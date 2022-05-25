台灣三星「618贏家購物節」 6月開跑！買指定手機、平板抽賓士

迎接網購年中慶盛事，台灣三星電子串聯線上網路商城與線下實體門市，於6月1日起至6月30日推出「618贏家購物節」，祭出眾多寵粉好康，包括三星商城透過LINE購物搭配LINE Pay結帳可享LINE POINTS最高6+18%回饋；三星商城期間限定限量瘋搶168元起的行動電源、無線充電板及快充旅充頭；三星智慧館推出「年中盛典．星喜升級」活動，購買指定機型最高加碼5,000元現折優惠、穿戴裝置加價購最高現折2,000元，並同享指定機型舊換新折價、免費延長保固一年、刷卡分期最高24期0利率等星級禮遇；於三星商城、三星智慧館及指定通路購買Samsung Galaxy S22旗艦系列、Tab S8旗艦系列，或於三星商城購買75吋以上2022年電視，即有機會把百萬賓士轎車開回家。上述活動詳情依活動官網公告為準。

宅經濟推動線上購物需求，三星商城針對旗下行動裝置、電視、顯示器陣容推出有感回饋，「618贏家購物節」活動期間透過LINE購物下單，指定機種最高享LINE POINTS 18%回饋無上限；若以LINE Pay付款還可享LINE POINTS 2%回饋，結帳金額滿30,000元、回饋則從2%直升至6%，相當於24%的豐厚回饋；限定時間從LINE購物領取紅包，購買指定機型再搶618 LINE POINT。以摺疊智慧手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512GB為例，原價59,888元，以LINE購物18%回饋加上LINE Pay回饋6%，晉身大摺學家現省超過14,000元。此外，更推出舊換新結帳立即折抵，最高加碼3,000元。

同時，三星商城再祭出一系列限量特價商品，活動期間每周一至周五中午12點推出最低168元起的無線閃充充電板（9W，原價1,290元）；雙向閃充行動電源（10,000mAh，25W，Type C）原價1,590元、搶購價268元。另推出限量超值組合Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi 64GB單機版搭配24吋智慧聯網螢幕M5，7.5折優惠價16,888元，線上課程、遠距辦公、娛樂放鬆都好用。

三星智慧館也加入618盛會，推出購買指定機型最高加碼5,000元折扣；此外，台灣三星協助消費者打造健康生活，活動期間至全台三星智慧館出示疫苗接種黃卡或健保卡標示接種疫苗記錄，加碼享智慧手表Samsung Galaxy Watch4系列現折2,000元，讓用戶隨時輕鬆掌握血氧、血壓、體脂等身體數據。上述活動同享三星智慧館指定機型舊換新折抵優惠、免費延長保固一年、刷卡分期最高24期0利率等星級禮遇。