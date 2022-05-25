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11款奶油毛線球！「奶油山丘」進駐板橋 開幕4重優惠
標榜提供獨家「奶油毛線球」的烘焙新品牌「奶油山丘（Butter Mountain）」，近期已經於板橋大遠百開設全台門市。其中招牌的「奶油毛線球」乃是將麵團編織而成的造型麵包，再搭配上不同的餡料，共有重奶油原味、金沙芋泥、濃郁花生生乳等11種甜鹹口味。為慶祝新店開幕，凡消費滿額就可獲得丹麥肉桂捲，購買原味毛線球則贈送英國進口果醬，還有加購優惠價等不同方案。
奶油山丘指出，店內的「奶油毛線球」從麵團發酵、裹油、冷凍、編織、烘烤等步驟到出爐，至少需要耗時3天才能完成，但是更能呈現外酥內軟的層次口感。除了原味的「重奶油毛線球（170元）」之外，還有其他10種特殊口味。「濃郁生乳毛線球」採用北海道十勝四葉100%無調整生乳製成特調生乳醬，增添毛線球的香濃滑順滋味，每顆220元；「金沙芋泥毛線球」則是有綿密芋泥與鹹蛋黃做搭配，滋味甜鹹交錯，每顆240元。其他還有相思奶霜、肉脯乳酪、菠蘿卡士達、濃郁花生生乳、仲夏野莓乳酪、香濃切達培根、椰香夏威夷、香濃奶酥蔓越莓等口味，單顆199～240元。
除了奶油毛線球外，奶油山丘店內也提供有9種口味的優格塔，包括原味、草莓、檸檬、伯爵紅茶、抹茶等口味，每顆320～450元。
為慶祝新店開幕，即日起至6月5日期間，推出4檔開幕活動。消費滿350元贈「丹麥肉桂捲」1個；購買原味毛線球1個，即贈「英國Tiptree進口果醬30g」1罐；凡購買任一口味毛線球，即可以99元加購原味毛線球1個；另外「原味優格塔」原價350元，開幕優惠價159元，每人限購1個。
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