琴表提供
伯爵家族的新成員、「百想藝術大賞視帝」李俊昊，今年並以《衣袖紅鑲邊》獲得韓國百想藝術大賞的「電視部門男子最優秀演技獎」與「男子人氣獎」雙項肯定。圖 / 伯爵提供
伯爵家族的新成員、「百想藝術大賞視帝」李俊昊，今年並以《衣袖紅鑲邊》獲得韓國百想藝術大賞的「電視部門男子最優秀演技獎」與「男子人氣獎」雙項肯定。圖 / 伯爵提供
浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕表，94,800元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕表，94,800元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕表，94,800元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕表，94,800元。圖 / 浪琴表提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金鑽石戒指，17萬6,000元。圖 / 伯爵提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金鑽石戒指，17萬6,000元。圖 / 伯爵提供

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