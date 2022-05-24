Sony BRAVIA XR系列登台 購機免費看自家串流影音平台

喜愛日系影像風格，對影音享受、智慧功能要求越來越高的消費者趕快準備好荷包。全新Sony BRAVIA XR系列正式在台發表，推出包括日本製旗艦級MASTER Series 8K Mini LED Z9K、4K OLED A95K（QD-OLED）及A90K系列，以及高階4K Mini LED X95K、4K LED X90K及4K OLED A80K系列，全系列皆搭載獨家研發的新一代認知智慧處理器XR，將不同面板系列機種的表現推到極致，透過大尺寸螢幕帶來更沈浸的追劇、觀影或遊戲等居家影音娛樂體驗。

此次BRAVIA XR系列的關鍵技術，就是採用新一代認知智慧處理器XR，以超越傳統AI、仿人腦感知的高效運作，驅動最新Mini LED及QD -OLED系列機種，呈現頂級視覺饗宴。搭載XR極致精準背光控制，可精準控制最新Z9K、X95K系列Mini LED面板背光源，實現前所未有的動態範圍，不僅能達到細膩無光暈的高亮度表現，更蘊含深邃黑階及自然中間色調的影像實力；QD-OLED A95K系列則藉由XR原色顯示Max技術造就了極寬廣色域，重現真實世界的色澤層次和色調，搭配數百萬個可獨立發光像素，釋放更豐富的色彩，帶來逼真傳神的觀賞體驗。

除了升級影像演算法，BRAVIA XR系列音效定位環繞技術也再進化，獨家XR Sound音效技術特別加強聲音定位和優化環繞音場，BRAVIA XR OLED系列搭載平面聲場技術進階版，讓整個螢幕化身為高品質揚聲器，無論是演奏、對白或場景音效都更加立體、栩栩如生；LED系列則採用多音域環繞聲場技術，並且在邊框高音揚聲器的加持下，有效提升定向音源以確保聲音和影像的契合。而當連接Sony 單件式環繞音響與家庭劇院時，亦可設定BRAVIA XR機種為中置揚聲器，進而加強聲音定位表現；此外全系列更具備3D環繞音場優化，能直接模擬立體5.1.2聲道音效，塑造身歷其境的聆聽享受。

而令粉絲更期待的是，今年BRAVIA XR系列新品內建了自家「BRAVIA CORE」影音平台，集結眾多索尼影業人氣電影，以Pure Stream超高畫質串流技術和最豐富的IMAX Enhanced片單，透過BRAVIA CORE校正模式自動優化最佳觀影設定，真正在家享受劇院規格，更棒的是，現在購買新機，依照型號還可獲得1～2年的免費串流服務。另外，Netflix自適應校正模式也推出新版，可搭配BRAVIA XR機種的環境光源感測器進行即時調校。如果你已經擁有了PlayStation 5，更適合入手BRAVIA XR系列釋放PS5遊戲體驗最大潛能。

這次Sony還推出了BRAVIA CAM專用外置鏡頭配件，可依據觀看者的位置和距離，即時自動校正畫面亮度、音場及調整人聲，讓你坐在哪都是VIP位。還可用來進行「手勢控制」、主動提醒孩童觀賞距離過近的「接近警示」，還有當觀看者離開座位即會自動進入為「自動省電模式」，亦可透過Google Duo程式與親友進行視訊聯繫。