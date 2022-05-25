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疫情影響 新北唯一2輪戲院林園宣布5月31日後暫停營業
新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，今在臉書發文指出，因考量新北疫情嚴重，預計將在5月31日後暫時歇業，待疫情過去會再重新開幕。戲院員工表示，因疫情影響，每天都沒什麼客人，雖然老闆有心想撐下去，奈何一直虧錢，也只能先暫停營業，目前看疫情狀況，預估年底有機會復業。
林園戲院位於板橋最熱鬧的區域，鄰近湳雅夜市、板橋接雲寺及府中捷運站，過去曾砸重金翻修過，座位變得寬敞舒適，音效和畫質也都一起升級，打破對二輪戲院的刻板印象，且假日票價170元，平日150元，一票可看全部電影，非常實惠。
不過隨著串流平台興起，以及去年三級警戒影響，林園戲院也曾暫停營業一段時間。當地留侯里長黃承亮表示，戲院去年就有暫停應營業的狀況；新興里長羅朝慶則說，早年會到林園戲院看電影，但自從翻修後，就不再去過，一方面是較少看電影，另外則是家裡網路就能收看，因此也不再去過。
「板橋林園電影城」臉書粉專公布「沒辦法陪各位過端午了」，網友紛紛留言打氣，「期待再相逢」、「一定要歸來」、「恢復正常運作生活前 我們大家就靜等你們的回歸開業」、「拜託你們一定熬過這次」、「等待你們強勢回歸」。
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