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買iPhone 13系列到燦坤 促銷再現折 8折挑戰市場最優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤安疫選物節iPhone 13 Pro系列優惠下殺，最高現省2,535元。記者沈昱嘉／攝影
燦坤安疫選物節iPhone 13 Pro系列優惠下殺，最高現省2,535元。記者沈昱嘉／攝影

畢業季換機潮，許多校園、社會新鮮人都在問哪裡有便宜的iPhone 13？燦坤再度挑戰市場最低價，即日起至5月31日，「燦坤安疫選物節」推出會員享專屬促銷價，刷指定信用卡並分期3/6/8期0利率，還可再享獨家799元現折券 或市價1,380元的UGA耐衝擊保護殼，主推市場超熱賣的iPhone 13 512GB，新機原價36,400元，來燦坤購買最低只要29,200元，燦坤直接給你促銷再現折的超級優惠價，現折價格直降8折起，挑戰市場最優惠。

而喜愛iPhone 13 Pro系列的消費者也不能錯過燦坤優惠下殺，最高現省2,535元。燦坤於全台101家Apple Shop更提供尊榮交機服務，包含設定、資料轉移一次搞定，舊機換新機還可享多機折抵好康活動，門市數量有限，先搶先贏。

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