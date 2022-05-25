銷日鳳梨切開黑心變廉價 陳吉仲：品質差不得上市

從去年至今，台灣外銷日本的鳳梨，切開黑心的狀況一直未獲得改善，且今年台灣鳳梨在日本因品質不到位，而價格賣得很低廉，甚至比菲律賓鳳梨還要低，農委會主委陳吉仲今天表示，若在日本市場上架鳳梨的價格沒有維持一定水準，不得請領農委會的外銷獎勵。

立法院經濟委員會今天繼續審查「農業保險法第十條條文修正草案」案、「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」。

陳吉仲說，去年3月中國大陸片面禁止我鳳梨外銷大陸，農委會積極外銷鳳梨，以日本為主，去年賣了1萬8000多公噸，日本消費者非常喜歡台灣鳳梨，尤其是金鑽鳳梨、牛奶鳳梨，今年鎖定3萬公噸為目標，現在已經達到1.6萬公噸，期待在鳳梨生產期持續外銷。

陳吉仲表示，外銷部分有相關獎勵、藥檢措施、流程，冷鏈物流，如包裝、分級全都要執行到位，少數品質因為船運塞港問題，造成品質到進口國日本市場不是很好，會要求外銷業者，若品質不好不得上市，若在日本市場價格沒有維持一定的水準，也不得領取農委會的外銷獎勵，會確保執行，讓日本消費者持續購買。

農委會通令貿易商，從今年4月8日起，若外銷鳳梨在日本通路零售價格每公斤低於300日圓（含稅）者，本年將不予核發海外拓銷獎勵金，並將視情節輕重，停止補助1至2年。