會有新品嗎？蘋果WWDC22開發者大會將於台灣時間6月7日凌晨1點登場

每年6月科技界的盛會蘋果WWDC全球開發者大會即將在台灣時間6月7日凌晨1點揭開序幕，今年依舊以全線上形式舉辦，為期5天的豐富活動，提供全球超過3,000萬名蘋果開發者免額外付費參與。

稍早蘋果也正式揭曉了其年度全球開發者大會的活動內容，包括Keynote發表會與Platforms State of the Union演講，並與開發者進一步分享他們將於活動中學習和體驗到的內容。

而眾所期待的Keynote發表會，也將會揭曉今年稍晚會在蘋果平台上推出的各項開創性更新項目，預計將會有更多關於新版iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS的消息，至於是否會如外媒所預測，推出不只一款新Mac？當天只要透過蘋果官網、Apple Developer App、Apple TV App及YouTube等平台即可全球零時差觀看直播，一起感受有如開獎的驚喜感。

WWDC22中的各項活動，將幫助開發者和設計人員探索iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS即將推出的最新技術、工具與架構。活動期間，開發者將可透過實驗室與Digital Lounges直接與蘋果工程師和設計師交流，進一步了解如何針對不同平台打造創新App與遊戲。

另外，許多開發者關注的Apple設計大獎，也將在台灣時間6月7日早上8點透過 Apple Developer App與Apple Developer網站串流直播，表揚蘋果開發者在作品中展現的藝術美感、匠心獨運、精彩創意與技術成就。