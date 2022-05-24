安海瑟薇正式代言寶格麗 LISA全新美照同時釋出
寶格麗宣布奧斯卡金獎巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）為新任品牌代言人，並發布由安海瑟薇及既有代言人好萊塢女星Zendaya、活躍於好萊塢的印度女星 Priyanka Chopra Jonas 及韓國女團BLACKPINK成員LISA共同演繹的2022全新品牌形象廣告Unexpected Wonders。在最新的形象廣告中，4位不同個性的女星分別演繹經典系列以及最新頂級珠寶作品，展現出生意盎然的品牌精神。 Zendaya 和安海瑟薇更加碼擔綱演出品牌形象短片。
新任品牌代言人安海瑟薇除了配戴頂級珠寶，也詮釋了經典的Serpenti系列與Divas’ Dream系經典珠寶及腕表。品牌摯友Zendaya以時尚前衛的態度詮釋高級珠寶，並以B.zero1與Bulgari Bulgari系列表達率性真我。明豔自信的 Priyanka Chopra Jonas完美詮釋Serpenti靈蛇的魅惑特質，個性十足的LISA則配戴了品牌最具代表性的B.zero1和Divas’ Dream系列。
最新品牌形象廣告由知名攝影師Dan Jackson與Chris Colls掌鏡，於品牌發源地羅馬拍攝。品牌形象影片由奧斯卡金像獎得主 Paolo Sorrentino執導，Zendaya 和安海瑟薇兩位好萊塢A咖女星四處踏尋羅馬的各個角落，空中飄散著神奇花雨，永恆之城的壯麗景觀和宮殿的豪華房間，呼應她們身上華美的寶格麗珠寶。
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