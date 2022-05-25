韓風來襲！伯爵、浪琴新代言人 李俊昊、裴秀智火熱出線

韓國綜藝娛樂風潮席捲全世界，連帶也讓全世界精品品牌趨之若鶩、邀請韓星成為品牌代言人。近期便有高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）、瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）相繼邀請李俊昊、Suzy秀智（裴秀智）加入品牌家族，展現了腕表與珠寶的優雅輕奢造型。

Suzy秀智在2010年時已經以K-Pop 女團Miss A的成員出道，2017年時她選擇展示更多人風采，並以單曲「Pretend」登上音樂榜單榜首，近年表現持續亮眼，同時她的愛心也廣為人知，無論是捐助善款予低收入家庭、或COVID-19防治，Suzy秀智都善加發揮了她身為公眾人物對於社會公眾的正面影響力。而在最新形象廣告中，秀智則配戴上Master巨擘系列的珍珠母貝面盤月相女士腕表，珍珠母貝的面盤上小時時標都鑲嵌以鑽石，加上月相顯示功能，自然流露了一如秀智般的甜美與小女人。