師園首款「冷凍鹽酥雞」上市！100%神還原40年經典口味

繼日前推出「師園蒜味鹽酥雞餅乾」引爆話題，全球食品代理商上友吃心再掀議題，全新研發「師園鹽酥雞冷凍包」，強調是「100%神還原近40年的經典口味」。7-ELEVEN即日起獨家販售，5/31前北部地區3,100間門市搶先開賣，5/31起超過6,400間7-ELEVEN門市正式發售；6/14前購買可享單包優惠價55元(原價59元)。

根據線上調查機構報告顯示，2020年冷凍食品市場規模已突破200億，平均每戶每年購買次數為11次。師園繼去年推出業界首創8款蒜味鹽酥雞餅乾引爆話題，此次攜手7-ELEVEN開拓深夜市場商機，將超人氣品項蒜味鹽酥雞美味濃縮，開發出首款冷凍鹽酥雞，炸雞表皮酥香脆、肉體多汁軟嫩，被稱為「深夜的罪惡美食」。

人氣師大夜市美食師園，創立至今近40年，負責人謝富順指出，「一直期望能讓全台師園粉絲隨時隨地都能吃到鹽酥雞，不論是工作忙到深夜當作晚餐佐菜，或是三五好友相聚的宵夜選擇，師園就在轉角7-ELEVEN全天候24小時提供鮮嫩多汁的鹽酥雞陪伴，療癒每位師園粉絲。」