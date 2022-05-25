快訊

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

全民快篩陽即確診明上路 「6狀況」仍可做PCR

國民黨提名人選出爐！蔣萬安、許淑華、謝國樑參選台北南投基隆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

師園首款「冷凍鹽酥雞」上市！100%神還原40年經典口味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
師園鹽酥雞冷凍包，強調神還原40年的經典口味。圖／上友吃心提供
師園鹽酥雞冷凍包，強調神還原40年的經典口味。圖／上友吃心提供

繼日前推出「師園蒜味鹽酥雞餅乾」引爆話題，全球食品代理商上友吃心再掀議題，全新研發「師園鹽酥雞冷凍包」，強調是「100%神還原近40年的經典口味」。7-ELEVEN即日起獨家販售，5/31前北部地區3,100間門市搶先開賣，5/31起超過6,400間7-ELEVEN門市正式發售；6/14前購買可享單包優惠價55元(原價59元)。

根據線上調查機構報告顯示，2020年冷凍食品市場規模已突破200億，平均每戶每年購買次數為11次。師園繼去年推出業界首創8款蒜味鹽酥雞餅乾引爆話題，此次攜手7-ELEVEN開拓深夜市場商機，將超人氣品項蒜味鹽酥雞美味濃縮，開發出首款冷凍鹽酥雞，炸雞表皮酥香脆、肉體多汁軟嫩，被稱為「深夜的罪惡美食」。

人氣師大夜市美食師園，創立至今近40年，負責人謝富順指出，「一直期望能讓全台師園粉絲隨時隨地都能吃到鹽酥雞，不論是工作忙到深夜當作晚餐佐菜，或是三五好友相聚的宵夜選擇，師園就在轉角7-ELEVEN全天候24小時提供鮮嫩多汁的鹽酥雞陪伴，療癒每位師園粉絲。」

師園鹽酥雞冷凍包強調以業界最薄裹粉炸雞，保留每口炸雞都能吃到超過95%雞肉本體，也因胡椒鹽入炸粉，鹹中帶香不膩口，最後經由急速冷凍技術封鎖肉質美味。該商品不需解凍，送入微波爐1~2分鐘，或者氣炸5~8分鐘即可還原鹽酥雞經典滋味。

炸雞表皮酥香脆、肉體多汁軟嫩。圖／上友吃心提供
炸雞表皮酥香脆、肉體多汁軟嫩。圖／上友吃心提供

夜市

延伸閱讀

11款奶油毛線球！「奶油山丘」進駐板橋 開幕4重優惠

網熱議「被非主打商品耽誤的店家」 鼎泰豐、台鐵皆上榜

超狂三拼便當！ 南機場夜市「夫妻飯莊」排隊美食，菜色滿到盒子快蓋不起來很超值

信義區宵夜美食！ 平價路線「暖男炸雞」讓人吮指回味，焦糖炸雞跟蒜香炸雞必點

相關新聞

疫情影響 新北唯一2輪戲院林園宣布5月31日後暫停營業

新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，今在臉書發文指出，因考量新北疫情嚴重，預計將在5月31日後暫時歇業，待疫情過去會再重...

師園首款「冷凍鹽酥雞」上市！100%神還原40年經典口味

繼日前推出「師園蒜味鹽酥雞餅乾」引爆話題，全球食品代理商上友吃心再掀議題，全新研發「師園鹽酥雞冷凍包」，強調是「100%...

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

星宇航空新A330neo6月1日雙機啟航 將飛曼谷、馬尼拉等

星宇航空現有兩架A330neo廣體客機即將於6月1日雙機啟航，正式投入台北-曼谷航線營運，首兩週也飛航台北-馬尼拉航線，...

韓風來襲！伯爵、浪琴新代言人 李俊昊、裴秀智火熱出線

韓國綜藝娛樂風潮席捲全世界，連帶也讓全世界精品品牌趨之若鶩、邀請韓星成為品牌代言人。近期便有高級珠寶品牌伯爵（PIAGE...

廚房+閱讀區+臥鋪+滿滿收納 只要一道多功能牆就搞定

近年來，小坪數的空間成了全球的趨勢，許多設計師也紛紛發揮雄厚的設計實力，利用清晰縝密的邏輯思考，將大宅應有的格局及機能，完美呈現在小宅之中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。