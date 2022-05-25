快訊

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

11款奶油毛線球！「奶油山丘」進駐板橋 開幕4重優惠

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
奶油山丘提供菠蘿卡士達、香濃奶酥蔓越莓、仲夏野莓乳酪等口味毛線球。圖／奶油山丘提供
奶油山丘提供菠蘿卡士達、香濃奶酥蔓越莓、仲夏野莓乳酪等口味毛線球。圖／奶油山丘提供

標榜提供獨家「奶油毛線球」的烘焙新品牌「奶油山丘（Butter Mountain）」，近期已經於板橋大遠百開設全台門市。其中招牌的「奶油毛線球」乃是將麵團編織而成的造型麵包，再搭配上不同的餡料，共有重奶油原味、金沙芋泥、濃郁花生生乳等11種甜鹹口味。為慶祝新店開幕，凡消費滿額就可獲得丹麥肉桂捲，購買原味毛線球則贈送英國進口果醬，還有加購優惠價等不同方案。

奶油山丘指出，店內的「奶油毛線球」從麵團發酵、裹油、冷凍、編織、烘烤等步驟到出爐，至少需要耗時3天才能完成，但是更能呈現外酥內軟的層次口感。除了原味的「重奶油毛線球（170元）」之外，還有其他10種特殊口味。「濃郁生乳毛線球」採用北海道十勝四葉100%無調整生乳製成特調生乳醬，增添毛線球的香濃滑順滋味，每顆220元；「金沙芋泥毛線球」則是有綿密芋泥與鹹蛋黃做搭配，滋味甜鹹交錯，每顆240元。其他還有相思奶霜、肉脯乳酪、菠蘿卡士達、濃郁花生生乳、仲夏野莓乳酪、香濃切達培根、椰香夏威夷、香濃奶酥蔓越莓等口味，單顆199～240元。

除了奶油毛線球外，奶油山丘店內也提供有9種口味的優格塔，包括原味、草莓、檸檬、伯爵紅茶、抹茶等口味，每顆320～450元。

為慶祝新店開幕，即日起至6月5日期間，推出4檔開幕活動。消費滿350元贈「丹麥肉桂捲」1個；購買原味毛線球1個，即贈「英國Tiptree進口果醬30g」1罐；凡購買任一口味毛線球，即可以99元加購原味毛線球1個；另外「原味優格塔」原價350元，開幕優惠價159元，每人限購1個。

濃郁花生生乳、濃郁生乳毛線球。圖／奶油山丘提供
濃郁花生生乳、濃郁生乳毛線球。圖／奶油山丘提供
奶油山丘提供有11種甜鹹口味的奶油毛線球，每顆170元起。圖／奶油山丘提供
奶油山丘提供有11種甜鹹口味的奶油毛線球，每顆170元起。圖／奶油山丘提供
椰香夏威夷、肉脯乳酪、香濃切達培根毛線球。圖／奶油山丘提供
椰香夏威夷、肉脯乳酪、香濃切達培根毛線球。圖／奶油山丘提供

英國 丹麥

延伸閱讀

板橋近2萬戶明後天停水26小時 臨時供水站11處備戰

滿滿內餡傾洩而出！ 月銷百萬顆「巴特里」爆漿奶油餐包 4種超夯口味任選，實在有夠爆漿

2022世界麵包冠軍在宜蘭！「總統限定款」限量開賣，還有No.1可頌系列必吃

紅葉蛋糕為何大排長龍？ 老饕揭2關鍵：這是賣點

相關新聞

疫情影響 新北唯一2輪戲院林園宣布5月31日後暫停營業

新北最後一家二輪戲院板橋林園電影城，今在臉書發文指出，因考量新北疫情嚴重，預計將在5月31日後暫時歇業，待疫情過去會再重...

11款奶油毛線球！「奶油山丘」進駐板橋 開幕4重優惠

標榜提供獨家「奶油毛線球」的烘焙新品牌「奶油山丘（Butter Mountain）」，近期已經於板橋大遠百開設全台門市。...

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

開幕3年遇3波疫情！港式點心「小三元」實體店熄燈

受到疫情衝擊，全台大小餐飲業均受到實質影響。由台北老字號餐廳「大三元」第三代所創立的「小三元」，原本在台北101美食街提...

勞力士重返「紅土」法網 17位代言人同場拼球技

職業網球場上的高速迎擊、回防，總讓球迷看得熱血沸騰。四大滿貫公開賽之一的「法網」也正在Philippe Chatrier...

頂奢蘭姆酒Dictador開展 蘇富比拍賣最高價蘭姆酒登台

隨著烈酒的價值與日俱增，陳年蘭姆酒品牌Dictador不斷跨足藝術界，致力開拓美學品味層級。「奧林斯基5個十年版藏酒（D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。