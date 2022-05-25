鰻魚、鮭魚、榴槤、楊枝甘露都入粽！盤點端午的奇妙粽

鰻魚、鮭魚、榴槤、楊枝甘露都入粽，你能想像箇中滋味嗎？今年端午，不少餐廳、食材進口商、茶飲品牌都搶進粽子市場，口味也更多元國際化，在疫情下的節日，可以來點新鮮滋味解煩悶。

強調是「台灣唯一」的小倉屋福袋造型「蒲燒鰻魚粽」，光造型就讓人大嘆妙絕。鰻魚粽為長條福袋型，剝開竹葉，即可見滿滿的蒲燒鰻魚，下方有糯米、白飯、杏鮑菇和香菇融合的米糰子，極具日式典雅風格；因為工法程序繁複，小倉屋限量1千組，售完即止。

同樣強調「市場唯一」的美威鮭魚「美威雙饌鮭魚粽」，包括內含鮭魚、紅藜麥等食材入粽的「珍饌鮭魚紅藜粽」、以熱銷明星商品美威鮭魚干貝XO醬入餡的「干貝XO醬鮭魚粽」；業者指出，疫情期間，含有Omega-3不飽和脂肪酸及多種營養素的鮭魚，正是提升身體防護力的營養食材之一，因此看準端午商機，進軍肉粽市場。

微風南山的高空餐酒館CÉ LA VI Taipei，也首次推出限量的端午粽禮盒，將兩道招牌菜入粽，分別是川味牛小排金錢肚粽、梅乾伊比利豬肉粽，端午連假到餐廳區用餐，再送金沙巧克力粽。兩款風味的肉粽禮盒僅限量50組。

瓦城泰統集團也首度攜7大品牌開賣端午節粽禮盒，其中有全新口味「噴香麻油雞肉粽」，還有融合瓦城經典美味的「泰式蝦醬肉粽」，以及超人氣的「椰香榴槤粽」，讓人味蕾瞬間奔往泰國。