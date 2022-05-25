秀完炸裂腹肌又性感露半球 克莉絲汀史都華辣翻坎城

身為坎城影展常客，克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）今年也沒有缺席。她這次是為主演的新片《未來犯罪Crimes of the Future》到坎城宣傳，作為香奈兒品牌大使，從抵達的那刻起可說是就善盡代言責任，無論是T恤、訂製刺繡禮服或是斜紋軟呢褲裝，都能輕鬆穿出話題，走到哪都把同劇女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）的光芒搶走，搶鏡功夫一流。

在日前的首映會上，她選擇香奈兒2022年春夏高級訂製刺繡長袖上衣，露出看似有著深刻腹肌的健美腰腹，長裙上則有一個超大蝴蝶結，整體造型性感又夢幻。昨日的記者會，她則是換上香奈兒不久前發表的2022/23 Cruise度假系列中的紅色斜紋軟呢褲裝套裝，只扣了幾顆釦子的外套內什麼都沒穿，敞開的胸前風光超火辣，搭配彩色鏡面眼鏡，復古有型。

前幾日被狗仔捕捉剛從坎城飯店走出來的她，雖然穿的是一身休閒的T恤配牛仔短褲，但T恤還是出自香奈兒的設計，以亮片印著2022/23 Cruise度假系列大秀的日期和地點，其實也是當初這場秀送給嘉賓的禮物。克莉絲汀史都華用它搭配牛仔短褲、白襪與短靴，還露出內褲頭，一派率性帥氣的中性姿態，真不愧是駕馭時尚功力一流的品牌寵兒。她的髮型師Adir Abergel更在IG分享用法國國旗遮點的辣照，為她今年坎城的造型做超詳細的紀錄，和粉絲們分享。

克莉絲汀史都華和蕾雅瑟杜。（歐新社）

克莉絲汀史都華今年帶著主演的新片《未來犯罪》到坎城宣傳，首映會上她選擇香奈兒2022年春夏高級訂製刺繡長袖上衣，露出看似有著深刻腹肌的健美腰腹，長裙上則有一個超大蝴蝶結，性感又夢幻。圖／摘自IG

克莉絲汀史都華換上香奈兒不久前發表的2022/23 Cruise度假系列中的紅色斜紋軟呢褲裝套裝。圖／摘自IG

克莉絲汀史都華換上香奈兒不久前發表的2022/23 Cruise度假系列中的紅色斜紋軟呢褲裝套裝，敞開的胸前風光超火辣，搭配彩色鏡面眼鏡，復古有型。（歐新社）

克莉絲汀史都華穿2022/23 Cruise度假系列大秀主題T恤，搭配牛仔短褲、白襪與短靴，還露出內褲頭。圖／達志影像