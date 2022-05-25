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「復原者」入住送500、用餐85折！台南大員皇冠祭優惠
疫情延燒，隨著確診者增加，從COVID-19中復原的康復者也逐漸增多，身心健康更需要受到關懷。台南市長黃偉哲與觀光旅遊局推出「復原者聯盟」台南觀光優惠方案，歡迎全國康復者出遊台南；台南大員皇冠假日酒店響應推出超值優惠方案，5月27日至6月30日只要出示健康存摺確診後15天的康復者，入住酒店指定住房專案就送500元餐飲抵用券、用餐85折起。
台南大員皇冠假日酒店提供的超值禮遇優惠，只要以標準費率、IHG會員價、提早訂更優惠、積分包價專案、樂饗食、樂假期、汪汪艦長航海趣、甜蜜fun輕鬆、無憂住含早晚餐、水上遊府城等住房專案入住酒店者，每房都送1張500元餐飲抵用券。須在訂房時事先告知，並於辦理check in時主動出示證明資訊。
入住期間，於酒店餐廳包括元素、煉.瓦、彩豐樓、289吧以及客房餐飲，皆享消費500元起全額折抵使用。洽詢電話：06-391-1858。
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