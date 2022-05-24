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Sony BRAVIA XR系列登台 購機免費看自家串流影音平台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2022 Sony BRAVIA XR系列發表，Mini LED 、QD-OLED系列新登場，全系列採用新一代認知智慧處理器XR。圖／摘自Sony Taiwan YouTube
2022 Sony BRAVIA XR系列發表，Mini LED 、QD-OLED系列新登場，全系列採用新一代認知智慧處理器XR。圖／摘自Sony Taiwan YouTube

喜愛日系影像風格，對影音享受、智慧功能要求越來越高的消費者趕快準備好荷包。全新Sony BRAVIA XR系列正式在台發表，推出包括日本製旗艦級MASTER Series 8K Mini LED Z9K、4K OLED A95K（QD-OLED）及A90K系列，以及高階4K Mini LED X95K、4K LED X90K及4K OLED A80K系列，全系列皆搭載獨家研發的新一代認知智慧處理器XR，將不同面板系列機種的表現推到極致，透過大尺寸螢幕帶來更沈浸的追劇、觀影或遊戲等居家影音娛樂體驗。

此次BRAVIA XR系列的關鍵技術，就是採用新一代認知智慧處理器XR，以超越傳統AI、仿人腦感知的高效運作，驅動最新Mini LED及QD -OLED系列機種，呈現頂級視覺饗宴。搭載XR極致精準背光控制，可精準控制最新Z9K、X95K系列Mini LED面板背光源，實現前所未有的動態範圍，不僅能達到細膩無光暈的高亮度表現，更蘊含深邃黑階及自然中間色調的影像實力；QD-OLED A95K系列則藉由XR原色顯示Max技術造就了極寬廣色域，重現真實世界的色澤層次和色調，搭配數百萬個可獨立發光像素，釋放更豐富的色彩，帶來逼真傳神的觀賞體驗。

除了升級影像演算法，BRAVIA XR系列音效定位環繞技術也再進化，獨家XR Sound音效技術特別加強聲音定位和優化環繞音場，BRAVIA XR OLED系列搭載平面聲場技術進階版，讓整個螢幕化身為高品質揚聲器，無論是演奏、對白或場景音效都更加立體、栩栩如生；LED系列則採用多音域環繞聲場技術，並且在邊框高音揚聲器的加持下，有效提升定向音源以確保聲音和影像的契合。而當連接Sony 單件式環繞音響與家庭劇院時，亦可設定BRAVIA XR機種為中置揚聲器，進而加強聲音定位表現；此外全系列更具備3D環繞音場優化，能直接模擬立體5.1.2聲道音效，塑造身歷其境的聆聽享受。

而令粉絲更期待的是，今年BRAVIA XR系列新品內建了自家「BRAVIA CORE」影音平台，集結眾多索尼影業人氣電影，以Pure Stream超高畫質串流技術和最豐富的IMAX Enhanced片單，透過BRAVIA CORE校正模式自動優化最佳觀影設定，真正在家享受劇院規格，更棒的是，現在購買新機，依照型號還可獲得1～2年的免費串流服務。另外，Netflix自適應校正模式也推出新版，可搭配BRAVIA XR機種的環境光源感測器進行即時調校。如果你已經擁有了PlayStation 5，更適合入手BRAVIA XR系列釋放PS5遊戲體驗最大潛能。

這次Sony還推出了BRAVIA CAM專用外置鏡頭配件，可依據觀看者的位置和距離，即時自動校正畫面亮度、音場及調整人聲，讓你坐在哪都是VIP位。還可用來進行「手勢控制」、主動提醒孩童觀賞距離過近的「接近警示」，還有當觀看者離開座位即會自動進入為「自動省電模式」，亦可透過Google Duo程式與親友進行視訊聯繫。

Sony全新BRAVIA XR全系列於即日起陸續在台上市，其中X95K系列75吋建議售價209,900元，除Z9K/A95K系列內附BRAVIA CAM，其餘型號需另外選購，預計於7月初在台販售。4K入門款液晶機種X85K及X80K現已在台販售，提供43～85吋等多元螢幕尺寸選擇，建議售價23,900元起。

Sony獨家影音串流服務BRAVIA CORE正式登台，具備超高畫質串流技術和最豐富的IMAX Enhanced片單。圖／Sony Taiwan提供
Sony獨家影音串流服務BRAVIA CORE正式登台，具備超高畫質串流技術和最豐富的IMAX Enhanced片單。圖／Sony Taiwan提供
Sony BRAVIA XR旗艦級8K Mini LED Z9K系列， 搭載XR極致精準背光控制，可精準控制Mini LED面板背光源，實現前所未有的動態範圍。圖／Sony Taiwan提供
Sony BRAVIA XR旗艦級8K Mini LED Z9K系列， 搭載XR極致精準背光控制，可精準控制Mini LED面板背光源，實現前所未有的動態範圍。圖／Sony Taiwan提供
Sony BRAVIA XR最新旗艦級4K OLED (OD-OLED) A95K系列，藉由XR原色顯示Max技術造就了極寬廣色域，重現真實世界的色澤層次和色調。圖／Sony Taiwan提供
Sony BRAVIA XR最新旗艦級4K OLED (OD-OLED) A95K系列，藉由XR原色顯示Max技術造就了極寬廣色域，重現真實世界的色澤層次和色調。圖／Sony Taiwan提供
Sony新推出BRAVIA CAM專屬鏡頭配件，智慧聲光偵測，自動調整最理想觀看體驗。圖／Sony Taiwan提供
Sony新推出BRAVIA CAM專屬鏡頭配件，智慧聲光偵測，自動調整最理想觀看體驗。圖／Sony Taiwan提供

日本 Sony

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