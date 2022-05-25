比保養重要！3步驟學正確卸妝 打造仙女肌膚第一步

女人都熱愛保養，但是有件事情比保養更重要，那就是「卸妝與清潔」，想讓肌膚有良好的保養品吸收力，但每天不僅化妝，臉部也接觸到各種髒污，因此清潔卸妝成為最重要的事情。迪奧推出極淨舒緩潔顏系列，除了3月上市的潔顏慕斯，再度全新推出3款單品眼唇妝卸除液、卸妝乳與卸妝液，並打造三步驟的潔顏步驟，也是啟動保養的最關鍵第一步。

迪奧極淨舒緩潔顏系列，採用含淨化護膚能量的法國白睡蓮精萃為主，能攔截髒污分子，搭配高效潔顏力，能夠帶來最溫和的親膚感受，除了潔顏慕斯，輕鬆打造如雲朵般豐盈彈力泡沫，輕鬆深層清潔，三款新的卸妝產品，能夠針對彩妝、防曬或油脂髒污，進行徹底清潔，其中包括3步驟。

步驟一、卸眼唇

眼妝與唇妝一定要特別卸除，使用迪奧極淨舒緩眼唇妝卸除液，加入法國白睡蓮精萃、白芒花籽油、矢車菊水與荷荷芭油，能夠卸除彩妝，並有親水性與親油性雙層配方，很快卸除睫毛膏、眼線、唇彩殘妝。

可以先用卸妝棉沾取，輕輕拭去眼周彩妝與唇妝，再用沾溼卸除液的化妝棉，濕敷眼周與雙唇1分鐘，可以徹底溶解。

步驟二、加強卸妝

其他臉部彩妝、防曬、各種髒污，要進行加強卸妝，可以選用迪奧極淨舒緩卸妝液，包括有白睡蓮精萃、玻尿酸與植物萃取皂素，卸妝微粒能包覆各種髒污與殘留物，維持pH值平衡，並能提升保濕力；或使用迪奧極淨舒緩卸妝乳，添加法國白睡蓮萃取、矢車菊水與茉莉花蠟萃取，專為敏弱膚質設計，同樣能加強保濕。

步驟三、清潔