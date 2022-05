蒂妲史雲頓很仙！暮光女超有個性 香奈兒珠寶完美加乘

第75屆坎城影展上週起於坎城節慶宮舉辦,期間每日都有多場電影的首映紅毯,華服珠寶、巨星名流如雲。純淨白鑽無疑是時尚最經典雋永的選擇,搭配不同的設計的服裝,便能巧妙完成不同風格的造型。「暮光女」克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)身穿兩截式的黑色褲裝現身電影「L’Innocent」首映紅毯,以香奈兒(CHANEL)1932系列高級珠寶的Comète Harmonie項鍊優雅的弧形對比平口線條,簡約的鑽石與縞瑪瑙黑白雙色讓人聚焦弧線尾端的流星圖騰,展現鮮活的個性。

奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillard)也是也選擇了一身黑的率性褲裝出席由Arnaud Desplechin所執導電影「Brother and Sister」首映,不過卻是巧妙透過堆疊配戴多枚香奈兒鑽戒,大膽混搭太陽圖騰、5號香水瓶蓋造型、以及鐫刻經典菱格紋圖騰的Coco Crush系列戒指,展現不受拘束的個人魅力。