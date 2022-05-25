快訊

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情影響 新北唯一2輪戲院林園宣布5月31日後暫停營業

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，預計將在5月31日後暫時歇業。本報資料照片
新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，預計將在5月31日後暫時歇業。本報資料照片

新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，今在臉書發文指出，因考量新北疫情嚴重，預計將在5月31日後暫時歇業，待疫情過去會再重新開幕。戲院員工表示，因疫情影響，每天都沒什麼客人，雖然老闆有心想撐下去，奈何一直虧錢，也只能先暫停營業，目前看疫情狀況，預估年底有機會復業。

林園戲院位於板橋最熱鬧的區域，鄰近湳雅夜市、板橋接雲寺及府中捷運站，過去曾砸重金翻修過，座位變得寬敞舒適，音效和畫質也都一起升級，打破對二輪戲院的刻板印象，且假日票價170元，平日150元，一票可看全部電影，非常實惠。

不過隨著串流平台興起，以及去年三級警戒影響，林園戲院也曾暫停營業一段時間。當地留侯里長黃承亮表示，戲院去年就有暫停應營業的狀況；新興里長羅朝慶則說，早年會到林園戲院看電影，但自從翻修後，就不再去過，一方面是較少看電影，另外則是家裡網路就能收看，因此也不再去過。

「板橋林園電影城」臉書粉專公布「沒辦法陪各位過端午了」，網友紛紛留言打氣，「期待再相逢」、「一定要歸來」、「恢復正常運作生活前 我們大家就靜等你們的回歸開業」、「拜託你們一定熬過這次」、「等待你們強勢回歸」。

新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，預計將在5月31日後暫時歇業。本報資料照片
新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，預計將在5月31日後暫時歇業。本報資料照片
新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，預計將在5月31日後暫時歇業。本報資料照片
新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，預計將在5月31日後暫時歇業。本報資料照片

電影 疫情 新北

延伸閱讀

蔡總統視察北市非新北？蔡壁如：肯定北市防疫有成

新北共235條土石流潛勢溪流 宣導、監測 迎戰梅雨季！

新北5.7萬劑兒童BNT到貨 今4所國小學童先打

梅雨季來臨防河濱愛車泡水 新北提供App及簡訊通知服務

相關新聞

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

疫情影響 新北唯一2輪戲院林園宣布5月31日後暫停營業

新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，今在臉書發文指出，因考量新北疫情嚴重，預計將在5月31日後暫時歇業，待疫情過去會再重...

勞力士重返「紅土」法網 17位代言人同場拼球技

職業網球場上的高速迎擊、回防，總讓球迷看得熱血沸騰。四大滿貫公開賽之一的「法網」也正在Philippe Chatrier...

11款奶油毛線球！「奶油山丘」進駐板橋 開幕4重優惠

標榜提供獨家「奶油毛線球」的烘焙新品牌「奶油山丘（Butter Mountain）」，近期已經於板橋大遠百開設全台門市。...

頂奢蘭姆酒Dictador開展 蘇富比拍賣最高價蘭姆酒登台

隨著烈酒的價值與日俱增，陳年蘭姆酒品牌Dictador不斷跨足藝術界，致力開拓美學品味層級。「奧林斯基5個十年版藏酒（D...

淡古首推河上走讀新模式 端午限定版「獨木舟遊古蹟」

河上走讀新模式開啟！淡水古蹟博物館推出端午節限定版首發團「獨木舟遊古蹟」，不但有濃濃的過節氣氛，還能在淡水河上感受淡水開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。