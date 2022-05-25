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蒂妲史雲頓很仙！暮光女超有個性 香奈兒珠寶完美加乘

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
夏洛特卡西拉奇配戴香奈兒珠寶現身坎城。圖／香奈兒提供
夏洛特卡西拉奇配戴香奈兒珠寶現身坎城。圖／香奈兒提供

第75屆坎城影展上週起於坎城節慶宮舉辦，期間每日都有多場電影的首映紅毯，華服珠寶、巨星名流如雲。純淨白鑽無疑是時尚最經典雋永的選擇，搭配不同的設計的服裝，便能巧妙完成不同風格的造型。「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）身穿兩截式的黑色褲裝現身電影「L’Innocent」首映紅毯，以香奈兒（CHANEL）1932系列高級珠寶的Comète Harmonie項鍊優雅的弧形對比平口線條，簡約的鑽石與縞瑪瑙黑白雙色讓人聚焦弧線尾端的流星圖騰，展現鮮活的個性。

奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）也是也選擇了一身黑的率性褲裝出席由Arnaud Desplechin所執導電影「Brother and Sister」首映，不過卻是巧妙透過堆疊配戴多枚香奈兒鑽戒，大膽混搭太陽圖騰、5號香水瓶蓋造型、以及鐫刻經典菱格紋圖騰的Coco Crush系列戒指，展現不受拘束的個人魅力。

身穿深藍色「仙氣」路線的女星中，而向來輕鬆駕馭各式時尚造型的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）出席由George Miller所執導電影「Three thousand years of longing」首映時，配上不對稱的麥穗造型鑽石耳環和戒指，以完美細節再次制霸。摩納哥王妃傳奇女星Grace Kelly外孫女的夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）選擇了以鑽石與尖晶石組成的黑白色調珠寶，來襯托優雅的長洋裝，這款Café Society系列的Jazz手環，以裝飾藝術風格的幾何圖騰為整體造型創造視覺律動。

瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒珠寶出席由Arnaud Desplechin所執導電影「Brother and Sister」首映。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒珠寶出席由Arnaud Desplechin所執導電影「Brother and Sister」首映。圖／香奈兒提供
Jazz手環，18K白金鑲嵌鑽石及黑色尖晶石。圖／香奈兒提供
Jazz手環，18K白金鑲嵌鑽石及黑色尖晶石。圖／香奈兒提供
眾名人穿戴香奈兒高級珠寶現身第75屆坎城影展。圖／香奈兒提供
眾名人穿戴香奈兒高級珠寶現身第75屆坎城影展。圖／香奈兒提供
Emilienne戒指，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
Emilienne戒指，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓配戴香奈兒珠寶出席由George Miller所執導電影「Three thousand years of longing」首映。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓配戴香奈兒珠寶出席由George Miller所執導電影「Three thousand years of longing」首映。圖／香奈兒提供
Lune戒指，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
Lune戒指，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
Soleil戒指，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
Soleil戒指，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
Comète Harmonie項鍊，18K白金鑲嵌鑽石及縞瑪瑙，1249萬元。圖／香奈兒提供
Comète Harmonie項鍊，18K白金鑲嵌鑽石及縞瑪瑙，1249萬元。圖／香奈兒提供
Brins de Diamants耳環，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
Brins de Diamants耳環，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
克莉絲汀史都華配戴香奈兒珠寶最新1932系列Comète Harmonie項鍊現身坎城紅毯。圖／摘自IG @festivaldecannes
克莉絲汀史都華配戴香奈兒珠寶最新1932系列Comète Harmonie項鍊現身坎城紅毯。圖／摘自IG @festivaldecannes
蒂妲史雲頓配戴香奈兒珠寶出席由George Miller所執導電影「Three thousand years of longing」首映。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓配戴香奈兒珠寶出席由George Miller所執導電影「Three thousand years of longing」首映。圖／香奈兒提供
Ribbon Stopper戒指，18K白金鑲嵌鑽石、水晶及黑瑪瑙。圖／香奈兒提供
Ribbon Stopper戒指，18K白金鑲嵌鑽石、水晶及黑瑪瑙。圖／香奈兒提供
夏洛特卡西拉奇配戴香奈兒珠寶現身坎城。圖／香奈兒提供
夏洛特卡西拉奇配戴香奈兒珠寶現身坎城。圖／香奈兒提供
Signature Ultime耳環，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
Signature Ultime耳環，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供

電影 鑽石 珠寶

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