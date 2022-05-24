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古文明的多重宇宙！江詩丹頓 X 羅浮宮 工藝加持全展開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Métiers d'Art系列Tribute to great civilisations腕表「獅身人面像」款，以栩栩如生的金碧輝煌，詮釋了古埃及法老的神秘和深邃。圖／江詩丹頓提供
Métiers d'Art系列Tribute to great civilisations腕表「獅身人面像」款，以栩栩如生的金碧輝煌，詮釋了古埃及法老的神秘和深邃。圖／江詩丹頓提供

人類的文明積累中，歷史與藝術，是不容忽視的兩大支柱。因為懂得欣賞藝術、提昇了心靈智識，因為爬梳了歷史，讓人足以遠眺明日。瑞士鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）宣佈與羅浮宮聯手，從四個偉大時期的館藏得到啟發，推出四款藝術大師（Métiers d'Art）Tribute to great civilisations腕表，宛如一趟穿梭在古文明的多重宇宙巡禮，鑑往而知來。

身為瑞士頂級鐘表品牌的江詩丹頓創立於西元1755年，而法國的羅浮宮則在1793年對公眾開放，是公認全世界的三大美術館之一。兩造同以對藝術、工藝、智識的保存與遞傳為職志，並在2019年展開了初次合作；像是江詩丹頓曾支援製作於18世紀的「創世紀」座鐘（La Création du Monde）修復，又或品牌曾支持羅浮宮舉辦的網路拍賣會，此外兩造也一同攜手，透過系列影片探索江詩丹頓和羅浮宮的藝術工坊，展現藝術的聯集與曼妙，進而奠定今日合作的深厚契機。

本次推出的藝術大師（Métiers d'Art）Tribute to great civilisations腕表，表盤上的四幅傑作皆出自羅浮宮館藏，分別是：「獅身人面像（Grand sphinx de Tanis）」、「大流士雄獅（Lion de Darius）」、「勝利女神（Victoire de Samothrace）」，以及「奧古斯都半身像（Buste d’ Auguste）」，並橫跨了波斯帝國的大流士一世時代、古埃及中王國時期的法老時代、古希臘的希臘化文明時代，以及羅馬開國皇帝奧古斯都所締造的羅馬帝國時代，宛如一次對古文明的深邃回眸。

為呼應四個偉大時代，四只腕表型號分別雕刻以楔形文字、象形文字、古希臘文字和拉丁文字與表款主題暗自串連，而包含古羅馬馬賽克、古埃及彩繪棺槨、古希臘彩繪或浮雕的陶瓷和花瓶、古巴比倫時代的彩色釉面浮雕磚等不同工藝，也成為江詩丹頓在面盤裝飾時的多樣化靈感，並以內填琺瑯和灰階琺瑯工藝、寶石細鑲工藝、石質微砌馬賽克工藝、手工雕刻工藝，繁複演繹。

例如大流士一世蘇撒宮殿庭園中的「雄獅浮雕簷壁（The Frieze of Lions）」，為江詩丹頓工匠以寶石細鑲工藝，在面盤中還原了帶有古老氣息的釉面磚質感，獅子圖案更體現了大流士的王權象徵。如何還原勝利女神像在風中揚起的衣裙、飄逸織物的明顯褶皺以及展開羽翼時的開闊與希望？這對雕刻大師無疑是一次艱困挑戰，「奧古斯都半身像」款則運用了微砌馬賽克技法，並使用7種以上的660塊石料，面盤外緣再以線雕施以白金浮雕，最終將羅馬帝國開國君主奧古斯都大帝的威嚇氣度，以工藝、毅力和美感，滂礡還原。

雖然表款面盤裝飾技法與主題殊異，但機芯則悉數運用品牌自製、由237個零件組成的2460 G4/2自動上鏈機芯，並具備小時、分鐘、星期與日期顯示功能，機芯的K金自動盤並重現了羅浮宮東外牆的恢弘與具代表性的高大廊柱。每款時計各限量五枚、每一枚皆擁有獨立編號，目前尚未公佈官方訂價，亦可逕行前往江詩丹頓專賣店洽詢。

「獅身人面像」款的主面盤使用了深藍色琺瑯，並須在窯爐中燒製六次方能成型。圖／江詩丹頓提供
「獅身人面像」款的主面盤使用了深藍色琺瑯，並須在窯爐中燒製六次方能成型。圖／江詩丹頓提供
如何還原勝利女神像在風中揚起的衣裙、飄逸織物的明顯褶皺以及展開羽翼時的開闊與希望？對雕刻大師無疑是一次艱困挑戰。圖／江詩丹頓提供
如何還原勝利女神像在風中揚起的衣裙、飄逸織物的明顯褶皺以及展開羽翼時的開闊與希望？對雕刻大師無疑是一次艱困挑戰。圖／江詩丹頓提供
「獅身人面像」款的主面盤使用了深藍色琺瑯，並須在窯爐中燒製六次方能成型。圖／江詩丹頓提供
「獅身人面像」款的主面盤使用了深藍色琺瑯，並須在窯爐中燒製六次方能成型。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Métiers d'Art系列Tribute to great civilisations腕表「勝利女神」款，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Métiers d'Art系列Tribute to great civilisations腕表「勝利女神」款，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Métiers d'Art系列Tribute to great civilisations腕表「獅身人面像」款，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Métiers d'Art系列Tribute to great civilisations腕表「獅身人面像」款，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Métiers d'Art系列Tribute to great civilisations腕表「奧古斯都半身像」款，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Métiers d'Art系列Tribute to great civilisations腕表「奧古斯都半身像」款，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
埃及王室象徵的獅身人面像，不僅在雕刻大師巧手下具現了生動印象，連碩大的下頜鬍鬚也擬真再現。圖／江詩丹頓提供
埃及王室象徵的獅身人面像，不僅在雕刻大師巧手下具現了生動印象，連碩大的下頜鬍鬚也擬真再現。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Métiers d'Art系列Tribute to great civilisations腕表「大流士雄獅」款，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Métiers d'Art系列Tribute to great civilisations腕表「大流士雄獅」款，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
頭戴橡樹葉花環、半身胸鎧外覆斗篷的金雕，還原了羅馬帝國的開國君主、奧古斯都的威嚇氣度。圖／江詩丹頓提供
頭戴橡樹葉花環、半身胸鎧外覆斗篷的金雕，還原了羅馬帝國的開國君主、奧古斯都的威嚇氣度。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓與羅浮宮聯手，推出四款藝術大師Métiers d'Art腕表，宛如一趟穿梭在古文明的多重宇宙巡禮。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓與羅浮宮聯手，推出四款藝術大師Métiers d'Art腕表，宛如一趟穿梭在古文明的多重宇宙巡禮。圖／江詩丹頓提供
微燻的水晶膜使用了金屬噴鍍工藝，並雕刻上波斯帝國時期的楔形文字，摘自大流士宮殿的創始憲章，也是大流士登基後最早記錄的名言之一。圖／江詩丹頓提供
微燻的水晶膜使用了金屬噴鍍工藝，並雕刻上波斯帝國時期的楔形文字，摘自大流士宮殿的創始憲章，也是大流士登基後最早記錄的名言之一。圖／江詩丹頓提供
「奧古斯都半身像」款運用了微砌馬賽克技法，並使用7種以上的660塊石料，面盤外緣再以線雕施以白金浮雕。圖／江詩丹頓提供
「奧古斯都半身像」款運用了微砌馬賽克技法，並使用7種以上的660塊石料，面盤外緣再以線雕施以白金浮雕。圖／江詩丹頓提供
大流士一世蘇撒宮殿庭園中的「雄獅浮雕簷壁（The Frieze of Lions）」，為江詩丹頓的工匠以寶石細鑲工藝，在面盤中還原了釉面磚質感，並以獅子體現大流士的王權象徵。圖／江詩丹頓提供
大流士一世蘇撒宮殿庭園中的「雄獅浮雕簷壁（The Frieze of Lions）」，為江詩丹頓的工匠以寶石細鑲工藝，在面盤中還原了釉面磚質感，並以獅子體現大流士的王權象徵。圖／江詩丹頓提供
2460 G4/2自動上鏈機芯的K金自動盤，展示了羅浮宮東外牆經典的高大廊柱與雄偉氣勢。圖／江詩丹頓提供
2460 G4/2自動上鏈機芯的K金自動盤，展示了羅浮宮東外牆經典的高大廊柱與雄偉氣勢。圖／江詩丹頓提供

羅浮宮

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