TOILETPAPER巡迴展夏趴登台 怪美衛生紙套票四大通路平台限量發售

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》將以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展形式於台北華山文創園區展出，今(16)日主辦單位聯合數位文創宣布全台限量啟售「怪美衛生紙套票」，即日起在獨家電商通路平台正式開賣，每組優惠價380元(原價580元)，套票組合含怪美展精美實體票券乙張和Renova衛生紙組乙個，Renova衛生紙更推出三款經典品項，讓喜愛普普風、新潮設計、流行文化的消費者可以選購收藏，鮮豔亮麗的配色運用衝擊傳統視覺風格，為千篇一律的生活點綴繽紛活力色彩，購票請上 udn售票網 。

圖／聯合數位文創提供

《TOILETPAPER》是本以影像為基礎傳達想法的雜誌，雜誌的各式藝術作品擴展至傢俱、地毯、鏡子、雕像和裝飾道具上，進而變成一個「怪美殿堂特展」，從6月25日起至9月18日近三個月的時間，原汁原味呈現義大利超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿。展場展區跳脫現實，扶手椅上舖滿盛開的玫瑰，眨著眼睛的花朵彷彿具有生命；餐桌上扭動著五顏六色的蛇；燈具上蓋滿醬汁濃郁的義大利麵；牆上畫著呲牙咧嘴的紅唇，涵蓋貪婪、瘋狂、幻覺、如夢似幻的訊息，彷彿夢境一般意想不到，衝擊視覺的超現實展區景象在眼前展開，帶領前來朝聖的你進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！

圖／聯合數位文創提供

跨界亮點從生活出發 怪美衛生紙套票翻玩視覺 無須色限 刷新千篇一律風格

主辦單位首度跨界合作，把義大利怪美殿堂特展票券與葡萄牙進口天然彩色衛生紙組合成一怪美衛生紙套票，超值優惠價只要380元，就是要邀請大家一起翻玩色彩的無限可能，打造自我專屬前衛風格－「我手裡拿的用的不只是一張衛生紙，眼裡看的不是簡單的拍照展，而是個人態度成就的時尚色彩美學！」

套票內含的兩種項目各擁繽紛燦爛的色彩元素，主辦單位期待購買此套票消費者大膽翻玩無色限，運用色彩的變化與日常生活採集的旋律相互交融，激發出有別以往的火花和驚喜，為一成不變的公事、家事、學事注入時髦活力的新氣象，跳脫轉化夏日的藍為怪誕不羈的黃綠紅橘粉等色，夏趴沉浸於義大利大膽前衛美學中。

圖／聯合數位文創提供

打破衛生紙傳統刻板印象 衛生紙界愛馬仕給你視覺觸覺雙重享受

葡萄牙進口天然彩色衛生紙Renova已經有將近80年的歷史，風靡全球超過100個國家，全系列產品染料、香味皆採用天然植物香氛萃取，強調不添加螢光劑、重金屬、漂白劑，不掉屑、不掉色、吸水性極佳，以純天然原生紙漿製作、純植物染料染色，因而有「衛生紙界愛馬仕」之稱。

全球最嚴格歐盟檢驗和符合CNS國家標準，經皮膚科、婦科醫師認證，過敏兒、北鼻皆可安心使用。不僅在歐洲相當受歡迎，每月狂賣100萬組，就連國際知名巨星天后碧昂絲、慾望城市女主角莎拉潔西卡派克都愛不釋手。

Renova打破一般衛生紙只有白色的刻板印象，不論是捲筒衛生紙、抽取式衛生紙、紙手帕，均至少有6到9種顏色，而這次怪美衛生紙套票推出三款產品供選擇：Renova彩虹紙手帕組（限量300組）、Renova粉色抽取式面紙（限量100組）、Renova粉&綠雙色抽取式面紙（限量100組）。

圖／聯合數位文創提供