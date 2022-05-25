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鰻魚、鮭魚、榴槤、楊枝甘露都入粽！盤點端午的奇妙粽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「美威鮭魚干貝XO醬」滿溢鮭魚鮮香的溫辣口感。圖／美威鮭魚提供
「美威鮭魚干貝XO醬」滿溢鮭魚鮮香的溫辣口感。圖／美威鮭魚提供

鰻魚、鮭魚、榴槤、楊枝甘露都入粽，你能想像箇中滋味嗎？今年端午，不少餐廳、食材進口商、茶飲品牌都搶進粽子市場，口味也更多元國際化，在疫情下的節日，可以來點新鮮滋味解煩悶。

強調是「台灣唯一」的小倉屋福袋造型「蒲燒鰻魚粽」，光造型就讓人大嘆妙絕。鰻魚粽為長條福袋型，剝開竹葉，即可見滿滿的蒲燒鰻魚，下方有糯米、白飯、杏鮑菇和香菇融合的米糰子，極具日式典雅風格；因為工法程序繁複，小倉屋限量1千組，售完即止。

同樣強調「市場唯一」的美威鮭魚「美威雙饌鮭魚粽」，包括內含鮭魚、紅藜麥等食材入粽的「珍饌鮭魚紅藜粽」、以熱銷明星商品美威鮭魚干貝XO醬入餡的「干貝XO醬鮭魚粽」；業者指出，疫情期間，含有Omega-3不飽和脂肪酸及多種營養素的鮭魚，正是提升身體防護力的營養食材之一，因此看準端午商機，進軍肉粽市場。

微風南山的高空餐酒館CÉ LA VI Taipei，也首次推出限量的端午粽禮盒，將兩道招牌菜入粽，分別是川味牛小排金錢肚粽、梅乾伊比利豬肉粽，端午連假到餐廳區用餐，再送金沙巧克力粽。兩款風味的肉粽禮盒僅限量50組。

瓦城泰統集團也首度攜7大品牌開賣端午節粽禮盒，其中有全新口味「噴香麻油雞肉粽」，還有融合瓦城經典美味的「泰式蝦醬肉粽」，以及超人氣的「椰香榴槤粽」，讓人味蕾瞬間奔往泰國。

采采食茶CHA CHA THÉ則以獨家冰粽禮盒搶市，將經典甜品、人氣飲品、養顏滋潤3款風味集於粽中，並選用2022春夏流行孔雀綠、松花綠為主色，推出外型時髦宛若提包的藏溫袋。其中，「楊枝甘露口味」平衡出濃郁卻不膩口的經典楊枝甘露口感，還有「清恬葡萄奶酪」與「玫瑰果蘊銀耳」，為炎夏養顏滋潤做足準備。

小倉屋的「蒲燒鰻魚粽」，粽型超吸睛。圖／小倉屋提供
小倉屋的「蒲燒鰻魚粽」，粽型超吸睛。圖／小倉屋提供
瓦城泰統集團推出經典必吃的泰式蝦醬肉粽，以及多款端午粽。圖／瓦城泰統集團提供
瓦城泰統集團推出經典必吃的泰式蝦醬肉粽，以及多款端午粽。圖／瓦城泰統集團提供
采采食茶CHA CHA THÉ以獨家冰粽禮盒搶市。圖／采采食茶提供
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選用世界最好吃的豬肉伊比利豬腹肉，取其大理石紋般的油花，以及裏頭蘊藏橡樹果實的芳香入粽。圖／CÉ LA VI Taipei提供
選用世界最好吃的豬肉伊比利豬腹肉，取其大理石紋般的油花，以及裏頭蘊藏橡樹果實的芳香入粽。圖／CÉ LA VI Taipei提供

鮭魚 福袋 疫情 粽子 端午節

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