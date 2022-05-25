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日系時尚EPSON LW-C610智慧藍牙奶茶標籤機-有.設計獨家預購
相信大家都了解收納的重要性，不過分門別類才是重點之最，Epson新推出的LW-C610 智慧藍牙奶茶標籤機，外型時尚美觀，經由日本知名工業大師-柴田文江所設計，簡約溫柔的奶茶色搭配俐落機身，使用弧型邊角柔化了整體視覺，還避開刮手風險；追求標籤機帶來便利的同時，也能符合高度審美的消費者們。
現在的標籤機不僅可以解決收納分類需求，更追求標籤的多樣化應用，不僅是收納分類的幫手，還是喜愛手作民眾的必備秘密武器，靈活應用更超越想像，例如緞帶包裝、燙印標籤、手作口罩鍊、烘焙料理裝飾等；Epson LW-C610 360dpi高列印解析度，透過全新Label Editor Mobile APP藍牙連接，為用戶設計簡潔清爽的操作介面，可自由彈性編輯標籤板型，並支援第三方字型，輕鬆列印創意標籤；熱轉印技術不掉字，防水防油更耐刮；支援6-24mm寬度的標籤帶，全日製原廠標籤帶更符合歐盟RoHS標準，不論是講求精巧的設計，還是想製作搶眼的禮品包裝，都能隨心變換讓用戶安心使用；自動裁切功能，還省下繁瑣步驟。
Epson LW-C610智慧藍牙奶茶標籤機於2022年5月25日在有.設計平台獨家首賣，原廠保固、獨家優惠、滿額贈禮通通都有，兼具療癒與實用性的好商品，可與家中小孩共創獨特手繪標籤，記得持續關注官方粉絲團及有.設計頁面查詢 。
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