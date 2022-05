古文明的多重宇宙！江詩丹頓 X 羅浮宮 工藝加持全展開

人類的文明積累中,歷史與藝術,是不容忽視的兩大支柱。因為懂得欣賞藝術、提昇了心靈智識,因為爬梳了歷史,讓人足以遠眺明日。瑞士鐘表品牌江詩丹頓(Vacheron Constantin)宣佈與羅浮宮聯手,從四個偉大時期的館藏得到啟發,推出四款藝術大師(Métiers d'Art)Tribute to great civilisations腕表,宛如一趟穿梭在古文明的多重宇宙巡禮,鑑往而知來。

身為瑞士頂級鐘表品牌的江詩丹頓創立於西元1755年,而法國的羅浮宮則在1793年對公眾開放,是公認全世界的三大美術館之一。兩造同以對藝術、工藝、智識的保存與遞傳為職志,並在2019年展開了初次合作;像是江詩丹頓曾支援製作於18世紀的「創世紀」座鐘(La Création du Monde)修復,又或品牌曾支持羅浮宮舉辦的網路拍賣會,此外兩造也一同攜手,透過系列影片探索江詩丹頓和羅浮宮的藝術工坊,展現藝術的聯集與曼妙,進而奠定今日合作的深厚契機。

本次推出的藝術大師(Métiers d'Art)Tribute to great civilisations腕表,表盤上的四幅傑作皆出自羅浮宮館藏,分別是:「獅身人面像(Grand sphinx de Tanis)」、「大流士雄獅(Lion de Darius)」、「勝利女神(Victoire de Samothrace)」,以及「奧古斯都半身像(Buste d’ Auguste)」,並橫跨了波斯帝國的大流士一世時代、古埃及中王國時期的法老時代、古希臘的希臘化文明時代,以及羅馬開國皇帝奧古斯都所締造的羅馬帝國時代,宛如一次對古文明的深邃回眸。

為呼應四個偉大時代,四只腕表型號分別雕刻以楔形文字、象形文字、古希臘文字和拉丁文字與表款主題暗自串連,而包含古羅馬馬賽克、古埃及彩繪棺槨、古希臘彩繪或浮雕的陶瓷和花瓶、古巴比倫時代的彩色釉面浮雕磚等不同工藝,也成為江詩丹頓在面盤裝飾時的多樣化靈感,並以內填琺瑯和灰階琺瑯工藝、寶石細鑲工藝、石質微砌馬賽克工藝、手工雕刻工藝,繁複演繹。

例如大流士一世蘇撒宮殿庭園中的「雄獅浮雕簷壁(The Frieze of Lions)」,為江詩丹頓工匠以寶石細鑲工藝,在面盤中還原了帶有古老氣息的釉面磚質感,獅子圖案更體現了大流士的王權象徵。如何還原勝利女神像在風中揚起的衣裙、飄逸織物的明顯褶皺以及展開羽翼時的開闊與希望?這對雕刻大師無疑是一次艱困挑戰,「奧古斯都半身像」款則運用了微砌馬賽克技法,並使用7種以上的660塊石料,面盤外緣再以線雕施以白金浮雕,最終將羅馬帝國開國君主奧古斯都大帝的威嚇氣度,以工藝、毅力和美感,滂礡還原。