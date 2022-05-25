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勞力士重返「紅土」法網 17位代言人同場拼球技

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
小名Step的希臘選手Stéfanos Tsitsipás，近年爬名快速竄升，更是勞力士代言人中不可忽視的網壇超新星。圖 / 勞力士提供
小名Step的希臘選手Stéfanos Tsitsipás，近年爬名快速竄升，更是勞力士代言人中不可忽視的網壇超新星。圖 / 勞力士提供

職業網球場上的高速迎擊、回防，總讓球迷看得熱血沸騰。四大滿貫公開賽之一的「法網」也正在Philippe Chatrier球場如火如荼展開。今年不僅包含女單名將Iga Świątek、男子職業選手如Stéfanos Tsitsipás、Carlos Alcaraz是熱門選手，勞力士（ROLEX）也同時宣布：再度擔任賽事首席合作夥伴與大會指定時計，也讓綠色與勞力士的皇冠標誌成為法網場邊不容錯過的精彩亮點。

回顧勞力士與網球賽事的初次合作始於1978年、品牌成為另一大滿貫賽事「溫布頓錦標賽」的大會指定時計。此後勞力士持續深入對網球運動的支持，並和包含澳網、法網、美網，相繼建立起合作關係，勞力士的品牌代言人中，更涵蓋了多位名留青史的傑出好手，例如曾七次獲得女單冠軍的Chris Evert，2011年時，中國名將李娜也曾在法網奪冠，並成為首位獲得大滿貫單打冠軍的中國選手，而傳奇名將的「費爸」費德勒（Roger Federer）更在2009年時獲得法網男單冠軍，完成職業生涯大滿貫的無上殊榮。 

以「紅土」為特色的法國Philippe Chatrier球場，較高的反彈力除了帶來網球彈跳時不可預測的變數，因而提高了比賽難度。今年的紅土場地上，總計有多達17位的勞力士代言人，同場大秀球季。其中37歲的法國名將松加（Jo Wilfried Tsonga）即將在本屆賽事後正式退役，在其職業生涯中松加共獲得18個冠軍頭銜，並曾在2012年獲得ATP職涯最高的男子單打排名的第五位。

但另一邊小名Step、現今排名第四的24歲希臘選手Stéfanos Tsitsipás，近年爬名快速竄升，更是勞力士代言人中不可忽視的網壇超新星，2020法網的女單好手Iga Świątek，今年也在2022法網球場上發光發熱。正是這樣前仆後繼、江山代有人才出的盛況，展現宛如勞力士品牌精神「恆動不息」的熱情與鬥志，在一球、一拍之間的攻防，也像是勞力士經典的大師天文台機芯，在一秒、一秒的前進與積累後，直至永恆。

勞力士代言人、2016年法網女單冠軍Garbiñe Muguruza於2019年法國網球公開賽的比賽實況。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人、2016年法網女單冠軍Garbiñe Muguruza於2019年法國網球公開賽的比賽實況。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人、也是2020法網的女單好手Iga Świątek，今年也在2022法網球場上發光發熱。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人、也是2020法網的女單好手Iga Świątek，今年也在2022法網球場上發光發熱。圖 / 勞力士提供
以「紅土」為特色的法國Philippe Chatrier球場，較高的反彈力，除了讓時間比賽較長，也帶來網球彈跳時不可預測的變數，因而提高比賽難度。圖 / 勞力士提供
以「紅土」為特色的法國Philippe Chatrier球場，較高的反彈力，除了讓時間比賽較長，也帶來網球彈跳時不可預測的變數，因而提高比賽難度。圖 / 勞力士提供

勞力士 品牌 法國

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