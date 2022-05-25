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蒂妲史雲頓很仙！暮光女超有個性 香奈兒珠寶完美加乘
第75屆坎城影展上週起於坎城節慶宮舉辦，期間每日都有多場電影的首映紅毯，華服珠寶、巨星名流如雲。純淨白鑽無疑是時尚最經典雋永的選擇，搭配不同的設計的服裝，便能巧妙完成不同風格的造型。「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）身穿兩截式的黑色褲裝現身電影「L’Innocent」首映紅毯，以香奈兒（CHANEL）1932系列高級珠寶的Comète Harmonie項鍊優雅的弧形對比平口線條，簡約的鑽石與縞瑪瑙黑白雙色讓人聚焦弧線尾端的流星圖騰，展現鮮活的個性。
奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）也是也選擇了一身黑的率性褲裝出席由Arnaud Desplechin所執導電影「Brother and Sister」首映，不過卻是巧妙透過堆疊配戴多枚香奈兒鑽戒，大膽混搭太陽圖騰、5號香水瓶蓋造型、以及鐫刻經典菱格紋圖騰的Coco Crush系列戒指，展現不受拘束的個人魅力。
身穿深藍色「仙氣」路線的女星中，而向來輕鬆駕馭各式時尚造型的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）出席由George Miller所執導電影「Three thousand years of longing」首映時，配上不對稱的麥穗造型鑽石耳環和戒指，以完美細節再次制霸。摩納哥王妃傳奇女星Grace Kelly外孫女的夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）選擇了以鑽石與尖晶石組成的黑白色調珠寶，來襯托優雅的長洋裝，這款Café Society系列的Jazz手環，以裝飾藝術風格的幾何圖騰為整體造型創造視覺律動。
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