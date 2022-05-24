聽新聞
test
0:00 / 0:00
買iPhone 13系列到燦坤 促銷再現折 8折挑戰市場最優惠
畢業季換機潮，許多校園、社會新鮮人都在問哪裡有便宜的iPhone 13？燦坤再度挑戰市場最低價，即日起至5月31日，「燦坤安疫選物節」推出會員享專屬促銷價，刷指定信用卡並分期3/6/8期0利率，還可再享獨家799元現折券 或市價1,380元的UGA耐衝擊保護殼，主推市場超熱賣的iPhone 13 512GB，新機原價36,400元，來燦坤購買最低只要29,200元，燦坤直接給你促銷再現折的超級優惠價，現折價格直降8折起，挑戰市場最優惠。
而喜愛iPhone 13 Pro系列的消費者也不能錯過燦坤優惠下殺，最高現省2,535元。燦坤於全台101家Apple Shop更提供尊榮交機服務，包含設定、資料轉移一次搞定，舊機換新機還可享多機折抵好康活動，門市數量有限，先搶先贏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言