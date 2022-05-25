台電文創聯手雙好設計 日月潭底泥材料復刻重現人孔蓋杯墊

圖 / 有.設計 uDesign 提供

台電文創團隊持續實踐環境永續理念，以辨識度極高的「台電人孔蓋圖紋」與精緻作工創造出獨特的人孔蓋杯墊，自2018年亮相後即成為搶手熱門商品。作為台電文創標誌性作品，團隊不斷尋找新的元素融入其中，已推出多款人孔蓋杯墊，大大滿足粉絲收藏慾望。最新版本同樣運用電力副產品，以日月潭底泥為主，挑戰過去不曾嘗試的全新材料。

2022年全新版本人孔蓋杯墊與雙好 2byWu&Chen 聯名設計，大膽嘗試以日月潭清淤底泥為主要材料製作。日月潭底泥處理不易，由於泥中摻有水域雜質的生料，性質黏稠且難以單獨使用。藉助煤灰杯墊製作的經驗，以泥料輕燒將材料均質化，再混入陶土中燒製，運用的比例為50％，經過臺華窯多次實驗，才以精熟的陶瓷製作技術成功復刻再現人氣商品人孔蓋杯墊，並且將厚度減少到僅有約 5mm。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

全新材料 全新感受

由於底泥材料特性與一般陶土不同，無法直接套用過去經驗值，因此在開發過程中總共進行超過上百次的實驗，才能找出適合底泥材料的製作方法。新版日月潭底泥人孔蓋杯墊呈現出不同以往的色澤，高溫窯燒過的底泥土帶有粉橘色調，與常見的紅棕色陶土迥然不同，也有別於較早版本的人孔蓋杯墊。

底泥燒製後的呈色，讓設計團隊有了新的靈感，為台電文創設計出嶄新風格。雙好設計以台電工程制服的灰藍與人孔蓋杯墊經高溫窯燒後的粉橘作為包裝主色，為人孔蓋杯墊換上新裝。除了吸睛的粉嫩色系，全新設計的帶電小icon在各處出現，勾勒出你我日常中，細微卻不可缺少的帶電元素。

極簡「潮電藍」包裝設計 向台電一線工程人員致敬

「設計前期，我們走訪日月潭、大觀電廠與許多台電材料倉庫，發覺每一種材料，都在台電員工精準俐落的分類中，以顏色、外觀、使用方式作為分項。這也成為極簡潮電藍包裝設計的關鍵靈感。」為了呼應台電文創循環永續品牌精神，雙好設計研製專屬一體式包裝結構，將一片紙材以精巧手法折疊後，便能為內容物帶來緩衝效果，降低外包裝紙材不必要的裁切浪費。

為了滿足更完整的使用需求，人孔蓋杯墊也搭配由在地廠商春池所開發之 W Loop 玻璃杯，讓「台電生活」的設計概念延展，推出《孔蓋之下有電世界TPC Power On》杯墊與玻璃杯套裝禮盒。玻璃杯圖樣同樣以台電人孔蓋獨有十字圖紋發想，裝盛飲料後的漸變圖樣為夏日帶來清涼感受！

循環永續之路 停靠新的一站